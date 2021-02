Rosanna Arquette: "Ο σεξισμός στο Χόλιγουντ δεν εξαφανίστηκε μόνο και μόνο επειδή έχουμε τον Weinstein στη φυλακή

Η Rosanna Arquette έχει πολλά βέλη στη φαρέτρα της: ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, ακτιβίστρια. Τώρα, μετά από 40 χρόνια στη βιομηχανία όπου έχει διακριθεί αλλά και επικριθεί έντονα, μπαίνει πίσω από το μικρόφωνο και ξεκινά ένα podcast. Αυτό το μήνα, η Arquette έκανε το ντεμπούτο της με το "Radical Musings" - 20 επεισόδια με οικείες συζητήσεις με δημιουργικά μυαλά και αστέρια, από τον Ronan Farrow και τη Jane Fonda έως τον rapper Q Tip.

Δεν ήταν κάτι που είχε περάσει από το μυαλό της μέχρι που την προσέγγισε μια εταιρεία παραγωγής. "Έκανα δύο ντοκιμαντέρ και συνήθιζα να γυρίζω τις συνεντεύξεις για το Coachella στα παρασκήνια. Πάντα μου άρεσαν οι συνεντεύξεις. Είναι το χόμπι μου. Έτσι, ήταν απολύτως λογικό να κάνω ένα podcast" λέει στο Bazaar UK.

Η Arquette είναι ένα πρόσωπο που έχει σίγουρα κάτι να πει. Ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν τον Harvey Weinstein, τον οποίο απέρριψε τη δεκαετία του 1990, μπαίνοντας στη συνέχεια στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ. Ήταν η πρώτη που είπε την ιστορία της στον Ronan Farrow για το The New Yorker και στη συνέχεια στη δημοσιογράφο των New York Times, Jodi Kantor. Και οι δύο δημοσιογράφοι θα κέρδιζαν το βραβείο Pulitzer για την αποκάλυψη του σκανδάλου Weinstein που εξαπέλυσε το κίνημα #MeToo το 2017.

Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Farrow είναι ο πρώτος επισκέπτης της στο podcast και δεν ντρέπεται να διερευνήσει τα θέματα που τους έφεραν πιο κοντά: τόσο η δοκιμασία της όσο και το οικογενειακό ιστορικό του Farrow για φερόμενη κακοποίηση στα χέρια του Γούντι Άλεν.

"Ο σεξισμός στο Χόλιγουντ είναι σαν τον συστημικό ρατσισμό, είναι εκεί και δεν εξαφανίζεται μόνο και μόνο επειδή έχουμε τον Weinstein στη φυλακή", λέει. "Λοιπόν, ναι, είμαι περήφανη για όσα κάναμε για να βγάλουμε στη φόρα αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν τελείωσε. Θα έκανα μία τεράστια τηλεοπτική σειρά πρόσφατα από την οποία απομακρύνθηκα και ξέρω ακριβώς γιατί και ποιος το σταμάτησε. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εξακολουθούν να εργάζονται στον κλάδο. Υπάρχει ένα βαρύ τίμημα που πρέπει να πληρώσω μετά τις καταγγελίες μου και δεν ξέρω αν θα με καλωσορίσουν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο στη βιομηχανία" πρόσθεσε.