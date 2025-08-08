Follow us

Μόδα Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 | Οι 5 κυρίαρχες τάσεις στα φορέματα

Τα φορέματα που ξεχωρίζουν στη μόδα της νέας σεζόν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 08-08-2025
Getty Images / Ideal Image

Μία ιδιαίτερα αγαπητή κατηγορία γυναικείας ένδυσης είναι τα φορέματα. Καμία γυναικεία γκαρνταρόμπα δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης χωρίς την παρουσία φορεμάτων και μάλιστα, συχνά η ποικιλία στην ντουλάπα είναι μεγάλη: φορέματα σε κάθε πιθανό μήκος, σε διαφορετικές γραμμές και από διάφορα υφάσματα, πολυτελή και μη. Με τη νέα σεζόν, το Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, έρχονται οι νέες τάσεις της μόδας και απ' αυτές δεν εξαιρούνται εκείνες που αφορούν τα φορέματα. 

Τι προτείνουν, λοιπόν, οι σχεδιαστές και τα brands τους να επιλέξουμε σε φορέματα την καινούργια σεζόν; Η πρόταση που ξεχωρίζει είναι ασφαλώς αυτή που συνδέεται με μία από τις κορυφαίες τάσεις, τη δαντέλα. Τα δαντελένια φορέματα "ξεσκονίζουν" τον ξεχασμένο ρομαντισμό και χωρίζονται σε δυο κατηγορίες για να πιάσουν κάθε διάθεση: από τη μία έχουμε τη μαύρη δαντέλα και τα φορέματα που την αξιοποιούν κάνοντας νεύμα στην πιο μελαγχολική πλευρά της προσωπικότητάς μας και τη goth αισθητική, και από την άλλη έχουμε τις δαντέλες σε απαλά χρώματα, όπως αυτό της πούδρας, ή το λευκό που πατάνε πάνω στην ανάγκη μας για ανόθευτα συναισθήματα. Ο οίκος Mcqueen βρίσκεται πιο κοντά στην αισθητική του goth ρομαντισμού με φορέματα από μαύρη δαντέλα που ολοκληρώνονται από "αναγεννησιακό" περιλαίμιο με πτυχώσεις, ουρά και βολάν, ο οίκος Ferragamo αξιοποιεί τη δαντέλα ως ευκρινή λεπτομέρεια σε sexy see-through φορέματα, ενώ ο οίκος Nina Ricci προτείνει μαύρα lingerie dresses με δαντέλα που συνδυάζονται με cool τρόπο. 

Στο αντίποδα, ο οίκος Chloé χρησιμοποιεί τη ρομαντική, vintage δαντέλα για να μεταφέρει με ανάλαφρη διάθεση τη boho αισθητική στον χειμώνα, ο Ralph Lauren επενδύει στη λευκή δαντέλα για να δημιουργήσει φορέματα με βικτοριανές επιρροές για το σήμερα, ο Valentino συνδυάζει δαντέλα με σατέν σε eveningwear φορέματα τα οποία "παίζουν" παράλληλα με την αθωότητα και το sexiness, ενώ στον Gucci συναντάμε ξανά την πρόταση του lingerie dress με λεπτομέρειες από δαντέλα, αλλά στη φωτεινή του εκδοχή. 

Σε άλλες τάσεις, σημειώστε τα φορέματα με βολάν. Μάλιστα, πολλά απ' αυτά υιοθετούν τη δαντέλα ή λεπτομέρειες από δαντέλα, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Στη συλλογή της Chloé για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26 τα φορέματα έχουν αέρινες φόρμες και βολάν που απευθύνονται στο σύγχρονο boho στιλ, όμως παράλληλα μοιάζουν τόσο νεραϊδένια και αιθέρια που θα μπορούσαν να ταιριάξουν και σε πολλά άλλα στιλ.  Βολάν χρησιμοποιεί και ο οίκος McQueen, που παίζει με το ύφος της αναγέννησης, ενώ ο οίκος Louis Vuitton καταθέτει τη δική του πρόταση σε slip dress που το έχει ενισχύσει με επίπεδα και βολάν από δαντέλα. 

Εντελώς διαφορετική αίσθηση και διάθεση είναι αυτή που φέρνουν στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-25, τα φορέματα από βελούδο. Από τον ερωτισμό και τη λεπτότητα της δαντέλας, περνάμε στο στιβαρό βελούδο που εδώ και αρκετές σεζόν "μάχεται" να απαλλαγεί από την αίγλη που το περιορίζει ως ύφασμα για συγκεκριμένες περιστάσεις. Τα βελούδινα φορέματα αναλαμβάνουν φέτος να βγάλουν το πολυτελές ύφασμα στην καθημερινότητα και φορέματα όπως το devoré βελούδινο του οίκου Buberry ή το chevron βελούδινο σε έντονο, λαμπερό πορτοκαλί του Gucci, μας δείχνουν πώς γίνεται. 

Κρατήστε και μια τελευταία σημείωση για τα φορέματα με καρό μοτίβο, που εμφανίστηκαν στις συλλογές των Bally, Louis Vuitton, Ralph Lauren και Isabel Marant, και υπόσχονται μια νότα grunge αισθητικής στο στιλ της επόμενης σεζόν. 

1. Μαύρη δαντέλα 

McQueen FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
McQueen FW25-26

Ferragamo FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Ferragamo FW25-26

Dior FW25-26
Courtesy of Dior
Dior FW25-26

Nina Ricci FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Nina Ricci FW25-26
 
Fendi FW25-26
Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images/Ideal Image
Fendi FW25-26

Blumarine FW25-26
Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images/Ideal Image
Blumarine FW25-26

2. Δαντέλα 

Ralph Lauren FW25-26
Getty Images
Ralph Lauren FW25-26

Chloé FW25-26
Getty Images
Chloé FW25-26

Valentino FW25-26
Courtesy of Valentino
Valentino FW25-26

Ermanno Scervino FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Ermanno Scervino FW25-26
 
Gucci FW25-26
Courtesy of Gucci
Gucci FW25-26

3. Φορέματα με βολάν 

Chloé FW25-26
Getty Images
Chloé FW25-26

McQueen FW25-26
Estrop/Getty Images/Ideal Image
McQueen FW25-26

Chloé FW25-26
Getty Images
Chloé FW25-26

Louis Vuitton FW25-26
Courtesy of Louis Vuitton
Louis Vuitton FW25-26
 
Altuzarra FW25-26
Nina Westervelt/WWD via Getty Images/Ideal Image
Altuzarra FW25-26

4. Βελούδινα φορέματα

Gucci FW25-26
Courtesy of Gucci
Gucci FW25-26

Ralph Lauren FW25-26
Getty Images
Ralph Lauren FW25-26

Burberry FW25-26
Getty Images
Burberry FW25-26

Zimmermann FW25-26
Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image
Zimmermann FW25-26
 
Tory Burch FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Tory Burch FW25-26
Max Mara FW25-26
Courtesy of Max Mara
Max Mara FW25-26

5. Καρό φορέματα 

Bally FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Bally FW25-26

Louis Vuitton FW25-26
Courtesy of Louis Vuitton
Louis Vuitton FW25-26

Ralph Lauren FW25-26
Getty Images
Ralph Lauren FW25-26
 
Isabel Marant FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Isabel Marant FW25-26

