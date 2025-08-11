Το street style της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης είναι η σύγχρονη μόδα στην πιο αυθεντική της μορφή

Κι ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η νωχελικότητα του θέρους σκεπάζει κάθε "σοβαρή" δραστηριότητα και οδηγεί τα πλήθη στις παραλίες για χαλάρωση κα ξεγνοιασιά, στην πρωτεύουσα της Δανίας λαμβάνει χώρα η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης. Είναι η πρώτη που μας συστήνει ιδέες για το ντύσιμο μιας σεζόν που μοιάζει ακόμα μακρινή: αυτή για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2026. Και η πρώτη μας που προτείνει looks για το προσεχές φθινόπωρο μέσα από από το street style της.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Η Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης ξεχωρίζει ως εκείνη με τα πιο αυστηρά κριτήρια αναφορικά με τη βιωσιμότητα, τόσο στις συλλογές που παρουσιάζει όσο και στην ίδια τη διοργάνωση. Ξεχωρίζει για τη φρέσκια ματιά και τη μοντέρνα προσέγγιση στη μόδα που προσφέρουν τα σκανδιναβικά brands που φιλοξενεί στο πρόγραμμά της, αλλά και για την πολλή σοβαρή εφαρμογή της συμπερίληψης και της ορατότητας που εφαρμόζει στα shows της. Ξεχωρίζει, ασφαλώς, και για το street style της, ίσως το πιο επιδραστικό από κάθε άλλη εβδομάδα μόδας. Γιατί, όμως, το street style της Κοπεγχάχης έχει καταφέρει να έχει τόσο μεγάλη απήχηση; Με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου στη δανέζικη πρωτεύουσα, θα επιχειρήσουμε μία απάντηση.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Street Style Κοπεγχάγης: Ένα "fashion show" ανάμεσα στα shows

Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης δεν είναι ανεξάρτητη από το street style που τη συνοδεύει. Η σημασία που δίνουν οι Δανοί διοργανωτές στις εμφανίσεις των καλεσμένων των shows και των events είναι σχεδόν ισότιμη με τα όσα παρουσιάζονται στις πασαρέλες. Γι' αυτό, εξάλλου, θα διαπιστώσετε ότι έχουν ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα προβολής του: όπως και οι συλλογές των brands, έτσι και οι φωτογραφίες με street style looks από τους διαπιστευμένους φωτογράφους της διοργάνωσης μοιράζονται στον διεθνή τύπου εξίσου. Οι Δανοί δεν προβάλλουν τους διάσημους καλεσμένους στα front rows τους για να κερδίσουν δημοφιλία και απήχηση στα social media - ποιος ξέρει εξάλλου τους εγχώριους σταρ;-,ούτε καν αναζητούν τη συνδρομή τους. Αντιθέτως, εστιάζουν στους αυθεντικούς εκπροσώπους του σκανδιναβικού στιλ, τους ίδιους τους Δανούς και τις Δανές.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Αν έχετε επισκεφτεί την Κοπεγχάγη σε κάποια απ' αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούν, είτε μόδας είτε ευρύτερα του design, θα γνωρίζετε ήδη ότι αυτές αποτελούν για τους πολίτες αφορμές να βγουν στους δρόμους και να το γιορτάσουν επιδεικνύοντας τη μοναδική τους προσέγγιση στο στιλ: αυτή δηλαδή όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζεται στιλιστικά με τον προσωπικό του τρόπο - και χωρίς να κρίνεται.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Γι' αυτό και στο street style της Κοπεγχάγης θα διαπιστώσετε ότι δεν κυριαρχεί συνήθως ένα ύφος, αλλά πολλά διαφορετικά στιλ. Είναι το λιγότερο ομοιόμορφο street style και το πιο θαρραλέο σε σχέση με το street style σε άλλες πρωτεύουσες της μόδας, όπου τα looks των καλεσμένων συχνά μοιάζει να έχουν βγει ίδια και απαράλλαχτα από μία πασαρέλα.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Ένα ενδιαφέρον ψηφιδωτό μόδας

Αυτό που ξεχωρίζει τις fashionistas στους δρόμους της Κοπεγχάγης είναι η ελευθερία - και η φαντασία- με την οποία προσεγγίζουν το styling. Τολμηροί συνδυασμοί, bold χρώματα, ιδιαίτερα αξεσουάρ, ανεπιτήδευτη διάθεση, μινιμαλισμός με ουσία, αυθεντική πολυτέλεια και ποιότητα - ακόμα και πολιτική θέση. Ναι, στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, η κεφίγια έγινε το αξεσουάρ συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Και μπορεί το Scandi Chic να έχει ταυτιστεί με την άριστη ποιότητα και τον λιτό σχεδιασμό, αλλά το σκανδιναβικό street style είναι πολλά περισσότερα απ' αυτό. Είναι η αυθεντική έκφραση της σύγχρονης μόδας υπό την έννοια ότι κανείς (σχεδόν) δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στον τρόπο που ντύνεται. Must- have κομμάτια ή αξεσουάρ, trends και στιλ, προσεγγίζονται από την κάθε καλεσμένη και καλεσμένο με διαφορετικό τρόπο, τον προσωπικό του, συνθέτοντας ένα ψηφιδωτό με εμφανίσεις που μοιράζουν πραγματικά στιλιστική έμπνευση.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW

Το street style από τη δανέζικη πρωτεύουσα δεν ανακυκλώνει τις τάσεις που προτείνονται από τα brands, τις κατακτά, τις επεξεργάζεται και τις κάνει δικές του. Δεν αναπαράγει looks, δημιουργεί εικόνες που αποτυπωνουν την ουσιαστική προσέγγιση στο στιλ: αυτή που φιλτράρει τη μόδα μέσα από τη προσωπική ματιά και γίνεται το μέσο για την προσωπική αφήγηση του καθενός.

Noor-u-nisa Khan/Courtesy of CPHFW