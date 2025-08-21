Follow us

Search

Shoe Trends | Οι 6 κυρίαρχες τάσεις στα παπούτσια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Μπότες, γόβες, sneakers: Τα παπούτσια που θα φορέσουμε περισσότερο τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 21-08-2025
Getty Images / Ideal Image

Ας μιλήσουμε για παπούτσια. Εξάλλου, ποια γυναίκα δεν θέλει να γνωρίζει τα σχέδια που κυριαρχούν στις τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26; Όχι μόνο γιατί αυτές είναι στις οποίες θα στραφούμε για ενημερωμένο στιλ, αλλά γιατί τα παπούτσια λειτουργούν στον γυναικείο ψυχισμό σαν φετίχ: κάθε νέο ζευγάρι δεν είναι μόνο μια πρακτική λύση, είναι ένα ακόμα λάφυρο στη συλλογή με τα λατρεμένα αξεσουάρ. Θυμηθείτε απλά πόσα ζευγάρια παπούτσια δεν φυλάξατε με προσοχή σε κάποιο κουτί στην ντουλάπα για να τα φορέσετε σε special περιστάσεις και για πόσα δεν στεναχωρηθήκατε όταν έφτασαν σε βαθμό φθοράς που δεν σας επέτρεπε να τα φορέσετε πια. Πόσα ζευγάρια φορέσατε με επιμονή (και θυσία απέναντι στον πόνο) χωρίς να είναι το σωστό νούμερο, και πόσα τα αναζητήσατε ξανά και ξανά, σε νέες εκδοχές και χρώματα. Έτσι και φέτος, οι τάσεις στα παπούτσια έρχονται να προσφέρουν ιδέες για fashion statement και κομψότητα, διεκδικώντας, ωστόσο, μία μόνινη θέση στην καρδιά μας. 

1. Old school 

Μπορεί αυτή η σεζόν στη μόδα να ήταν πιο τολμηρή στις προτάσεις της, δείτε ας πούμε τα χρώματα, τα μοτίβα ή τις υφές, και γενικά να ποντάρει στην "προσωπική προσέγγιση", όμως αναφορικά με τα παπούτσια η πρακτικότητα κερδίζει. Το old school στιλ περιλαμβάνει προτάσεις όπως τα κλασικά penny loafers (τα είδαμε σε Prada και Miu Miu) και τα brogues (τα είδαμε σε Calvin Klein και Victoria Beckham), αλλά και τα (εδώ και αρκετό καιρό δημοφιλή) Mary Janes (που παρουσίασαν το Bally και ο Dries Van Noten σε εκδοχές με τακούνι).

Shoe Trends | Οι 6 κυρίαρχες τάσεις στα παπούτσια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26
Daniele Venturelli/WireImage/Ideal Image
Prada

Calvin Klein Collection Fall 2025
Photos Courtesy of Calvin Klein Collection
Calvin Klein 

Victoria Beckham FW 2025-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Victoria Beckham 

2. Peep-Toe 

Η τάση των peep-toe ήταν ακμαία στη δεκαετία των '00s, αυτή δηλαδή που μεταγενέστερα μας κληροδότησε τη Y2K αισθητική. Φέτος, διεκδικεί να μπει ξανά στο επίκεντρο γι' αυτό οι σχεδιαστές φρόντισαν να δημιουργήσουν μοντέρνες εκδοχές, όπως το "ασύμμετρο" peep-toe στα παπούτσια της Tory Burch ή τα κομψά κατακόκκινα peep-toe mules του Ferragamo, για να την κάνουν ελκυστική - ιδίως σε όσους αμφισβητούν την καλαισθησία της. 

Fendi FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Fendi 
 
Ferragamo FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Ferragamo 

Tory Burch FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Tory Burch

3. Snakeskin

Μετά από μία χρονιά που στη μόδα, και στα παπούτσια, κυρίαρχησε το λεοπάρ μοτίβο, τη σκυτάλη παίρνει το snakeskin δέρμα (δέρμα φιδιού) και υπόσχεται μοντέρνο εξωτισμό στο χειμερινό στιλ. Και λέμε χειμερινό γιατί σε πολλές πασαρέλες, όπως αυτή του Tod's και του Khaite, είδαμε ψηλές μπότες να υιοθετούν την τάση (με την επιβεβαίωση των brands ότι πρόκειται για faux δέρμα). Στη Miu Miu συναντάμε snakeskin γόβες, στον Bally snakeskin Mary Janes, στον Duran Lantnik ένα ζευγάρι sculptural mules, ενώ στη Marni και γόβες και μπότες προσφέρονται στο exotic αυτό δέρμα. 

