Το μυστικό των Γαλλίδων για δροσερή επιδερμίδα

Το καλοκαίρι μπορεί να μας δημιουργεί την απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης, ωστόσο η ζέστη και η υγρασία κάνουν συχνά την επιδερμίδα μας να χάνει τη φρεσκάδα της, αφήνοντάς την είτε ξηρή είτε λιπαρή.

Και ποια δεν θα ήθελε, ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και εξορμήσεις στην παραλία, μια εύκολη και γρήγορη λύση για να ανανεώσει το πρόσωπό της, χωρίς να χρειαστεί πολύ χρόνο ή βαριά προϊόντα;

Πάνω σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη το face mist αναδεικνύεται ως ο "must-have” σύμμαχος κάθε γυναίκας που θέλει να διατηρεί το πρόσωπό της ενυδατωμένο, δροσερό και γεμάτο φρεσκάδα.

Από την ενίσχυση της φυσικής υγρασίας του δέρματος, μέχρι την αναζωογόνηση και την αποκατάσταση της ισορροπίας του, τα face sprays αποτελούν το απόλυτο εργαλείο για να ξεφύγουμε από τις "skincare” καλοκαιρινές μας προκλήσεις.

Και κάπου εκεί έρχεται η Evian, με το Facial Spray και τη σειρά Facial Mists, να μετατρέψει μια καθημερινή ανάγκη σε μικρή τελετουργία περιποίησης. Το μυστικό; 100% αγνό, φυσικό μεταλλικό νερό evian® από τις Γαλλικές Άλπεις, εμπλουτισμένο με φυσικά και βιολογικά συστατικά που "δουλεύουν” για την υγεία και την όψη της επιδερμίδας μας. Γιατί, ας το παραδεχθούμε, κατά τους θερινούς μήνες, πληθαίνουν οι στιγμές που το δέρμα μας διψά για κάτι απλό, καθαρό και αποτελεσματικό.

Από τις παρθένες πηγές των Γαλλικών Άλπεων, λοιπόν, η Evian φέρνει στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας την απόλυτη φρεσκάδα και ενυδάτωση, μέσα από προϊόντα που σέβονται την επιδερμίδα και την αναδεικνύουν στην πιο υγιή εκδοχή της.

Η σειρά περιλαμβάνει:

Facial Spray (50ml, 150ml, 300ml)

Το απόλυτο must-have για κάθε τσάντα και γραφείο. Ένα απαλό, δροσιστικό σύννεφο που ενυδατώνει άμεσα, ξυπνά την επιδερμίδα και την αφήνει ανανεωμένη. Ιδανικό πριν το μακιγιάζ, μετά την προπόνηση ή σε κάθε στιγμή που χρειαζόμαστε μια ανάσα δροσιάς.

Calm Mist (100ml)

Για τις μέρες που η επιδερμίδα μας δείχνει και νιώθει πιο ευαίσθητη, αυτό το βιολογικά πιστοποιημένο mist καταπραΰνει και μειώνει την αίσθηση δυσφορίας, αφήνοντας το δέρμα ήρεμο και βαθιά ενυδατωμένο.

Protect Mist (100ml)

Ο "φύλακας” του δερματικού φραγμού. Δημιουργεί ένα αόρατο, διαπνέον προστατευτικό φιλμ, ενισχύει την ανθεκτικότητα του δέρματος και το θωρακίζει απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ χαρίζει και μια δόση επιπλέον ενυδάτωσης.

Glow Mist (100ml)

Το instant φίλτρο λάμψης που μπορείτε να έχετε στην τσάντα σας. Ενυδατώνει, φωτίζει και χαρίζει στην επιδερμίδα εκείνη τη φυσική, υγιή λάμψη που όλοι παρατηρούν.

Όλα τα προϊόντα είναι κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος, δερματολογικά ελεγμένα και υποαλλεργικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πάνω ή κάτω από το μακιγιάζ — χωρίς περιορισμούς, μόνο με την υπόσχεση ότι θα αφήσουν την επιδερμίδα μας πιο φρέσκια, πιο "άνετη” και πιο λαμπερή από ποτέ.

Η Evian δεν είναι απλώς μία επιλογή. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά ξεκινά από την καθαρότητα και την απλότητα, ακριβώς όπως το νερό που τη δημιούργησε.