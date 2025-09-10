Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ

H παλέτα των χρωμάτων που αποκτά η φύση κάθε εποχή, συχνά εμπνέει τα χρώματα στο ντύσιμό μας. Οι φθινοπωρινές αποχρώσεις, όπως το καφέ και το κίτρινο- πορτοκαλί που παίρνουν τα φύλλα στα δέντρα αλλά και το ζεστό από το καλοκαίρι ακόμα καφέ του χώματος και των κορμών, το σκούρο πράσινο αλλά και οι τόνοι του μοβ ή το μπορντό, αποτελούν χρώματα που αγαπάμε να φοράμε ανεξάρτητα από την εποχή. Όμως τώρα, βιώνουν την απόλυτη στιγμή τους στο ντύσιμο και υπόσχονται σοφιστικέ κομψότητα καθώς συνήθως είναι χρώματα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά κομμάτια, σε απλές γραμμές και φίνα ποιότητα.

Ξεκινώντας, λοιπόν, να "χτίζουμε" την γκαρνταρόμπα μας για το φθινόπωρο του 2025, στραφήκαμε σ' ένα ιδιαίτερο κοστούμι με wrap σακάκι της συλλογής Max Mara που αποπνέει μοντέρνα πολυτέλεια (και) χάρη στην cherry απόχρωσή του. Ένα δερμάτινο τζάκετ σε καφέ χρώμα από τη συλλογή Anine Bing συνδυάζεται υπέροχα με μια μίντι δερμάτινη φούστα με πάνελ από το brand Haikure, σε μπορντό χρώμα, ενώ ένα peplum βαμβακερό παντελόνι Alaïa σε tapered γραμμή διαθέτει εκείνο το λαδί που ταιριάζει τέλεια με πουλόβερ σε βαθύ κίτρινο, όπως αυτό από τη συλλογή Zara.

Επίσης, διαλέξαμε ένα denim παντελόνι σε ανοιχτή καφέ απόχρωση από τη συλλογή Isabel Marant που συνδυάσαμε με αμάνικο πουλόβερ Zadig & Voltaire στο κλασικό του φθινοπώρου γκρι χρώμα, ενώ αν είναι να επενδύσετε σ' ένα παλτό διαλέξτε για φέτος ένα σε καφέ σοκολατί, όπως αυτό που βρήκαμε στη συλλογή του Massimo Dutti, καθώς το "σοκολά" αποτελεί μία από τις τάσεις της σεζόν.

Editor's choice