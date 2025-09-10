Follow us

Search

Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ

Τα must-have κομμάτια της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας υιοθετούν τις πλούσιες και ζεστές αποχρώσεις της εποχής.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 10-09-2025
Getty Images

H παλέτα των χρωμάτων που αποκτά η φύση κάθε εποχή, συχνά εμπνέει τα χρώματα στο ντύσιμό μας. Οι φθινοπωρινές αποχρώσεις, όπως το καφέ και το κίτρινο- πορτοκαλί που παίρνουν τα φύλλα στα δέντρα αλλά και το ζεστό από το καλοκαίρι ακόμα καφέ του χώματος και των κορμών, το σκούρο πράσινο αλλά και οι τόνοι του μοβ ή το μπορντό, αποτελούν χρώματα που αγαπάμε να φοράμε ανεξάρτητα από την εποχή. Όμως τώρα, βιώνουν την απόλυτη στιγμή τους στο ντύσιμο και υπόσχονται σοφιστικέ κομψότητα καθώς συνήθως είναι χρώματα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά κομμάτια, σε απλές γραμμές και φίνα ποιότητα. 

Διαβάστε Επίσης

Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

Ξεκινώντας, λοιπόν, να "χτίζουμε" την γκαρνταρόμπα μας για το φθινόπωρο του 2025, στραφήκαμε σ' ένα ιδιαίτερο κοστούμι με wrap σακάκι της συλλογής Max Mara που αποπνέει μοντέρνα πολυτέλεια (και) χάρη στην cherry απόχρωσή του. Ένα δερμάτινο τζάκετ σε καφέ χρώμα από τη συλλογή Anine Bing συνδυάζεται υπέροχα με μια μίντι δερμάτινη φούστα με πάνελ από το brand Haikure, σε μπορντό χρώμα, ενώ ένα peplum βαμβακερό παντελόνι Alaïa σε tapered γραμμή διαθέτει εκείνο το λαδί που ταιριάζει τέλεια με πουλόβερ σε βαθύ κίτρινο, όπως αυτό από τη συλλογή Zara. 

Επίσης, διαλέξαμε ένα denim παντελόνι σε ανοιχτή καφέ απόχρωση από τη συλλογή Isabel Marant που συνδυάσαμε με αμάνικο πουλόβερ  Zadig & Voltaire στο κλασικό του φθινοπώρου γκρι χρώμα, ενώ αν είναι να επενδύσετε σ' ένα παλτό διαλέξτε για φέτος ένα σε καφέ σοκολατί, όπως αυτό που βρήκαμε στη συλλογή του Massimo Dutti, καθώς το "σοκολά" αποτελεί μία από τις τάσεις της σεζόν.

Editor's choice 

Wrap τζάκετ και tuxedo- style παντελόνι από κασμίρι Max Mara, Max Mara boutique.

Τζάκετ από ανακυκλωμένο δέρμα "Kelanie", Anine Bing.

Μεταξωτό ζακάρ μπλούζα Etro, luisaworld.com

Μίντι δερμάτινη φούστα με φάσες "Serenity", Haikure.

Βασικό πλεκτό πουλόβερ soft, Zara.

Βαμβακερό peplum παντελόνι, Alaïa.

Αμάνικο πουλόβερ Zadig & Voltaire, attica.

Denim παντελόνι "Oriana" Isabel Marant, attica.

Μακρύ σταυρωτό παλτό με μαλλί, Massimo Dutti.

Μπλούζα ντραπέ σε ολομέταξο σατέν, LOLA.

Tags

Latest

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα πουκάμισο το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα πουκάμισο το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ανταπόκριση από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο | Οι hot ταινίες της νέας χρονιάς και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
ENTERTAINMENT

Ανταπόκριση από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο | Οι hot ταινίες της νέας χρονιάς και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
Autumn Nails | Οι χρωματικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μανικιούρ του φθινοπώρου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Autumn Nails | Οι χρωματικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μανικιούρ του φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ μιλούσε για τις μεξικάνικες ρίζες του: "Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου"
NEWS

Όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ μιλούσε για τις μεξικάνικες ρίζες του: "Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στον κόσμο της αρωματοποιίας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στον κόσμο της αρωματοποιίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
"Ποτέ σε αυτό το σημείο!" | Aυτή η θέση στο κρεβάτι σας ενθαρρύνει τους εφιάλτες, σύμφωνα με το Feng Shui
LIFESTYLE & HOMES

"Ποτέ σε αυτό το σημείο!" | Aυτή η θέση στο κρεβάτι σας ενθαρρύνει τους εφιάλτες, σύμφωνα με το Feng Shui

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
For One Night Only | Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργεί μία ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
ENTERTAINMENT

For One Night Only | Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργεί μία ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων
LIFESTYLE & HOMES

H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων

Best of Network

Τα 5 πράγματα στο δωμάτιο του μωρού που -χωρίς να το περιμένω- ήταν ό,τι πιο χρήσιμο αγόρασα - Το #5 είναι και φανταστικό δώρο για βάπτιση

Τα 5 πράγματα στο δωμάτιο του μωρού που -χωρίς να το περιμένω- ήταν ό,τι πιο χρήσιμο αγόρασα - Το #5 είναι και φανταστικό δώρο για βάπτιση

Πώς να ξοδεύεις λιγότερα στο supermarket; 9 τροφές που πρέπει να έχεις στην κουζίνα σου

Πώς να ξοδεύεις λιγότερα στο supermarket; 9 τροφές που πρέπει να έχεις στην κουζίνα σου

Η αυλαία ανοίγει | Όλοι οι νέοι creative directors που θα κάνουν το ντεμπούτο τους το 2025

Η αυλαία ανοίγει | Όλοι οι νέοι creative directors που θα κάνουν το ντεμπούτο τους το 2025

Back to office; Αυτά είναι τα beauty essentials που δεν πρέπει να λείπουν από το συρτάρι σου

Back to office; Αυτά είναι τα beauty essentials που δεν πρέπει να λείπουν από το συρτάρι σου

Τα φεστιβάλ γεύσης που κάνουν νοστιμότερο το φθινόπωρο στην Αθήνα

Τα φεστιβάλ γεύσης που κάνουν νοστιμότερο το φθινόπωρο στην Αθήνα

Επίσημο: Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης

Επίσημο: Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης

&quot;Η τέλεια μαμά δεν υπήρξε ποτέ&quot;: H Κατερίνα Τσάβαλου γράφει για τα 5 πράγματα που κατάλαβε όταν φώναξε για πρώτη φορά στην κόρη της

"Η τέλεια μαμά δεν υπήρξε ποτέ": H Κατερίνα Τσάβαλου γράφει για τα 5 πράγματα που κατάλαβε όταν φώναξε για πρώτη φορά στην κόρη της

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ λέει στον Πούτιν ότι θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους - Η στιγμή που &quot;ρίχνουν&quot; τα ρωσικά drone

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ λέει στον Πούτιν ότι θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους - Η στιγμή που "ρίχνουν" τα ρωσικά drone

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς