Mother to Daughter | 5 αλάνθαστες συμβουλές oμορφιάς που κάθε μητέρα αξίζει να μεταδώσει στην κόρη της

Οι συμβουλές ομορφιάς που αξίζει να περάσουν από γενιά σε γενιά και που παραμένουν αξεπέραστες, ανεξάρτητα από τα TikTok trends.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 27-08-2025
Melodie Jeng/Getty Images/Ideal Image

Οι τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς αλλάζουν συνεχώς, με τα κοινωνικά μέσα και την αγορά να μεταβάλλουν το τοπίο μέρα με τη μέρα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Βαθιά μέσα μας όμως γνωρίζουμε πως οι διαχρονικές συμβουλές και συνήθειες που μεταδίδονται από μητέρα σε κόρη είναι ανεκτίμητες και πως η αξία τους είναι στην πραγματικότητα διαχρονική.

Πέρα από τα tips που σχετίζονται με το μακιγιάζ, αλλά και τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, η αληθινή σοφία στην ομορφιά σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση, τη φροντίδα του εαυτού και την κατανόηση του τι πραγματικά ταιριάζει καλύτερα στη μοναδική σας προσωπικότητα. Είτε λοιπόν είστε μητέρα που θέλετε να συμβουλέψετε την κόρη σας από την προεφηβική ηλικία είτε κόρη που αναλογίζεται τα πολύτιμα μαθήματα που έχετε λάβει μέχρι σήμερα, αυτές οι συμβουλές είναι για να σας συνοδεύουν μια ζωή.

Φροντίστε την επιδερμίδα σας, είναι το καλύτερο αξεσουάρ σας

Η επιδερμίδα σας είναι η βάση της ρουτίνας ομορφιάς σας. Διδάξτε στην κόρη σας από νωρίς τη σημασία μιας καλής περιποίησης που περιλαμβάνει σχολαστικό μα και ήπιο καθαρισμό και ενυδάτωση, ενώ τονίστε τη σημασία της αφαίρεσης του μακιγιάζ πριν τον ύπνο. Τονίστε επιπλέον ότι το αντηλιακό οφείλει να είναι καθημερινή συνήθεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το υγιές, λαμπερό δέρμα δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Less Is More

Ενθαρρύνετε την κόρη σας να αναδείξει τη φυσική της ομορφιά αντί να την επιβαρύνει με βαριά προϊόντα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να μην ενδείκνυται καν για μια νεανική επιδερμίδα. Λίγη mascara, λίγο ενυδατικό lip oil για τα χείλη και μια απαλή ροδαλή απόχρωση στα μάγουλα αρκούν για ένα φρέσκο look, ενώ στο κομμάτι του skincare ένα απαλό καθαριστικό, μια ελαφριά ενυδατική και ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας είναι η καλύτερη βάση, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πίνετε νερό και τρώτε υγιεινά

Η ομορφιά ξεκινά από μέσα μας. Η σωστή ενυδάτωση και μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και υγιή λιπαρά, κάνουν θαύματα για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια. Προωθήστε λοιπόν μια υγιή σχέση με το φαγητό και τα οφέλη της σωστής διατροφής από μέσα προς τα έξω.

Η υγεία των μαλλιών είναι πιο σημαντική από τις τάσεις

Από τη χρήση θερμότητας μέχρι τις βαφές, τα μαλλιά μας περνούν πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Διδάξτε στην κόρη σας να τα φροντίζει με απαλότητα: να χρησιμοποιεί προστατευτικό για τη θερμότητα, να μην τα λούζει υπερβολικά συχνά και να βρίσκει προϊόντα που ταιριάζουν στον τύπο των μαλλιών της και τις ξεχωριστές της ανάγκες. Τα υγιή μαλλιά είναι πάντα πιο όμορφα από τις τάσεις που τα ταλαιπωρούν.

Η ομορφιά είναι προσωπική υπόθεση

Ενθαρρύνετε την κόρη σας να εξερευνήσει το δικό της στιλ στο μακιγιάζ και τα μαλλιά, χωρίς να νιώθει πίεση να ακολουθήσει τις τάσεις. Είτε αγαπά το έντονο eyeliner και τις bold προτάσεις μανικιούρ είτε προτιμά το εντελώς άβαφο πρόσωπο και μαλλιά, το σημαντικότερο είναι να νιώθει η ίδια καλά με τον εαυτό της.

