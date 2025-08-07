Follow us

Τα 3 παλτό που είναι τάση στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Τα παλτό που θα φορέσουμε περισσότερο το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 07-08-2025
Getty Images / Ideal Image

Η μόδα προσφέρει ενθουσιασμό: είτε τη "φοράς" είτε την παρακολουθείς και τη διαβάζεις. Ένα από τα πιο συναρπαστικά χαρακτηριστικά της αποτελεί το γεγονός ότι η μόδα έχει δικούς χρόνους: λίγο πριν την άνοιξη παρουσιάζει συλλογές για τον χειμώνα και το φθινόπωρο συλλογές για το καλοκαίρι· όταν οι περισσότεροι ξεκινάμε τις διακοπές μας, η μόδα έχει φροντίσει ήδη να παρουσιάσει καμπάνιες (και να λανσάρει συλλογές) για το φθινόπωρο· κι όσο είμαστε την παραλία, διαβάζουμε για όσα θα φορέσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Οι τάσεις μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 είναι εδώ και μας αρέσει να τις αναλύουμε και να εστιάζουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις της. Από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι τα 3 είδη παλτό που θα φορέσουμε τη νέα σεζόν. 

1. Τα ντραπέ παλτό 

"Ντραπέ" αποκαλούμε τον τρόπο με τον οποίο το ύφασμα πέφτει πάνω στο σώμα, δημιουργώντας μικρές ή μεγάλες πτυχώσεις. Το ύφασμα στα ντραπέ πέφτει με μια φυσικότητα πάνω στο σώμα, σαν να ρέει πάνω σ' αυτό ή σαν να το αγκαλιάζει. Κάντε, λοιπόν, εικόνα αυτή την τεχνική στα παλτό και έχετε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα πανωφόρια για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Ο Nicolas Ghesquière δημιουργεί για τον Louis Vuitton παλτό που θυμίζουν ολόσωμες κάπες και τα στερεώνει στη μέση με πληθωρικές belt bags, o Daniel Roseberry στον Schiaparelli δημιουργεί παλτό με φαρδιά μανίκια με "σούρες" και γιακά που θυμίζει μαντίλι που δένει στον λαιμό, στη Sportmax μια εσάρπα με κρόσσια, σαν κασκόλ, αγκαλιάζει τους ώμους σαν αναπόσπαστο τμήμα του παλτό, ενώ Altuzarra, Calvin Klein και Roksanda προσθέτουν layers που κάνουν τα παλτό που προτείνουν μία ενδιαφέρουσα πρόταση που αποπνέει συνάμα θαλπωρή και σοφιστικέ κομψότητα.  

Τα 3 παλτό που είναι τάση στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26
Courtesy of Louis Vuitton
Louis Vuitton FW25-26

Altuzarra FW25-26
Nina Westervelt/WWD via Getty Images/Ideal Image
Altuzarra FW25-26

Calvin Klein FW 25-26
Courtesy of Calvin Klein
Calvin Klein FW 25-26

Roksada FW25-26
Estrop/WireImage/Ideal Image
Roksada FW25-26

Schiaparelli FW25-26
Courtesy of Schiaparelli
Schiaparelli FW25-26

Sportmax FW25-26
Courtesy of Sportmax
Sportmax FW25-26

2. Τα γούνινα παλτό 

"Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο εδώ" είναι η φράση που περιγράφει καλύτερα την τάση της γούνας, μιας και τη βλέπουμε να επιστρέφει διαρκώς ως πρόταση στις συλλογές του χειμώνα. Και μάλλον, θα πρέπει να αρχίσουμε να υποθέτουμε ότι δεν μιλάμε ποια για μια επίκαιρη τάση, αλλά για ένα διαχρονικό staple

Από τις πληθωρικές γούνες της σεζόν Φ/Χ 2024 και τη mob wife aesthetics που προηγήθηκε, στα boho coats με τους πλούσιους shearling γιακάδες του χειμώνα που μας πέρασε, η γούνα παραμένει θαλερή στη χειμερινή μόδα του 2025-26 και επιμένει ως κομμάτι -κλειδί στο στιλ παρά το διχαστικό της χαρακτήρα - κι ας διαλαλούν τα brands ότι πρόκειται για faux. Μακριά γούνινα παλτό συναντάμε στους οίκους Fendi και Balenciaga, στον Gucci όπως και στη Simone Rocha συναντάμε αμάνικες γούνες που δένουν στη μέση, στον Valentino έχουμε τα κοντά παλτό από faux fur, ενώ στην Prada οι πληθωρικοί γούνινοι γιακάδες που συμπληρώνουν τα μάλλινα παλτό κλέβουν την παράσταση. 

Fendi FW25-26
Getty Images
Fendi FW25-26

Gucci FW25-26
Courtesy of Gucci
Gucci FW25-26

Balenciaga FW25-26
Getty Images
Balenciaga FW25-26

Prada FW25-26
Courtesy of Prada
Prada FW25-26
 
Valentino FW25-26
Courtesy of Valentino
Valentino FW25-26
 
Gabriela Hearst FW25-26
Lyvans Boolaky/Getty Images/Ideal Image
Gabriela Hearst FW25-26

3. Τα μάξι παλτό 

Η τάση της μάξι σιλουέτας δίνει το παρών στη μόδα ήδη από την περασμένη χειμερινή σεζόν. Φέτος, εστιάζει πολύ στα παλτό που μπορεί να μην αγγίζουν το έδαφος, αλλά φτάνουν σίγουρα ως τους αστραγάλους. Στη συλλογή της Chloé έχουμε ένα συνδυασμό μάξι μήκους με δέρμα και γούνα που φοριέται με boho διάθεση, στη Stella McCartney έχουμε την drop waist πρόταση με τονισμένους ώμους, στη Max Mara τα παλτό πιάνουν έδαφος, στον Ferragamo έχουμε τη μάξι εκδοχή του spinstiped tailored coat, ενώ η Victoria Beckham προτείνει funnel neck παλτό που υιοθετούν το στιλ της κάπας. 

Chloé FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Chloé FW25-26

Max Mara FW25-26
Courtesy of Max Mara
Max Mara FW25-26

Victoria Beckham FW25-26
Courtesy of Victoria Beckham
Victoria Beckham FW25-26

Stella McCartney FW25-26
Getty Images
Stella McCartney FW25-26

Ferragamo FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
Ferragamo FW25-26

Zimmermann FW25-26
Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image
Zimmermann FW25-26

Fashion Trends | Τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 θα φορέσουμε (ξανά) καφέ

