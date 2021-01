Βασίλισσα Ελισάβετ | Οι συνήθειές της πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού

Κατά καιρούς, κυκλοφορούν διάφορες φήμες στα media που αφορούν τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά της βασίλισσας Ελισάβετ. Κάποιοι υποστηρίζουν πως είναι ψυχρή και απόμακρη και κάποιοι άλλοι πως είναι μία κλασική γυναίκα της ηλικίας της. Σύμφωνα με την συγγραφέα royal βιογραφιών Sally Bedell Smith όμως, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι πολύ πιο διασκεδαστική στην προσωπική της ζωή και πίσω από τις κάμερες.

Η συγγραφέας του βιβλίου "Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch” μίλησε στο People και αποκάλυψε πως η βασίλισσα Ελισάβετ έχει μία πολύ ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, λέει συνεχώς αστεία αλλά και πως ακούγεται πολύ συχνά το δυνατό της γέλιο μέσα στο παλάτι.

Η βασίλισσα και ο σύζυγος της, Πρίγκιπας Φίλιππος έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά του Covid και βρίσκονται στο σπίτι τους στο Norfolk. Σύμφωνα με την Bedell Smith "Μπορείς να ακούσεις παντού το γέλιο της μέσα σε αυτό το τεράστιο σπίτι” ενώ η βασίλισσα δεν διστάζει να κάνει πλάκα ακόμα και την εμφάνιση της. Μετά την τελετή στέψης του γιου της πρίγκιπα Καρόλου με την πριγκίπισσα Diana, το βίντεο του γάμου έπαιζε στην τηλεόραση. Όταν είδε λοιπόν η βασίλισσα τον εαυτό της στην οθόνη, δήλωσε πως μοιάζει με την Miss Piggy.

Πίσω στο 2012 μάλιστα, σε μία φωτογράφιση της βασίλισσας Ελισάβετ για τα χρόνια που βρίσκεται στη μοναρχία, η ίδια συμπεριφερόταν σαν να είναι top model για να κάνει την ομάδα της και τον φωτογράφο να γελάσουν.