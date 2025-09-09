Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

Από τη λίστα με τα κομψά staples της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας δεν θα μπορούσε ποτέ να απουσιάζει το τζάκετ. Το κομμάτι με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου έχει διάφορες μορφές: από τις διαχρονικές καμπαρντίνες και τα κλασικά σακάκια μέχρι τα πρακτικά αντιανεμικά, τις κοντές κάπες και τα δερμάτινα πανωφόρια, οι επιλογές είναι πολλές και υπόσχονται να καλύψουν κάθε διαφορετική ανάγκη και διάθεση.

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μαζί του ενδιαφέρουσες τάσεις που υπόσχονται φρέσκια πνοή στο καθημερινό ντύσιμο. Τα funnel neck δερμάτινα jackets αναδεικνύονται ως το απόλυτο statement κομμάτι, με τη δομημένη γραμμή και τον edgy χαρακτήρα τους, το καρό "εισχωρεί" στις δημοφιλείς καμπαρντίνες και τα ελαφριά παλτό, οι κάπες φοριούνται κοντές μέχρι να πιάσουν τα χειμωνιάτικα κρύα, τα γούνινα τζάκετ προτιμούν το cow print από το λεοπάρ, ενώ τα αντιανεμικά υπόσχονται fashion forward εμφανίσεις συνδυασμένα με τα πιο delicate κομμάτια της γκαρνταρόμπας όπως τα lingerie φορέματα και οι slip φούστες.

Είτε εμπιστεύεστε τη διαχρονική κομψότητα είτε θέλετε να πειραματιστείτε με τις τελευταίες τάσεις, ένα σωστά επιλεγμένο τζάκετ υπόσχεται να απογειώσει κάθε φθινοπωρινό outfit.

1. Δερμάτινα τζάκετ

Τα δερμάτινα τζάκετ επιστρέφουν μαζί με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και ειδικά φέτος θα φορεθούν με τον γιακά σηκωμένο (funnel neck) και κλειστό. Δημοφιλής σιλουέτα αναδεικνύεται η bomber, ενώ δεν απουσιάζουν και οι γραμμές που θυμίζουν κλασικό σακάκι.

2. Καρό καμπαρντίνες ή παλτό

Το καρό είναι μοτίβο του φθινοπώρου και φέτος κάνει έντονη την παρουσία του σε σακάκια, καμπαρντίνες και κοντά ή ανάλαφρα παλτό.

3. Κοντές κάπες ή πόντσος

Τα ντραπέ παλτό, που θυμίζουν κάπες, αναφέρονται ανάμεσα στις 3 κορυφαίες τάσεις σε παλτό της σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26. Ωστόσο, η κάπα θα φορεθεί από νωρίς, στην κοντή της εκδοχή. Τα πόντσος, από την άλλη, έρχονται να προστεθούν πάνω από σακάκια και άλλα ενδύματα συνδράμοντας στην τάση του layering.

4. Windbreakers

Τα αντιανεμικά, και γενικά τα technical jackets, γίνονται must στο φθινοπωρινό στιλ του 2025 και συνδυάζονται με ντελικάτες δαντέλες και lingerie φορέματα.

5. Animal print

Το animal print ξεφεύγει φέτος από το δημοφιλές λεοπάρ και εστιάζει στο snakeskin (δερμάτινα) και το cow print (σε γούνες και σουέτ). Τα κοντά faux fur τζάκετ σε cow print είναι ό,τι πιο fashion forward θα φορέσετε αυτό το φθινόπωρο.