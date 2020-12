10 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τη Lily Collins

Πριν γίνει η διάσημη πλέον Emily in Paris, η Lily Collins είχε ήδη κερδίσει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και ήταν μια πετυχημένη δημοσιογράφος και συγγραφέας. Σήμερα, με τον ρόλο της σε μια εκ των πιο πετυχημένων σειρών του Netflix, η νεαρή ingénue έχει κερδίσει το κοινό τόσο με το εντυπωσιακό χαμόγελο της όσο και με τις στιλιστικές της επιλογές. Αν και η Lily έχει πολλά κοινά με την Emily- ακόμα και αν δεν ζει στο Παρίσι-, υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν γνωρίζαμε για την ηθοποιό. Ανακαλύψτε τα 10 πράγματα που δεν ξέρατε για τη νεαρή ηθοποιό.

#1 Ο πατέρας της είναι ο Phil Collins



Η Lily είναι κόρη του μουσικού Phil Collins και της δεύτερης συζύγου του, Jill Tavelman οι οποίοι χώρισαν το 1996. Από τους άλλους γάμους του πατέρα της, η Collins έχει άλλα τέσσερα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένων των Simon και Joely Collins.

#2 Υπήρξε debutante

Το 2007, η Collins έκανε το ντεμπούτο της στην κοινωνία στο Bal des débutantes στο Παρίσι φορώντας ένα φόρεμα Chanel. Η μεγάλη βραδιά καταγράφηκε στο επεισόδιο "Paris Changes Everything" στην τρίτη σεζόν του The Hills.

#3 Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία

Αφού αποφοίτησε από το Harvard-Westlake School στο Λος Άντζελες, η νεαρή σταρ πήγε στο University of Southern California για να σπουδάσει δημοσιογραφία.

#4 Εμφανίστηκε στο video clip City of Angels των 30 Seconds to Mars

Το 2013, η Collins πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο των 30 Seconds to Mars για το τραγούδι "City of Angels", σε σκηνοθεσία του frontman της μπάντας Jared Leto. Στο βίντεο εμφανίστηκαν επίσης η Selena Gomez, ο James Franco και η Lindsay Lohan.

#5 Σαν έφηβη έπασχε από διατροφική διαταραχή

Στο βιβλίο που έγραψε για τη ζωή της, η Collins μίλησε για τη διατροφική διαταραχή που είχε ως έφηβη. Πριν την κυκλοφορία του βιβλίου το 2017, η Collins ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο της Ellen στο To the Bone του Netflix, όπου περιγράφεται λεπτομερώς ο αγώνα του χαρακτήρα της με την ανορεξία.

#6 Είναι συγγραφέας

Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, η Collins είναι και συγγραφέας. Στο παρελθόν έγραφε μια στήλη για το Elle Girl με τίτλο "New York Confidential" ενώ έχει γράψει και για το Seventeen, το Teen Vogue και τους Los Angeles Times. Το 2017, δημοσίευσε το βιβλίο της, Unfiltered: No Regrets, No Shame, Just me.

#7 Είναι αρραβωνιασμένη με τον Charlie McDowell

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Collins ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε με τον σκηνοθέτη Charlie McDowell. Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιούλιο του 2019.

#8 Έχει γεννηθεί στην Αγγλία

Γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1989 στο Guildford του Surrey, μια περιοχή στα νοτιοανατολικά της Αγγλίας. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες με τη μητέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της.

#9 Μιλάει με δυο προφορές

Αφού μετακόμισε στο Λος Άντζελες, η Collins υπέστη bullying λόγω της βρετανικής προφοράς της. Ως αποτέλεσμα, υιοθέτησε την αμερικανική προφορά που έχει ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, μπορεί εύκολα να μιλήσει με βρετανική προφορά, όπως έκανε και στην ταινία Love, Rosie.

#10 Το 2016 έβγαινε με τον Nick Jonas

Αν και δεν μιλάει για την προσωπική της ζωή, ο Jonas μίλησε για τη σχέση τους το 2016. Είπε στη The Sun, "Βγήκαμε μερικές φορές. Είναι εκπληκτική”. Οι φήμες για τις σχέσεις συμπεριλαμβάνουν αρκετούς από τους συμπρωταγωνιστές της, όπως ο Taylor Lautner και ο Zac Efron. Ωστόσο, η Collins ποτέ δεν επιβεβαίωσε καμία από αυτές.