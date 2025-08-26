Follow us

Skincare Error | Οι βασικές ενδείξεις ότι η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας είναι ακατάλληλη για τις ανάγκες σας

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε, για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 26-08-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

Μια σταθερή ρουτίνα περιποίησης μπορεί να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα σας, μειώνοντας ή και προλαμβάνοντας τις ρυτίδες, αποκαθιστώντας τη χαμένη ενυδάτωση και προσφέροντας φωτεινότητα. Όλα τα παραπάνω, με την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτή είναι κατάλληλη για τον τύπο της επιδερμίδας σας και τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Με τόσα προϊόντα, τάσεις στην περιποίηση, αλλά και συμβουλές από τα κοινωνικά μέσα και τον παραδοσιακό Τύπο να κυκλοφορούν εκεί έξω, είναι εξαιρετικά εύκολο να παρασυρθεί κανείς στο να επιλέξει μια δημοφιλή πρόταση προϊόντων ή βημάτων, που ωστόσο είναι ακατάλληλη για τις πραγματικές ανάγκες της επιδερμίδας. Αν παρατηρείτε λοιπόν τελευταία περισσότερα προβλήματα παρά βελτιώσεις στην εικόνα και την υγεία του επιδερμικού φραγμού σας, ίσως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε τη ρουτίνα σας. Ιδού τέσσερα βασικά σημάδια ότι η περιποίηση που ακολουθείτε δεν είναι η ιδανική για εσάς, για να προχωρήσετε στις απαραίτητες αλλαγές.

6 ξεπερασμένες συμβουλές ομορφιάς για γυναίκες άνω των 50 που καλό είναι να αγνοήσετε

Νιώθετε "τράβηγμα” και αφυδάτωση μετά τον καθαρισμό

Αν μετά τον καθαρισμό της επιδερμίδας σας νιώθετε το δέρμα σας σφιχτό, ξηρό ή να σας "τραβάει", αυτό σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι για την υγεία του φραγμού σας. Πολλές φορές, το αίσθημα απόλυτης καθαριότητας υποδηλώνει ότι έχετε αφαιρέσει και τα φυσικά έλαια που προστατεύουν την επιδερμίδα σας. Οι επιθετικοί καθαρισμοί ή το πολύ συχνό πλύσιμο με σκληρά προϊόντα μπορεί να καταστρέψουν τον προστατευτικό φραγμό του δέρματός σας. Επιλέξτε λοιπόν ένα ήπιο και ενυδατικό καθαριστικό, αποφύγετε το ζεστό νερό και προτιμήστε προϊόντα με συστατικά όπως γλυκερίνη, ceramides και υαλουρονικό οξύ.

Παρατηρείτε έξαρση των ατελειών ή συχνή εμφάνισή τους

Αν παρατηρείτε έξαρση ακμής ή σπυράκια που δεν υπήρχαν πριν να κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους, είναι πιθανό κάποια από τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε να φράζουν τους πόρους ή να ερεθίζουν το δέρμα σας. Η υπερβολική χρήση δραστικών συστατικών, οι βαριές υφές ή τα μη κατάλληλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή. Απλοποιήστε τη ρουτίνα σας και εισάγετε νέα προϊόντα ένα-ένα, σταδιακά. Ελέγξτε για φαγεσωρογόνα συστατικά (comedogenic) και αποφύγετε την υπερβολική χρήση ενεργών συστατικών στην καθημερινότητά σας. Μερικές φορές, το less is more είναι η σωστή προσέγγιση.

Νιώθετε κάψιμο, τσούξιμο ή ερεθισμό

Η περιποίηση της επιδερμίδας σας δεν θα έπρεπε ποτέ να προκαλεί πόνο. Αν αισθάνεστε κάψιμο ή τσούξιμο κατά την εφαρμογή των προϊόντων, τότε πιθανότατα το δέρμα σας έχει ερεθιστεί. Η υπερβολική χρήση προϊόντων, τα πολύ ισχυρά ενεργά συστατικά ή ακόμη και κάποια αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι οι αιτίες. Σταματήστε προσωρινά τη χρήση όλων των προϊόντων και εστιάστε στην αποκατάσταση του φραγμού του δέρματος, με καταπραϋντικά συστατικά όπως αλόη, centella asiatica, πανθενόλη ή νιασιναμίδη. Ξεκινήστε ξανά τη χρήση ενεργών συστατικών σταδιακά και με προσοχή.

Δεν βλέπετε καμία βελτίωση

Αν χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα για εβδομάδες ή και μήνες και δεν βλέπετε καμία διαφορά — ή αν το δέρμα σας φαίνεται επιδεινωμένο — τότε ίσως απλώς να μην είναι τα κατάλληλα για εσάς. Κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική, και αυτό που λειτουργεί σε κάποιον άλλο δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει και σε εσάς. Ακούστε το δέρμα σας και μην βασίζεστε αποκλειστικά στις τάσεις. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο ή αισθητικό, ώστε να ανακαλύψετε τον τύπο της επιδερμίδας σας και τις πραγματικές σας ανάγκες.

