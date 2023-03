Julia Roberts | Ο απίστευτος όρος που έβαλε για να πάρει μέρος ως guest στα Φιλαράκια

Η σειρά Τα Φιλαράκια είναι από τις πιο αγαπημένες όλων των εποχών για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα και η πληθώρα των μεγάλων σταρ που έκαναν guest συμμετοχές σε κάποια από τα επεισόδια. Ανάμεσά τους η Julia Roberts που έπαιξε σε ένα σπέσιαλ διπλό επεισόδιο το 1996 με τίτλο "The One After the Superbowl".

Η ηθοποιός υποδύθηκε μια πρώην συμμαθήτρια του Chandler Bing. Παρόλο που όλοι έχουμε δει το επεισόδιο περισσότερες από μία φορές, δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι η Roberts έβαλε μια αληθινή δοκιμασία στο Matthew Perry προκειμένου να δεχτεί να συμμετάσχει στη σειρά. Αυτό αποκάλυψε ο Kevn Bright, συμπαραγωγός των friends μιλώντας στο Hollywood Reporter. Φαίνεται λοιπόν ότι το αίτημα προς την Julia Roberts το έκανε ο ίδιος ο Matthew Perry στέλνοντάς της ένα γραπτό μήνυμα. Εκείνη του απάντησε "γράψε μου ένα επιστημονικό άρθρο για την κβαντική φυσική και θα το κάνω". "O Matthew το έγραψε το άρθρο και της το έστειλε με φαξ την επόμενη μέρα", είπε ο Bright.

Στο ίδιο επεισόδιο με τη Julia Roberts συμμετείχαν ως guest star οι Brooke Shileds, Chris Isaak και Jean Claude Van Damme.