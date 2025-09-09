Follow us

Search

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

Πώς θα φορέσετα το πιο δημοφιλές παπούτσι του φθινοπώρου, τα loafers.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 09-09-2025
Getty Images

To φθινόπωρο είναι εποχή αλλαγής. Αλλαγής στον τρόπο που ντυνόμαστε, για αρχή. Βασικό στοιχείο του μεταβατικού στιλ είναι τα παπούτσια, που από "ανοιχτά" γίνονται σταδιακά "κλειστά" μεταμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό μία εμφάνιση. Ένα από τα πιο δημοφιλή παπούτσια του φθινοπώρου είναι τα loafers, που για μία ακόμα σεζόν παραμένουν σταθερά στα shoe trends, ανανεώνοντας τα σχέδιά τους. Μίνιμαλ σιλουέτες, masculine αισθητική, chunky σόλες και παρεμφερή της κατηγορίας είδη, όπως τα brogues και τα derby shoes, είναι οι προτάσεις της μόδας για το Φθινόπωρο 2025 χωρίς να εξαιρούνται τα κλασικά σχέδια. 

Διαβάστε Επίσης

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

Shoe Trends | Οι 6 κυρίαρχες τάσεις στα παπούτσια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Αναζητώντας, επομένως, κομψούς τρόπους για να φορέσουμε τα loafers μας αυτή την εποχή, στραφήκαμε στο street style διαπιστώνοντας ότι η ανεπιτήδευτη γοητεία των staples παίζει πρωταγωνιστικό τρόπο στα looks που προτείνονται. Ένα ψηλόμεσο τζιν σε σιλουέτα '70s φοριέται με λευκό πουκάμισο και two-tone loafers "κλέβοντας" λίγο από την αύρα του bohemian, ενώ αν συμπληρώσετε ένα σακάκι στο style combo πουκάμισο και τζιν παντελόνι έχετε ένα διαχρονικό φθινοπωρινό σύνολο. 

Φορέστε τα loafers σας με μίνι καρό φούστες και γαλάζια πουκάμισα ή και με γιλέκα, υιοθετώντας ένα σύγχρονο preppy look, ενώ ένα ζευγάρι κάλτσες θα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο τον χαρακτήρα της εμφάνισή σας. Φορέστε, επίσης, τα loafers σας με tailored παντελόνια και καμπαρντίνες ή με ζακέτες και κοντά παλτό σ' ένα ανάλαφρο layering, ενώ μπορείτε να τα συνδυάσετε και με μίντι φούστες σε Α ή flared γραμμή για ένα πιο θηλυκό αποτέλεσμα. 

1. Με λευκό πουκάμισο και ψηλόμεσο τζιν 

loafers street style
Getty Images

2. Με καρό σακάκι και τζιν 

loafers street style
Getty Images

3. Με γαλάζιο πουκάμισο και μίνι καρό φούστα 

loafers street style
Getty Images

4. Με cropped παντελόνι και καρό καμπαρντίνα 

loafers street style
Getty Images

5. Με tailored παντελόνι, ζακέτα και κοντό παλτό

loafers street style
Getty Images

6. Με τζάκετ και μίντι φούστα

loafers street style
Getty Images
Tags

Latest

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα
LIFESTYLE & HOMES

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα
BEST OF NETWORK

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω
BEST OF NETWORK

Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open
NEWS

H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
NEWS

Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου
NEWS

From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;
NEWS

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Κατάρ: Εκρήξεις στην Ντόχα - To Ισραήλ λέει ότι &quot;χτύπησε&quot; στελέχη της Χαμάς - Στόχος ο ηγέτης Χαλίλ αλ Χάγια [εικόνες - βίντεο]

Κατάρ: Εκρήξεις στην Ντόχα - To Ισραήλ λέει ότι "χτύπησε" στελέχη της Χαμάς - Στόχος ο ηγέτης Χαλίλ αλ Χάγια [εικόνες - βίντεο]

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Τα 5 λάθη που καταστρέφουν το άρωμά σου - όσο ωραίο και να είναι

Τα 5 λάθη που καταστρέφουν το άρωμά σου - όσο ωραίο και να είναι

Πρώτες φωτογραφίες από τον &#39;Ταρτούφο&#39; με τον Γιάννη Τσορτέκη

Πρώτες φωτογραφίες από τον 'Ταρτούφο' με τον Γιάννη Τσορτέκη

Τι λένε οι πρώτες κριτικές για τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen

Τι λένε οι πρώτες κριτικές για τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen

Στα €31,3 δισ. οι δημόσιες επενδύσεις τη διετία 2025 - 2026

Στα €31,3 δισ. οι δημόσιες επενδύσεις τη διετία 2025 - 2026

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Δοκιμή Renault 5 E-Tech Electric: Ο μεσσίας της Ευρώπης

Δοκιμή Renault 5 E-Tech Electric: Ο μεσσίας της Ευρώπης

Τζιν παντελόνια: 5 τάσεις που είδαμε στην πασαρέλα και θα φορέσουμε το φθινόπωρο

Τζιν παντελόνια: 5 τάσεις που είδαμε στην πασαρέλα και θα φορέσουμε το φθινόπωρο