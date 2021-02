Sex and the City | Ο Mr.Big θα απουσιάζει από το reboot

Μετά την είδηση ότι η Samantha Jones δεν θα είναι μέρος του reboot του Sex and the City, ένα ακόμα νέο έρχεται να απογοητεύσει τους θαυμαστές της σειράς: Τόσο ο Mr. Big, όσο και ο Steve Brady θα απουσιάζουν από το And just like that.

Σύμφωνα με το Page Six, ο Chris Noth, ο οποίος ενσάρκωνε τον iconic ρόλο του μεγάλου έρωτα της Carrie, Mr.Big, αλλά και ο David Eigenberg, που υποδυόταν το love interest της Miranda, Steve Brady, δεν θα επιστρέψουν στη σειρά.

Ο Big ήταν ένας από τους βασικούς ρόλους της σειράς για 6 σεζόν και τελικά παντρεύτηκε με την Carrie, ύστερα από έναν μεγάλο τσακωμό στα σκαλιά της εκκλησίας, στην πρώτη ταινία το 2008. Η δεύτερη ταινία του 2010 έδειξε το ζευγάρι να δυσκολεύεται με τον έγγαμο βίο και πάρα το γεγονός ότι η Carrie φίλησε τον Aiden, το ζευγάρι αποφάσισε να παλέψει για το γάμο του. Όλα δείχνουν πως στο reboot θα δούμε πως τελικά δεν τα κατάφερε και χώρισε.

Η αναβίωση της σειράς θα ακολουθήσει το ταξίδι των ηρωίδων καθώς έχουν περάσει πλέον στις περίπλοκες σχέσεις της ζωής που αυτή φέρνει στα 50s τους. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη της άνοιξης.