Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο

Η συνηθισμένη εικόνα που έχουμε για το layering είναι αυτή ενός πουλόβερ ή γιλέκου φορεμένου πάνω από ένα πουκάμισο, κάτω από ένα παλτό με την προσθήκη ενός φουλαριού. Εύκολη λύση για τον χειμώνα, αλλά και απόλυτα προβλέψιμη όταν μιλάμε για πραγματικό styling. Το layering δεν είναι παρά η τεχνική που έχει εφεύρει η μόδα για να μπορούμε να φοράμε πολλά ρούχα σε στρώσεις, το ένα πάνω στο άλλο. Το αποτέλεσμα προσφέρει μια πολυπλοκότητα και ένα βάθος στο look, που μπορεί να έχουν κι ενδιαφέρον. Αν, βεβαίως, γίνει με τρόπο δημιουργικό, όπως είπαμε και παραπάνω. Και να που η απάντηση γι' αυτού του είδους τη δημιουργικότητα και φαντασία που χρειάζεται το layering ήρθε μέσα από την πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης και τους τρόπους που έκαναν layring οι fashionistas στα street style looks του. Οι ιδέες ήταν πρωτότυπες και τολμηρές, και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε για μια τάση που μας προσφέρει απλόχερα η street style μόδα του σκανδιναβικού Βορρά.

Το layering στην εποχή που η μόδα μας προτρέπει να εκφραστούμε προσωπικά

Το γράφαμε ήδη από την περασμένη χρονιά, ότι οι creative directors αναζητούν τρόπους για να διαφοροποιήσουν την αισθητική και την ταυτότητα των brands τους καθώς είχαν αρχίσει να πληθαίνουν οι φωνές ότι οι περισσότερες συλλογές παρουσιάζουν πια μια ανούσια ομοιομορφία. Αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα σε φαντασία, προσωπική γραφή και ευπώλητα κομμάτια, οι σχεδιαστές μοιάζει να παίρνουν περισσότερα ρίσκα - τα οποία θα δούμε να αποκαλύπτονται με μεγαλύτερη ένταση τώρα που μοιάζει να έχει συμπληρωθεί το παζλ με τις αλλαγές στις θέσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών. Όλοι αναζητούν το διαφορετικό που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τη μόδα πολυτελείας, και η μόδα σιγά σιγά έχει δείξει τη διάθεσή της να προάγει την προσωπική έκφραση στο ντύσιμο.

Στο μεταξύ, ωστόσο, το παιχνίδι έχει αφεθεί στα χέρια των fashion insiders και των στιλιστών όπου κι αυτοί δείχνουν κάπως αμήχανοι με τους θησαυρούς που συχνά έχουν στα χέρια τους. Τον σκόπελο αυτό, ωστόσο, ξεπέρασε με ευκολία το street style της Κοπεγχάγης επικεντρώνοντας σ' ένα layering που αφήνει τη φαντασία να αναλάβει δράση: τα lingerie κομμάτια με τις λεπτομέρειες από δαντέλα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο ξεπηδώντας μέσα από πουλόβερ, φαρδιά T-shirt και ντένιμ τζάκετ. Οι φούστες, ιδίως οι αραχνοϋφαντες, και τα slip dresses φορέθηκαν πάνω από τζιν παντελόνια, ενώ σ' άλλα looks κομμάτια με cut embroidery, που θεωρούνται καλοκαιρινά, "έδεσαν" σε layers με κομμάτια της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας όπως μακρυμάνικα πουκάμισα και δερμάτινα τζάκετ. Μπλούζες φορέθηκαν πάνω από άλλες μπλούζες ή και πουκάμισα, φορέματα πάνω από παντελόνια και κάτω από φούτερ, ακόμα και φούστες πάνω από άλλες φούστες, ενώ ένα ζευγάρι flip flops ερχόταν συχνά να συμπληρώσει την εικόνα των outfits που έμοιαζαν να κουβαλούν πάνω τους πολλές διαφορετικές εποχές και στιλ.

Το layering, λοιπόν, αναβαθμίζεται φέτος στην εύκολη τεχνική για να εκφράσουμε καλύτερα το προσωπικό μας στιλ. Και να κάνουμε το "φόρεσα ό,τι μου ήρθε, όπως μου ήρθε", το φετινό fashion statement.

