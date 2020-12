"Kim, μην πατήσεις το κουμπί" απλώς "You can leave your hat on"  | Η Kim Basinger έγινε 67 ετών

Τη λένε Kim και σήμερα είναι 67

Όχι. Δεν σκέφτονται όλοι το μέλος της οικογένειας Kardashian όταν ακούνε το όνομα Kim. Γεννημένη στις 8 Δεκεμβρίου του 1953 στην τοποθεσία Athens, Georgia, η Basinger είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά μιας πολύτεκνης οικογένειας καλλιτεχνών. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και η μητέρα της μοντέλο, ηθοποιός και χορεύτρια. Το γεγονός πως ως παιδί ήταν πάρα (μα πάρα) πολύ ντροπαλή, λέγεται πως έκανε τους γονείς της να τη γράψουν σε σχολή χορού και μέσω αυτής να αλληλεπιδράσει και να κοινωνικοποιηθεί. Στα 16 της, κατακτούσε τίτλους ομορφιάς και το 1970 ήρθε το πρώτο συμβόλαιο με το πρακτορείο Ford. Ακολούθησαν επιτυχημένες δουλειές και δεκάδες εξώφυλλα. Το 1976, οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες την οδήγησαν στο Los Angeles προκειμένου να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Η επιτυχία ήρθε 7 χρόνια αργότερα

Παγκοσμίως γνωστή έγινε στο πλευρό του Sean Connery, ως Bond Girl το 1983 στο "Never Say Never Again".

Ένα χρόνο μετά, τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία "The Natural", ενώ το 1997 κέρδισε το Όσκαρ Β´ Γυναικείου Ρόλου για το "LA Confidential". Στο ενδιάμεσο, πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες με πολλούς να την έχουν ταυτίσει με τον ρόλο της στις "9 1/2 εβδομάδες" του 1986.

Την ίδια περίοδο που χόρευε στους ρυθμούς του "Baby take off your coat", τα υψηλά κέρδη της τής επέτρεψαν να αγοράσει μια ολόκληρη πόλη, στην Georgia όπου γεννήθηκε, καταβάλλοντας το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η εν λόγω κίνηση την οδήγησε στη χρεωκοπία.

Προσωπικά

Η Basinger παντρεύτηκε δυο φορές: Την πρώτη με τον makeup artist Ron Snyder (από το 1980 έως το 1989) και τη δεύτερη με τον ηθοποιό Alec Baldwin (1993-2002), με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Ireland.

Με τον Baldwin έζησε έναν παθιασμένο έρωτα τον οποίο οι παλαιότεροι γνωρίζουν πολύ καλά. Και τον οποίο έρωτα οι νεότεροι αντιλαμβάνονται, όταν εκείνοι σχολιάζουν σαν έφηβοι κάτω από φωτογραφίες της κόρης τους. Εκείνος, παντρεύτηκε ξανά αποκτώντας άλλα πέντε παιδιά. Εκείνη, ζει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι αναρτήσεις της στο Instagram είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, αν και επαγγελματικά απέχει, πριν από λίγο καιρό την είδαμε να ποζάρει για λογαριασμό του Miu Miu με θεματική το "icon". Ο οίκος επιστράτευσε τέτοιας φιλοσοφίας πασίγνωστα πρόσωπα και από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομά της.

Με δικά της λόγια

"Πιστέψτε με, δεν είμαι καθόλου μητέρα Τερέζα. Έχω κάνει ένα σωρό εξωφρενικά πράγματα στην ζωή μου. Το γεγονός ότι τα έχω κάνει χωρίς να έχω πιει ποτέ αλκοόλ ή χρησιμοποιήσει ποτέ ναρκωτικά, απλά κάνει τα πράγματα χειρότερα".

"Όσα χρήματα και αν έβγαζα, το modeling με πλήγωνε. Είχα πολύ προσωπικότητα μέσα μου για να υποδύομαι το ρομποτάκι".

"Τους άπειρους στο σεξ τους καταλαβαίνω από την ανικανότητά τους να σταματήσουν για λίγο".

"Αισθάνομαι ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα μου - εγώ και η διαίσθησή μου. Αν πάω εναντίον της, θα με νευριάζει κάθε φορά, και αν την ακολουθήσω, θα ταιριάξουμε αρκετά".

"Ευχαριστώ τον Θεό που δεν μεγάλωσα με τόσα χρήματα ή προνόμια διότι έτσι δημιουργήθηκαν τρόποι ώστε να τα καταφέρω".

"Μου αρέσει να είμαι νευρική πριν από μια σκηνή".

"Πρέπει να είσαι λίγο δήθεν για να κάνεις αυτή τη δουλειά"

"Είμαι ντροπαλή".