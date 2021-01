Η συγγραφέας του SATC λέει ότι το reboot "θα είναι μία χαρά" χωρίς τη Samantha

Το Sex And The City επιστρέφει στο HBO Max και οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis θα επιστρέψουν στις οθόνες μέσα από μία νέα σειρά δέκα επεισοδίων, με τον τίτλο And Just Like That... Τα νέα προκάλεσαν ενθουσιασμό στους φανατικούς της σειράς, όμως η απουσία της Kim Cattrall από το καστ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός ήταν αρκετά ξεκάθαρη για το ότι δεν επιθυμεί την ιδέα μίας αναβίωσης του SATC, ενώ είχε μάλιστα και μία αρκετά δημόσια διαμάχη με τη συμπρωταγωνίστριά της, Parker. Η Candace Bushnell, συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο βασίζεται η σειρά, πιστεύει ότι το reboot μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη Samantha επειδή ανοίγει την πόρτα για τους άλλους χαρακτήρες να εξερευνήσουν τη δική τους σεξουαλικότητα.

"Ξέρετε, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Νομίζω επίσης ότι θα είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφέροντες χαρακτήρες, όπως η Miranda. Είμαστε όλες Mirandas. Η Miranda είναι ένας χαρακτήρας που έχει ενδιαφέρον, όμως δεν ξέρω τι θα κάνουν με αυτήν" είπε η Bushnell.

"Η Samantha θα τους εμπνέει πάντα, οπότε, φαντάζομαι ότι το πνεύμα της θα είναι εκεί και αυτή η έμπνευση τους δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητα με διαφορετικούς χαρακτήρες".