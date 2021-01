Bella Hadid | Το κομψό street style look της με έμπνευση από τη Rihanna

Η εβδομάδα μόδας Υψηλής Ραπτικής στη Παρίσι έχει ξεκινήσει και εάν υπάρχει κάτι που να θυμίζει τα fashion weeks όπως γινόντουσαν πριν την πανδημία είναι τα top models που κυκλοφορούν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Bella Hadid μετά από show της με ένα πολύ κομψό street style look. Το top model δημιούργησε ένα look σε γήινες αποχρώσεις, συνδυάζοντας ένα κοτλέ κοστούμι σε ανοιχτή καφέ απόχρωση με jacket από το brand Brixton, λευκό πουκάμισο και μία μαύρη δερμάτινη τσάντα του brand By Far.

Το street style look της Bella Hadid

Αυτό που παρατήρησαν οι fans της όμως είναι πως η Bella Hadid εμπνεύστηκε για αυτό το look της από μία πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Rihanna.

Η τραγουδίστρια και style icon επισκέφτηκε το αγαπημένο της εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, Emilio's Ballato και δημιούργησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με jean παντελόνι, μπεζ πουκάμισο και ένα sport παλτό. Το στοιχείο που φαίνεται πως εμπνεύστηκε η Bella Hadid από τη Rihanna είναι τα ανοιχτά κουμπιά στο πουκάμισο, αλλά και το layering με διαφορετικά πανωφόρια.

Το look της Rihanna