Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Christopher Plummer

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε ο σπουδαίος ηθοποιός Christopher Plummer που πρωταγωνίστησε ως Captain von Trapp μαζί με την Julie Andrews στο μιούζικαλ "Η Μελωδία της Ευτυχίας" ("The Sound Of Music") του 1965. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, σήμερα, Παρασκευή.

Ο Plummer πέθανε γαλήνια στο σπίτι του στο Κονέκτικατ έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Helen Taylor, τόνισε το Deadline Hollywood. "Ο Chris ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος που αγαπούσε και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του", δήλωσε ο Lou Pitt, φίλος και ατζέντης του για δεκαετίες.

Ο Christopher Plummer, ένας καταξιωμένος Σαιξπηρικός ηθοποιός που τιμήθηκε για το πολυδιάσταστο θεατρικό, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό του έργο σε μια καριέρα 75 ετών, γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1925 στο Οντάριο του Καναδά. Η επιτυχημένη καριέρα του ξεκίνησε με τη συμμετοχή του στην ταινία "Stage Truck" χρειάστηκε όμως να περιμένει μέχρι την ηλικία των 82 ετών για να κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ, το 2012, για έναν δεύτερο ρόλο μαζί με τον Ewan McGregor και τη Mélanie Laurent στην ταινία "Beginners".

Οι πιο πρόσφατοι ρόλοι του ήταν στο All the Money in the World του Ridley Scott καθώς και στο βραβευμένο με Όσκαρ, Knives Out, του Rian Johnson. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες "The Insider,” "12 Monkeys,” "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), "Remember" (2015), "The Imaginarium of Doctor Parnassus" (2009), "Star Trek VI: The Undiscovered Country”, "The Man Who Would Be King", "Battle of Britain", "Waterloo", "Fall of The Roman Empire", "The Last Station" και "A Beautiful Mind,”, ενώ δάνεισε τη φωνή του και στο Up!.

Στην μακρόχρονη πορεία του στον κινηματογράφο τιμήθηκε με δύο Emmy, δύο Tony βραβεία, μια Χρυσή Σφαίρα και ένα BAFTA.