Tod's FW25-26
Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image
Tod's
 
Miu Miu FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Miu Miu 

Bally FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Bally 

4. Slouch Boots

Οι slouchy μπότες δεν είναι κάτι καινούργιο στη μόδα των παπουτσιών. Επιστρέφουν κατά καιρούς στις τάσεις του χειμώνα, όμως φέτος βλέπουμε αυτό το ... slouch- κοινώς, τις ζάρες, το "χαλάρωμα"- να γίνεται αρκετά έντονο. Το παράδειγμα με τις over-the-knee μπότες του οίκου Balmain είναι χαρακτηριστικό, ενώ στον Louis Vuitton έχουμε ένα υβρίδιο slouchy και snow boot και στη συλλογή Twinset ένα άριστο δείγμα "πειρατικής" μπότας. 

Louis Vuitton FW25-26
Courtesy of Louis Vuitton
Louis Vuitton 
 
Balmain FW25-26
Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image
Balmain 

Twinset FW25026
Alena Zakirova/Getty Images/Ideal Image
Twinset 

5. Hybrid sneakers 

Τα sneakers δεν αποτελούν παπούτσια για να προτείνει η μόδα αν θα φορέσουμε ή δεν θα φορέσουμε περισσότερο μία σεζόν. Τα sneakers έχουν σταθερή παρουσία στο στιλ. Αυτό, λοιπόν, που κάνουν οι σχεδιαστές είναι να πειραματίζονται με το σχέδιο τους. Ο δε πειραματισμός τους έχει φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο και έτσι μετά τα υβριδικά ballet sneakers της άνοιξης, τη σεζόν φθινόπωρο- χειμώνα θα φορέσουμε sneakers με χοντρό τακούνι όπως προτείνει η Chanel, sneakers με kitten heel όπως προτείνει η Lacoste και αθλητικά με απλικέ λουλούδια που λανσάρει η Cecilie Bahnsen. 

Chanel FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Chanel 

Lacoste FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Lacoste 
 
Cecilie Bahnsen FW25-26
Richard Bord/Getty Images/Ideal Image
Cecilie Bahnsen

6. Pointy Pumps

Γίνεται οι γόβες να απουσιάζουν από τις προτάσεις της μόδας μία σεζόν; Σπάνια. Αυτό που γίνεται είναι να αλλάζουν οι προτάσεις σε σχέδια: ψηλό τακούνι ή χαμηλό τακούνι, μαύρες γόβες ή με χρώμα, στρογγυλή μύτη ή pointy γόβες. Ε, λοιπόν, φέτος ξεχωρίζουν οι μυτερές γόβες και ζευγάρια όπως αυτά που είδαμε στις πασαρέλες των Prada, Saint Laurent και Gucci απλά μας άνοιξαν την όρεξη για να προσθέσουμε ένα ακόμα εντυπωσιακό ζευγάρι στη συλλογή μας.

Prada FW 2025-26
Jonas Gustavsson for The Washington Post via Getty Images/Ideal Image
Prada

Saint Laurent FW25-26
Courtesy of Saint Laurent
Saint Laurent 

Gucci FW25-26
Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci/Ideal Image
Gucci

Διαβάστε Επίσης

Τα 3 παλτό που είναι τάση στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Tags

Latest

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο
LIFESTYLE & HOMES

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του
NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία
NEWS

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς
NEWS

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα
NEWS

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton
NEWS

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton

Best of Network

Τούρκοι μαφιόζοι: Ο 29χρονος αρχηγός &quot;Ρέιζ&quot; και η δράση της συμμορίας του - &quot;Αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να ζήσω εδώ&quot;

Τούρκοι μαφιόζοι: Ο 29χρονος αρχηγός "Ρέιζ" και η δράση της συμμορίας του - "Αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να ζήσω εδώ"

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

&quot;Βρικόλακες&quot;: Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

"Βρικόλακες": Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

Μαρία Ντάβου: &quot;Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα&quot;

Μαρία Ντάβου: "Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα"

Το #1 σημάδι ότι το άγχος σου ετοιμάζεται να σε οδηγήσει σε κρίση πανικού

Το #1 σημάδι ότι το άγχος σου ετοιμάζεται να σε οδηγήσει σε κρίση πανικού

Το lingerie φόρεμα από τη Massimo Dutti που θα φορέσεις στους γάμους του φθινοπώρου

Το lingerie φόρεμα από τη Massimo Dutti που θα φορέσεις στους γάμους του φθινοπώρου

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια