Η Kate Hudson μοιράζεται μία φωτογραφία με τα παιδιά της στο Instagram

Μία γλυκιά φωτογραφία των παιδιών της μοιράστηκε η Kate Hudson στο Instagram. Η ηθοποιός κατάφερε να συγκεντρώσει στην ίδια λήψη τους γιους της Ryder και Bingham, 16 και 9 ετών αντίστοιχα, και τη δίχρονη κόρη της Rani.

"Τα έπιασα και πάλι. Τρία σε μία φωτογραφία" έγραψε η Hudson, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της που φωτογράφησε και τα τρία της παιδιά μαζί.

Η Hudson μοιράζεται αρκετά συχνά στιγμιότυπα με τα παιδιά της, δείχνοντας καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι τους. Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία που έδειχνε την ίδια και τους γιους της στην κουζίνα, να τακτοποιούν τα τρόφιμα που αγόρασαν. Η Hudson θέλησε να τονίσει τη σημασία του φαγητού για κάθε σπίτι, προσκαλώντας τους followers της να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό έργο του Feading America.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες σχετικά με την ταινία How to lose a guy in 10 days, σχολιάζοντας πώς πίστευε η ίδια ότι θα είχαν εξελιχθεί οι δύο πρωταγωνιστές. "Πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν ο χαρακτήρας του Matthew και ο δικός μου αν ήμασταν ακόμα μαζί. Έχει περάσει μάλλον ένα καλό χρονικό διάστημα για να κάνουμε μια ταινία γι' αυτό. Πιθανότατα θα είχαμε παντρευτεί και θα είχαμε κάνει παιδιά. Πιθανότατα να ήμασταν άθλια τώρα!".

Στην κλασική ρομαντική κωμωδία, η οποία κυκλοφόρησε το 2003, η Hudson υποδύθηκε την Andie Anderson, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο που ερωτεύεται έναν macho διαφημιστή με το όνομα Benjamin "Ben" Barry, τον οποίο ενσάρκωσε ο Matthew McConaughey.