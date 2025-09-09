Follow us

Search

Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

Σε ποια τζάκετ πρέπει να επενδύσετε αυτό το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 09-09-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

Από τη λίστα με τα κομψά staples της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας δεν θα μπορούσε ποτέ να απουσιάζει το τζάκετ. Το κομμάτι με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου έχει διάφορες μορφές: από τις διαχρονικές καμπαρντίνες και τα κλασικά σακάκια μέχρι τα πρακτικά αντιανεμικά, τις κοντές κάπες και τα δερμάτινα πανωφόρια, οι επιλογές είναι πολλές και υπόσχονται να καλύψουν κάθε διαφορετική ανάγκη και διάθεση. 

Διαβάστε Επίσης

Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μαζί του ενδιαφέρουσες τάσεις που υπόσχονται φρέσκια πνοή στο καθημερινό ντύσιμο. Τα funnel neck δερμάτινα jackets αναδεικνύονται ως το απόλυτο statement κομμάτι, με τη δομημένη γραμμή και τον edgy χαρακτήρα τους, το καρό "εισχωρεί" στις δημοφιλείς καμπαρντίνες και τα ελαφριά παλτό, οι κάπες φοριούνται κοντές μέχρι να πιάσουν τα χειμωνιάτικα κρύα, τα γούνινα τζάκετ προτιμούν το cow print από το λεοπάρ, ενώ τα αντιανεμικά υπόσχονται fashion forward εμφανίσεις συνδυασμένα με τα πιο delicate κομμάτια της γκαρνταρόμπας όπως τα lingerie φορέματα και οι slip φούστες. 

Είτε εμπιστεύεστε τη διαχρονική κομψότητα είτε θέλετε να πειραματιστείτε με τις τελευταίες τάσεις, ένα σωστά επιλεγμένο τζάκετ υπόσχεται να απογειώσει κάθε φθινοπωρινό outfit.

1. Δερμάτινα τζάκετ 

Τα δερμάτινα τζάκετ επιστρέφουν μαζί με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και ειδικά φέτος θα φορεθούν με τον γιακά σηκωμένο (funnel neck) και κλειστό. Δημοφιλής σιλουέτα αναδεικνύεται η bomber, ενώ δεν απουσιάζουν και οι γραμμές που θυμίζουν κλασικό σακάκι. 

jacket trends φθινόπωρο 2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

2. Καρό καμπαρντίνες ή παλτό

Το καρό είναι μοτίβο του φθινοπώρου και φέτος κάνει έντονη την παρουσία του σε σακάκια, καμπαρντίνες και κοντά ή ανάλαφρα παλτό. 

jacket trends φθινόπωρο 2025
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

3. Κοντές κάπες ή πόντσος

Τα ντραπέ παλτό, που θυμίζουν κάπες, αναφέρονται ανάμεσα στις 3 κορυφαίες τάσεις σε παλτό της σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26. Ωστόσο, η κάπα θα φορεθεί από νωρίς, στην κοντή της εκδοχή. Τα πόντσος, από την άλλη, έρχονται να προστεθούν πάνω από σακάκια και άλλα ενδύματα συνδράμοντας στην τάση του layering. 

jacket trends φθινόπωρο 2025
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

4. Windbreakers 

Τα αντιανεμικά, και γενικά τα technical jackets, γίνονται must στο φθινοπωρινό στιλ του 2025 και συνδυάζονται με ντελικάτες δαντέλες και lingerie φορέματα. 

jacket trends φθινόπωρο 2025
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

5. Animal print

Το animal print ξεφεύγει φέτος από το δημοφιλές λεοπάρ και εστιάζει στο snakeskin (δερμάτινα) και το cow print (σε γούνες και σουέτ). Τα κοντά faux fur τζάκετ σε cow print είναι ό,τι πιο fashion forward θα φορέσετε αυτό το φθινόπωρο. 

jacket trends φθινόπωρο 2025
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Διαβάστε Επίσης

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

Tags

Latest

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα
LIFESTYLE & HOMES

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα
BEST OF NETWORK

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω
BEST OF NETWORK

Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open
NEWS

H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
NEWS

Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου
NEWS

From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;
NEWS

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Κατάρ: Ποιοι είναι οι δύο ηγέτες της Χαμάς που το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει στην Ντόχα - Άγνωστη η τύχη τους

Κατάρ: Ποιοι είναι οι δύο ηγέτες της Χαμάς που το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει στην Ντόχα - Άγνωστη η τύχη τους

Πρώτες φωτογραφίες από τον &#39;Ταρτούφο&#39; με τον Γιάννη Τσορτέκη

Πρώτες φωτογραφίες από τον 'Ταρτούφο' με τον Γιάννη Τσορτέκη

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Δοκιμή Renault 5 E-Tech Electric: Ο μεσσίας της Ευρώπης

Δοκιμή Renault 5 E-Tech Electric: Ο μεσσίας της Ευρώπης

Τζιν παντελόνια: 5 τάσεις που είδαμε στην πασαρέλα και θα φορέσουμε το φθινόπωρο

Τζιν παντελόνια: 5 τάσεις που είδαμε στην πασαρέλα και θα φορέσουμε το φθινόπωρο

Κατάρ: Εκρήξεις στην Ντόχα - To Ισραήλ λέει ότι &quot;χτύπησε&quot; στελέχη της Χαμάς - Στόχος ο ηγέτης Χαλίλ αλ Χάγια [εικόνες - βίντεο]

Κατάρ: Εκρήξεις στην Ντόχα - To Ισραήλ λέει ότι "χτύπησε" στελέχη της Χαμάς - Στόχος ο ηγέτης Χαλίλ αλ Χάγια [εικόνες - βίντεο]

Πώς θα αγαπήσει το παιδί μου το διάβασμα;

Πώς θα αγαπήσει το παιδί μου το διάβασμα;