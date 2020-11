Gossip Girl | Ένα preview της νέας σειράς στο Instagram

Μπορεί οι λάτρεις του πολυαναμενόμενο reboot της σειράς Gossip Girl να πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2021, ωστόσο οι υπεύθυνοι της σειράς φροντίζουν να μας δίνουν μια γεύση του τι έπεται μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, μια νέα ανάρτση στο Instagram δείχνει μέλη του cast στο προαύλιο του σχολείου Constance Billard, με το σχόλιο, "Class is in session at Constance Billard. Remember: no phones allowed…except for mine. XOXO, Gossip Girl”.

Στο βίντεο φαίνεται μια εκ των πρωταγωνιστών, η Savannah Smith να περπατάει κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνη είναι το περιβόητο Gossip Girl. Ακριβώς από πίσω της βρίσκεται η Emily Alyn Lind, η ηθοποιός που θα παίξει τον ρόλο της Serena van der Woodsen ο οποίος έκανε διάσημη την Blake Lively.

Τα γυρίσματα των δυο πρώτων επεισοδείων της σειράς ξεκίνησαν στις 12 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, καθώς αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο HBO Max στις αρχές της νέας χρονιάς.