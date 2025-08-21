Shoe Trends | Οι 6 κυρίαρχες τάσεις στα παπούτσια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Ας μιλήσουμε για παπούτσια. Εξάλλου, ποια γυναίκα δεν θέλει να γνωρίζει τα σχέδια που κυριαρχούν στις τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26; Όχι μόνο γιατί αυτές είναι στις οποίες θα στραφούμε για ενημερωμένο στιλ, αλλά γιατί τα παπούτσια λειτουργούν στον γυναικείο ψυχισμό σαν φετίχ: κάθε νέο ζευγάρι δεν είναι μόνο μια πρακτική λύση, είναι ένα ακόμα λάφυρο στη συλλογή με τα λατρεμένα αξεσουάρ. Θυμηθείτε απλά πόσα ζευγάρια παπούτσια δεν φυλάξατε με προσοχή σε κάποιο κουτί στην ντουλάπα για να τα φορέσετε σε special περιστάσεις και για πόσα δεν στεναχωρηθήκατε όταν έφτασαν σε βαθμό φθοράς που δεν σας επέτρεπε να τα φορέσετε πια. Πόσα ζευγάρια φορέσατε με επιμονή (και θυσία απέναντι στον πόνο) χωρίς να είναι το σωστό νούμερο, και πόσα τα αναζητήσατε ξανά και ξανά, σε νέες εκδοχές και χρώματα. Έτσι και φέτος, οι τάσεις στα παπούτσια έρχονται να προσφέρουν ιδέες για fashion statement και κομψότητα, διεκδικώντας, ωστόσο, μία μόνινη θέση στην καρδιά μας.
1. Old school
Μπορεί αυτή η σεζόν στη μόδα να ήταν πιο τολμηρή στις προτάσεις της, δείτε ας πούμε τα χρώματα, τα μοτίβα ή τις υφές, και γενικά να ποντάρει στην "προσωπική προσέγγιση", όμως αναφορικά με τα παπούτσια η πρακτικότητα κερδίζει. Το old school στιλ περιλαμβάνει προτάσεις όπως τα κλασικά penny loafers (τα είδαμε σε Prada και Miu Miu) και τα brogues (τα είδαμε σε Calvin Klein και Victoria Beckham), αλλά και τα (εδώ και αρκετό καιρό δημοφιλή) Mary Janes (που παρουσίασαν το Bally και ο Dries Van Noten σε εκδοχές με τακούνι).
2. Peep-Toe
Η τάση των peep-toe ήταν ακμαία στη δεκαετία των '00s, αυτή δηλαδή που μεταγενέστερα μας κληροδότησε τη Y2K αισθητική. Φέτος, διεκδικεί να μπει ξανά στο επίκεντρο γι' αυτό οι σχεδιαστές φρόντισαν να δημιουργήσουν μοντέρνες εκδοχές, όπως το "ασύμμετρο" peep-toe στα παπούτσια της Tory Burch ή τα κομψά κατακόκκινα peep-toe mules του Ferragamo, για να την κάνουν ελκυστική - ιδίως σε όσους αμφισβητούν την καλαισθησία της.
3. Snakeskin
Μετά από μία χρονιά που στη μόδα, και στα παπούτσια, κυρίαρχησε το λεοπάρ μοτίβο, τη σκυτάλη παίρνει το snakeskin δέρμα (δέρμα φιδιού) και υπόσχεται μοντέρνο εξωτισμό στο χειμερινό στιλ. Και λέμε χειμερινό γιατί σε πολλές πασαρέλες, όπως αυτή του Tod's και του Khaite, είδαμε ψηλές μπότες να υιοθετούν την τάση (με την επιβεβαίωση των brands ότι πρόκειται για faux δέρμα). Στη Miu Miu συναντάμε snakeskin γόβες, στον Bally snakeskin Mary Janes, στον Duran Lantnik ένα ζευγάρι sculptural mules, ενώ στη Marni και γόβες και μπότες προσφέρονται στο exotic αυτό δέρμα.
4. Slouch Boots
Οι slouchy μπότες δεν είναι κάτι καινούργιο στη μόδα των παπουτσιών. Επιστρέφουν κατά καιρούς στις τάσεις του χειμώνα, όμως φέτος βλέπουμε αυτό το ... slouch- κοινώς, τις ζάρες, το "χαλάρωμα"- να γίνεται αρκετά έντονο. Το παράδειγμα με τις over-the-knee μπότες του οίκου Balmain είναι χαρακτηριστικό, ενώ στον Louis Vuitton έχουμε ένα υβρίδιο slouchy και snow boot και στη συλλογή Twinset ένα άριστο δείγμα "πειρατικής" μπότας.
5. Hybrid sneakers
Τα sneakers δεν αποτελούν παπούτσια για να προτείνει η μόδα αν θα φορέσουμε ή δεν θα φορέσουμε περισσότερο μία σεζόν. Τα sneakers έχουν σταθερή παρουσία στο στιλ. Αυτό, λοιπόν, που κάνουν οι σχεδιαστές είναι να πειραματίζονται με το σχέδιο τους. Ο δε πειραματισμός τους έχει φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο και έτσι μετά τα υβριδικά ballet sneakers της άνοιξης, τη σεζόν φθινόπωρο- χειμώνα θα φορέσουμε sneakers με χοντρό τακούνι όπως προτείνει η Chanel, sneakers με kitten heel όπως προτείνει η Lacoste και αθλητικά με απλικέ λουλούδια που λανσάρει η Cecilie Bahnsen.
6. Pointy Pumps
Γίνεται οι γόβες να απουσιάζουν από τις προτάσεις της μόδας μία σεζόν; Σπάνια. Αυτό που γίνεται είναι να αλλάζουν οι προτάσεις σε σχέδια: ψηλό τακούνι ή χαμηλό τακούνι, μαύρες γόβες ή με χρώμα, στρογγυλή μύτη ή pointy γόβες. Ε, λοιπόν, φέτος ξεχωρίζουν οι μυτερές γόβες και ζευγάρια όπως αυτά που είδαμε στις πασαρέλες των Prada, Saint Laurent και Gucci απλά μας άνοιξαν την όρεξη για να προσθέσουμε ένα ακόμα εντυπωσιακό ζευγάρι στη συλλογή μας.