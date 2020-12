Winnie Harlow | Η νέα ριζική αλλαγή στα μαλλιά της

Η Winnie Harlow είναι γνωστή για τις αλλαγές στα μαλλιά της, ενώ οτιδήποτε έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής της πάει πολύ. Το μοντέλο ανέβασε μια φωτογραφία της στο Instagram με ένα ξανθό pixie cut και δεν αποτελεί έκπληξη ότι έκλεψε τις εντυπώσεις. Αν και η Harlow έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο κούρεμα εδώ και ένα μήνα, το ξανθό χρώμα θυμίζει πολύ το στιλ της Kris Jenner.

Η ξανθιά περούκα της Harlow είναι από το The House of Deleon και τον hairstylist της, César DeLeon Ramírez. "Μου αρέσει να παίζω [με] διαφορετικά χρώματα, υφές και μήκη στην Miss @winnieharlow", έγραψε στο Instagram του, κάτω από την εκπληκτική selfie του μοντέλου. Παρόλο που η εμφάνιση της μπορεί να είναι προσωρινή, σίγουρα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσες θέλουν να τολμήσουν το pixie cut. Άλλωστε, όπως λένε οι ειδικοί, αυτό το look θα το δούμε παντού την επόμενη χρονιά.