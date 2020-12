Η Madonna έκανε (στα 62) το πρώτο της τατουάζ

Θα πίστευε κανείς ότι η βασίλισσα της ποπ τα έχει κάνει όλα στη ζωή της, κι όμως υπήρχε ένα trend στο οποίο μέχρι τώρα είχε αντισταθεί: τα τατουάζ. Η 62χρονη Madonna μέχρι πολύ πρόσφατα δεν είχε στο σώμα της ούτε ένα. Όμως αυτό άλλαξε πριν από λίγες μέρες όταν αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να κάνει το πρώτο της tattoo.

Έτσι, επισκέφθηκε τον tattoo artist των celebrities Mark Mahoney στη Sunset blvd στο Χόλιγουντ και χάραξε στο εσωτερικό του καρπού της τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών της κατά χρονολογική σειρά: L (Lourdes), R (Rocco), D (David), M (Mercy), S (Stella) και E (Esther). Δεν παρέλειψε μάλιστα να δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη διαδικασία στο λογαριασμό της στο instagram, χρησιμοποιώντας το hashtag #family και σχολιάζοντας "inked for the very first time" παραφράζοντας το στίχο από το τραγούδι της Like a Virgin.

Μόλις μια εβδομάδα πριν είχε δώσει στους followers της την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες και βίντεο από όλη την οικογένεια, τα οποία είχε τραβήξει κατά τον εορτασμό στο σπίτι της της Ημέρας των Ευχαριστιών.