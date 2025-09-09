Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

To φθινόπωρο είναι εποχή αλλαγής. Αλλαγής στον τρόπο που ντυνόμαστε, για αρχή. Βασικό στοιχείο του μεταβατικού στιλ είναι τα παπούτσια, που από "ανοιχτά" γίνονται σταδιακά "κλειστά" μεταμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό μία εμφάνιση. Ένα από τα πιο δημοφιλή παπούτσια του φθινοπώρου είναι τα loafers, που για μία ακόμα σεζόν παραμένουν σταθερά στα shoe trends, ανανεώνοντας τα σχέδιά τους. Μίνιμαλ σιλουέτες, masculine αισθητική, chunky σόλες και παρεμφερή της κατηγορίας είδη, όπως τα brogues και τα derby shoes, είναι οι προτάσεις της μόδας για το Φθινόπωρο 2025 χωρίς να εξαιρούνται τα κλασικά σχέδια.

Αναζητώντας, επομένως, κομψούς τρόπους για να φορέσουμε τα loafers μας αυτή την εποχή, στραφήκαμε στο street style διαπιστώνοντας ότι η ανεπιτήδευτη γοητεία των staples παίζει πρωταγωνιστικό τρόπο στα looks που προτείνονται. Ένα ψηλόμεσο τζιν σε σιλουέτα '70s φοριέται με λευκό πουκάμισο και two-tone loafers "κλέβοντας" λίγο από την αύρα του bohemian, ενώ αν συμπληρώσετε ένα σακάκι στο style combo πουκάμισο και τζιν παντελόνι έχετε ένα διαχρονικό φθινοπωρινό σύνολο.

Φορέστε τα loafers σας με μίνι καρό φούστες και γαλάζια πουκάμισα ή και με γιλέκα, υιοθετώντας ένα σύγχρονο preppy look, ενώ ένα ζευγάρι κάλτσες θα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο τον χαρακτήρα της εμφάνισή σας. Φορέστε, επίσης, τα loafers σας με tailored παντελόνια και καμπαρντίνες ή με ζακέτες και κοντά παλτό σ' ένα ανάλαφρο layering, ενώ μπορείτε να τα συνδυάσετε και με μίντι φούστες σε Α ή flared γραμμή για ένα πιο θηλυκό αποτέλεσμα.

1. Με λευκό πουκάμισο και ψηλόμεσο τζιν

Getty Images

2. Με καρό σακάκι και τζιν

Getty Images

3. Με γαλάζιο πουκάμισο και μίνι καρό φούστα

Getty Images

4. Με cropped παντελόνι και καρό καμπαρντίνα

Getty Images

5. Με tailored παντελόνι, ζακέτα και κοντό παλτό

Getty Images

6. Με τζάκετ και μίντι φούστα