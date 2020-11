The Crown 4 | Η Emma Corrin μοιράζεται αστεία στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της σειράς

Όποιος έχει δει την 4η σεζόν του The Crown θα γνωρίζει ότι η Emma Corrin είναι σχεδόν τέλεια όπως η πριγκίπισσα Diana. Σε μία αστεία ανάρτησή της στο Instagram, η Corrin μοιράστηκε μια πληθώρα φωτογραφιών και βίντεο από τα παρασκήνια της σειράς, δείχνοντας ότι διαθέτει αίσθηση του χιούμορ.

Οι fans του The Crown θα βρουν στον λογαριασμό της Corrin στο Instagram αρκετά behind the scenes στιγμιότυπα - από κάποιες ματιές στο νυφικό της ως πριγκίπισσα Diana έως τις περούκες που χρησιμοποίησε. Στην τελευταία της ανάρτηση, η ηθοποιός φαίνεται σχεδόν καλυμμένη από περιοδικά με την πριγκίπισσα Diana στο εξώφυλλό τους.

Η ηθοποιός δεν είναι η μοναδική που έδωσε μία γεύση από τα γυρίσματα της σειράς και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε με την υπόλοιπη ομάδα. Η Gillian Anderson, που στη σειρά υποδύεται τη Margaret Thatcher, είχε μοιραστεί αρκετές αστείες φωτογραφίες που δείχνουν πώς το καστ και το crew της δημοφιλούς σειράς, διασκεδάζουν αρκετά πίσω από τις κάμερες.