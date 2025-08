Καλοκαίρι 2025 | Πώς θα φορέσετε με στιλ την τάση του πουά

Το πουά είναι ένα κλασικό και διαχρονικό μοτίβο, που οι σχεδιαστές επαναφέρουν διαρκώς στις συλλογές τους. Ωστόσο, το πουά δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο απόγειο της δημοφιλίας που γνώρισε τη δεκαετία του 1950 όταν οίκοι υψηλής ραπτικής όπως ο Christian Dior και ο Balmain το αξιοποίησαν στις συλλογές τους και σταρ όπως η Marilyn Monroe και η Katharine Hepburn το επέλεγαν στις off-duty εμφανίσεις τους. Το πουά, ή polka dots όπως είναι η διεθνής ονόμασία του, συνδέθηκε με την υψηλή αισθητική και την αριστοκρατία και θεωρείται συχνά μια σοφιστικέ πρόταση κομψότητας. Η μόδα, ωστόσο, ποτέ δεν παράτησε τις προσπάθειές της να το εκμοντερνίσει και να το φέρει στο καθημερινό ντύσιμο ως ένα μοτίβο που ταιριάζει από τις casual εμφανίσεις ως τα beach looks.

To καλοκαίρι του 2025, το πουά αναδείχτηκε δημοφιλής επιλογή των fashionistas. Γαλλίδες, Σκανδιναβές και Βρετανίδες το υιοθέτησαν στα summer looks τους δημιουργώντας μία τάση που ξεχωρίζει ανάμεσα σε ουδέτερα χρώματα και μίνιμαλ looks. Από τα δικά τους looks αντλήσαμε έμπνευση για το πώς μπορούμε να φορέσουμε με ανεπιτήδευτη κομψότητα το μοτίβο του πουά:

1.

Ένα πουά halterneck φόρεμα συνδυασμένο με κομψά mules και clutch γίνεται το εύκολο night-out look του καλοκαιριού.

2.

Polka dots πουκάμισο και denim σορτς ανοίγουν τον δρόμο για ημι-formal εμφανίσεις που ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.

3.

Όταν το πουά υιοθετεί έντονα χρώματα, η εμφάνιση αποκτά fun. Φροντίστε, ωστόσο, το styling να κρατά τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη μίνιμαλ κομψότητα και τον μαξιμαλισμό του χρωματιστού polka dots.

4.

Οι βούλες του πουά εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη. Εσείς μπορείτε να συνδυάσετε τα διαφορετικά μεγέθη μεταξύ τους σ' ένα mix & match που αποπνέει αρχοντιά.

5.

Μία φούστα με πουά μοτίβο συνδυάζεται υπέροχα με τα μονόχρωμα ολόσωμα μαγιό σας.

6.

Το πουά κάνει ξεχωριστό το μαγιό που θα φορέσετε στην παραλία.

7.

Ένα πουά φόρεμα μπορεί να φορεθεί day -to-night.

8.

Αν είναι να επιλέξετε ένα πουά φόρεμα για τις βραδιές του καλοκαιριού, διαλέξτε εκείνο με το ημιδιάφανο ύφασμα που θα φορέσετε πάνω από bikini tops και briefs.