Sex and the City | Έτσι θα δικαιολογηθεί η απουσία της Samantha από το reboot

Τη δεκαετία του 1990, το HBO προέβαλλε την cult πλέον σειρά, Sex and the City και κάπως έτσι η συζήτηση περί sex τρώγοντας brunch έγινε "κανονικότητα". Κατά τη διάρκεια έξι σεζόν και δύο ταινιών, η παρέα των τεσσάρων γυναικών, που αποτελείτο από την "έξυπνη", την "παραδοσιακή", την "horny" και την "blogger" αντιμετώπιζε μαζί όλα τα διλήμματα της επαγγελματικής και κυρίως της προσωπικής ζωής.

Δεν έχουν όμως όλες οι σειρές happy ending behind the scenes. Η Kim Cattrall, η οποία υποδύεται την Samantha, δεν θα επιστρέψει για το reboot, εξαιτίας της "τοξικής" σχέσης της με την Sarah Jessica Parker, όπως είχε πει στο παρελθόν. Πώς θα καταφέρουν ωστόσο οι σεναριογράφοι της σειράς να δικαιολογήσουν την απουσία της;

Σε συνέντευξη με το TVLine, ο Casey Bloys του HBO είπε πως στο reboot με τίτλο And Just Like That — θα εννοηθεί ότι η Samantha απλά απομακρύνθηκε με τα χρόνια από την παρέα. "Ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή, άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου, άνθρωποι φεύγουν", είπε. "Φιλίες ξεθωριάζουν και νέες φιλίες γεννιούνται. Όλα θα αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά στάδια της ζωής... Προσπαθούν να πουν μια ειλικρινής ιστορία για το σημαίνει να είσαι μια γυναικά στα 50 της στη Νέα Υόρκη. Οπότε όλα θα μοιάζουν κάπως φυσικά, και οι φίλες που έχεις στα 30, μπορεί να μην είναι αυτές που έχεις στα 50".