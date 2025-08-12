Follow us

Φθινόπωρο 2025 | Οι 3 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Κοπεγχάγης

Street style έμπνευση από την Κοπεγχάγη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 12-08-2025
Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου στην πρωτεύουσα της Δανίας διεξήχθη η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που παρουσίασε τις κολεξιόν των σκανδιναβικών brands για τη σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2026. Σε παράλληλο σύμπαν, στους δρόμουςλάμβανε χώρα ένα διαφορετικό "fashion show": το street style της Κοπεγχάγης, το πιο επιδραστικό απ' όλα όσα μπορούμε να απορυθμίσουμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το σκανδιναβικό street style είναι απ' αυτά που δημιουργούν τάσεις - αντί να τις αναπαράγουν από τις πασαρέλες- και φυσικά, είχε να μας προσφέρει άπλετη έμπνευση για το τι θα φορέσουμε το Φθινόπωρο 2025. 

Διαβάστε Επίσης

Το street style της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης είναι η σύγχρονη μόδα στην πιο αυθεντική της μορφή

Το street style της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης είναι η σύγχρονη μόδα στην πιο αυθεντική της μορφή

Μελετώντας τις εικόνες που κατέφθασαν από τους δρόμους της Κοπεγχάγης στη διάρκεια της Εβδομάδα Μόδας, δεν είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς στις τάσεις μόδας που προηγήθηκαν έναντι άλλων:

-Οι Σκανδιναβές φόρεσαν πολύ ένα συγκεκριμένο είδος παντελονιού. Ναι, μιλάμε για τα balloon pants, που θα τα δείτε επίσης να αναφέρονται ως bubble hem παντελόνια ή harem pants ή genie pants. Όποια ονομασία και να επιλέξετε, η γραμμή τους παραμένει πολύ χαρακτηριστικό: ένα πολύ φαρδύ στα μπατζάκια του παντελόνι που καταλήγει σε bubble hem τελείωμα (όπου το στρίφωμα μαζεύει και γυρίζει ελαφρώς προς τα μέσα δημιουργώντας ένα εφέ "φούσκας"). 

Αν κάπου πρέπει να εντοπίσουμε την αφετηρία αυτού του trend, θα ανακαλούσαμε τις προτάσεις των οίκων Alaïa, Chloé και Loewe, που φιλοξένησαν αυτό το στιλ παντελονιού στις συλλογές τους για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025. Και μπορεί αυτή η σεζόν να μας αποχαιρετά σύντομα, όμως η τάση των balloon pants φαίνεται πώς τώρα "παίρνει μπροστά" και εξελίσσεται μία από τις hot τάσεις του μεταβατικού στιλ του Φθινοπώρου. 

- Ξεχάστε (για λίγο) το λεοπάρ του περσινού χειμώνα, ξεχάστε και τις ρίγες που κυριάρχησαν στο ντύσιμο του καλοκαιριού. Τώρα φαίνεται πώς είναι η σειρά ενός άλλου κλασικού στη μόδα μοτίβου να επιστρέψει και να κάνει εντύπωση: το πουά. Το πουά είδαμε να φοριέται ήδη από το καλοκαίρι, το Φθινόπωρο 2025, ωστόσο, μοιάζει να είναι η στιγμή του. 

Στο street style της Κοπεγχάγης τα looks που αξιοποιούσαν πουά σε διάφορα μεγέθη ήταν πολλά, με τις Σκανδιναβές fashionistas είτε να συνδυάζουν πουά κομμάτια μεταξύ τους - πουά τζάκετ με πουά φούστα ή πουά πουκάμισο με πουά φούστα - είτε με μονόχρωμα κομμάτια - όπως ένα πουά σακάκι με μαύρη φούστα ή ένα πουά πουκάμισο με ροζ φούστα. 

-Το μαντίλι δεν ήρθε να μας συστηθεί ως ένα κυρίαρχο αξεσουάρ στη μόδα του φθινοπώρου. Έχει κάνει θραύση από καιρό στο στιλ των fashionistas, το είδαμε εξάλλου και στο street style Εβδομάδων Μόδας που προηγήθηκαν της Κοπεγχάγης. Όμως, είναι τόσο ισχυρή η σαγήνη του που φαίνεται που δεν πάει πουθενά και την προσεχή σεζόν. 

Το μαντίλι φορέθηκε από τις fashion insiders στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης με διάφορους τρόπους: στα μαλλιά, δεμένο γύρω από τους ώμους και (φυσικά) ως μία ιδιαίτερη πινελιά στο look φορεμένο γύρω από τη μέση. Κρατήστε, λοιπόν, τα μαντίλια που βάλετε στην άκρη για το καλοκαίρι, γιατί θα τα χρειαστείτε για να εμπλουτίσετε και το φθινοπωρινό σας στιλ

1. Balloon παντελόνια

Balloon παντελόνια street style Κοπεγχάγης
Getty Images
Balloon παντελόνια street style Κοπεγχάγης
Getty Images
Balloon παντελόνια street style Κοπεγχάγης
Getty Images
Balloon παντελόνια street style Κοπεγχάγης
Getty Images
Balloon παντελόνια street style Κοπεγχάγης
Getty Images

2. Πουά 

πουά street style Κοπεγχάγης
Getty Images
Πουά street style Κοπεγχάγη
Getty Images
Πουά street style Κοπεγχάγη
Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW
Πουά street style Κοπεγχάγη
Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW
Πουά street style Κοπεγχάγη
Getty Images

3. Μαντίλι  

μαντίλι street style Κοπεγχάγης
Getty Images
μαντίλι street style Κοπεγχάγης
Getty Images
μαντίλι street style Κοπεγχάγης
Getty Images
μαντίλι street style Κοπεγχάγης
Getty Images
μαντίλι street style Κοπεγχάγης
Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW
