Οι Emma Corrin & Harry Styles θα πρωταγωνιστήσουν μαζί σε νέα ταινία

Νέοι, ωραίοι και ταλαντούχοι. H Emma Corrin και o Harry Styles ετοιμάζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη νέα ταινία του Amazon με τίτλο My Policeman. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του συγγραφέα Bethan Roberts το οποίο εξιστορεί ένα ερωτικό τρίγωνο τη δεκαετία του 1950.

Μία queer ιστορία αγάπης στα 50s

Σύμφωνα με τη σύνοψη του βιβλίου η ιστορία τοποθετείται το 1950 στο Brighton της Αγγλίας γύρω από τρεις ανθρώπους. Μία γυναίκα με το όνομα Marion ερωτεύεται παράφορα έναν αστυνόμο, τον Tom. Αρκετά χρόνια αργότερα ο Tom γνωρίζει και ερωτεύεται τον Patrick μετά από μία συνάντησή τους σε ένα μουσείο. Με την ομοφυλοφιλία να θεωρείται παράνομη εκείνη την εποχή ο Tom αποφασίζει να παντρευτεί την Marion. Ακολουθεί ένας παθιασμένος δεσμός και μία εσωτερική πάλη που θα αλλάξει μια για πάντα τις ζωές τους.

Καστ & σκηνοθεσία

Όπως αναφέρει το Deadline η Emma Corrin (η τηλεοπτική πριγκίπισσα Diana του The Crown) θα ενσαρκώσει τη Marion αν και αρχικά υπήρξαν συζητήσεις γύρω από το όνομα της Lily James (Rebecca, Cinderella, και Mamma Mia! Here We Go Again). Ο Harry Styles θα υποδυθεί τον Tom, ενώ άγνωστο παραμένει το ποιος θα υποδυθεί τον Patrick. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Tony Michael Grandage και το σενάριο υπογράφει ο Ron Nyswaner (Philadelphia).