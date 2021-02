Love Stories | 10 θρυλικά ζευγάρια του Hollywood

Frank Sinatra και Ava Gardner

Όταν ο Frank τραγουδούσε το “I’ve got no defense for it / The heat is too intense for it” στο “Witchcraft,” ίσως σκεφτόταν την Ava. “Έμοιαζαν κατά κάποιο τρόπο” λέει για το ζευγάρι, ο βιογράφος Larry Grobel. Ο ταραχώδης γάμος τους κράτησε από το 1951 μέχρι το 1957. “Όταν ήταν μαζί, μάλωνα πάντα” προσθέτει ο συγγραφέας J. Randy Taraborrelli, “Ο Frank και η Ava αγαπούσαν ο ένας τον άλλον με όλη τους την καρδιά και στο τέλος δηλητηρίασε ο ένας τον άλλον".