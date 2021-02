Courteney Cox | Έπαιξε το διάσημο τραγούδι των "Friends" στο πιάνο

Με μία ανάρτηση της στο Instagram, η Courteney Cox έκανε όλους τους fans της iconic σειράς "Τα Φιλαράκια" να ξαναθυμηθούν τον τρόπο που ξεκινά η σειρά. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο παίζει στο πιάνο το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους αρχής των "Friends", "I’ll be there for you" από τους The Rembrandts.

Στο βίντεο, η Courteney Cox ​​​​​​ συνοδεύεται από τον μουσικό Joel Taylor, ο οποίος παίζει κιθάρα. Η ηθοποιός μάλιστα προσπάθησε να αποδώσει ακριβώς το τραγούδι, κάνοντας παύσεις για τα γνωστά χειροκροτήματα που ακούγονται και στο πρωτότυπο. Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε "Πώς τα πήγα; Ενημερώστε με για το τι πρέπει να μάθω".

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο ξετρέλανε τους fans της σειράς, κάνοντας σε λιγότερο από μία ημέρα πάνω από ένα εκατομμύριο views.

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram