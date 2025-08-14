Ωραία Κοιμωμένη | Τι δουλεύει πραγματικά –και τι όχι- από τα trends του 2025 για το beauty sleep

Δεν είναι τυχαίο ότι οι make-up artists συχνά λένε πως "το καλύτερο primer είναι ο καλός ύπνος”. Τη νύχτα, η επιδερμίδα μας περνά στη φάση της αναγέννησης: αυξάνεται η μικροκυκλοφορία, επιδιορθώνονται οι βλάβες από τον ήλιο και το μακιγιάζ της επόμενης ημέρας "κάθεται” καλύτερα.

Το 2025, τα sleep trends δεν είναι απλώς wellness μόδες, είναι μικρά τελετουργικά που, όταν εφαρμόζονται σωστά, κάνουν το πρωινό μας δέρμα πιο φρέσκο, τα μαλλιά πιο υγιή και την έκφραση πιο ξεκούραστη.

Weighted Blankets — Το μυστικό για λιγότερες ρυτίδες έκφρασης

Ο πιο βαθύς και συνεχόμενος ύπνος σημαίνει λιγότερες αλλαγές θέσης και κατά συνέπεια ένα πρόσωπο που "τσαλακώνεται” λιγότερο στο μαξιλάρι. Η βαθιά ξεκούραση επίσης, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, που συνδέονται με την πρόωρη γήρανση. Δουλεύει; Ναι, ειδικά αν ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα. Η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η πίεση βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει χαλαρή.

Ναι, ειδικά αν ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα. Η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η πίεση βοηθά την επιδερμίδα να παραμένει χαλαρή. Beauty editor’s tip: Συνδυάστε το με μαξιλαροθήκη από μετάξι για να φροντίσετε και τα μαλλιά σας και τις λεπτές γραμμές — φανταστείτε πόσο comfort αίσθηση μπορεί να σας δίνει συνολικά από τον χειμώνα αυτή η επιλογή.

Mouth Taping — Όχι μόνο για καλύτερη αναπνοή

Η αναπνοή από το στόμα ξηραίνει τα χείλη και την περιοχή γύρω από αυτά, ενώ η ρινική αναπνοή διατηρεί καλύτερη υγρασία στην επιδερμίδα. Δουλεύει; Μερικώς — βοηθά αν δεν έχετε αναπνευστικά θέματα. Δεν είναι λύση για όλους, αλλά μπορεί να μειώσει την αφυδάτωση γύρω από το στόμα.

Μερικώς — βοηθά αν δεν έχετε αναπνευστικά θέματα. Δεν είναι λύση για όλους, αλλά μπορεί να μειώσει την αφυδάτωση γύρω από το στόμα. Beauty editor’s tip: Αν δεν θέλετε tape, δοκιμάστε ένα ενυδατικό balm με κερί μέλισσας και υαλουρονικό πριν τον ύπνο.

Red-Light Therapy — Ο νυχτερινός "ορός” χωρίς μπουκάλι

Το κόκκινο φως χαμηλής έντασης αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, μειώνει τη φλεγμονή και δίνει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα. Η ήπια θερμότητα χαλαρώνει τους μυς του προσώπου. Δουλεύει; Ναι, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σταθερά, 10–20 λεπτά πριν τον ύπνο.

Ναι, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σταθερά, 10–20 λεπτά πριν τον ύπνο. Beauty editor’s tip: Συνδυάστε το με ένα serum νυκτός με πεπτίδια για μέγιστη ανάπλαση.

Grounding Sheets — Επιστημονικά αμφίβολα, αισθητικά απολαυστικά

Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για "βιολογικά” οφέλη, αλλά η απαλή, δροσερή υφή τους μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του δέρματος, κάτι που συνδέεται με λιγότερο πρησμένο πρόσωπο το πρωί. Δουλεύει; Πιθανά - για το αίσθημα άνεσης και δροσιάς.

Πιθανά - για το αίσθημα άνεσης και δροσιάς. Beauty editor’s tip: Αν δεν θέλετε να επενδύσετε σε μια τέτοια αγορά, προτιμήστε βαμβακερά σεντόνια υψηλής πυκνότητας για παρόμοια αίσθηση.

Sleep Divorce — Για πιο ξεκούραστα μάτια το πρωί

Ο συνεχόμενος ύπνος χωρίς διακοπές μειώνει τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο γύρω από τα μάτια. Αν δεν ξυπνάτε από το ροχαλητό ή τις κινήσεις του ανθρώπου που κοιμάται πλάι σας, ο κύκλος ανάπλασης της επιδερμίδας ολοκληρώνεται καλύτερα. Δουλεύει; Ναι, αν η ποιότητα του ύπνου σας επηρεάζεται από τον/την σύντροφό σας.

Ναι, αν η ποιότητα του ύπνου σας επηρεάζεται από τον/την σύντροφό σας. Beauty editor’s tip: Ακόμα κι αν κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι — γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να προκαλέσουμε δημογραφικό όλεθρο — χρησιμοποιήστε τουλάχιστον ξεχωριστά σκεπάσματα.

Είναι η πιο αποτελεσματική μάσκα ομορφιάς ο "βαθύς ύπνος”;

Οι beauty συνήθειες της νύχτας δεν είναι μόνο skincare, είναι η επένδυση σε -ιδανικά- 8 ώρες αδιάκοπης ανάπαυσης. Μπορείτε να προσθέσετε συσκευές, υφάσματα και rituals, αλλά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος: όταν το σώμα σας κοιμάται καλά, το δέρμα σας το πρωί θα δείχνει πιο φωτεινό, σφριγηλό και ενυδατωμένο.

Ίσως τελικά η πιο high-end περιποίηση να μην βρίσκεται σε βαζάκι, αλλά στο πώς κοιμόμαστε.