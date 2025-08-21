Shoe Trends | Οι 6 κυρίαρχες τάσεις στα παπούτσια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26

Ας μιλήσουμε για παπούτσια. Εξάλλου, ποια γυναίκα δεν θέλει να γνωρίζει τα σχέδια που κυριαρχούν στις τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26; Όχι μόνο γιατί αυτές είναι στις οποίες θα στραφούμε για ενημερωμένο στιλ, αλλά γιατί τα παπούτσια λειτουργούν στον γυναικείο ψυχισμό σαν φετίχ: κάθε νέο ζευγάρι δεν είναι μόνο μια πρακτική λύση, είναι ένα ακόμα λάφυρο στη συλλογή με τα λατρεμένα αξεσουάρ. Θυμηθείτε απλά πόσα ζευγάρια παπούτσια δεν φυλάξατε με προσοχή σε κάποιο κουτί στην ντουλάπα για να τα φορέσετε σε special περιστάσεις και για πόσα δεν στεναχωρηθήκατε όταν έφτασαν σε βαθμό φθοράς που δεν σας επέτρεπε να τα φορέσετε πια. Πόσα ζευγάρια φορέσατε με επιμονή (και θυσία απέναντι στον πόνο) χωρίς να είναι το σωστό νούμερο, και πόσα τα αναζητήσατε ξανά και ξανά, σε νέες εκδοχές και χρώματα. Έτσι και φέτος, οι τάσεις στα παπούτσια έρχονται να προσφέρουν ιδέες για fashion statement και κομψότητα, διεκδικώντας, ωστόσο, μία μόνινη θέση στην καρδιά μας.

1. Old school

Μπορεί αυτή η σεζόν στη μόδα να ήταν πιο τολμηρή στις προτάσεις της, δείτε ας πούμε τα χρώματα, τα μοτίβα ή τις υφές, και γενικά να ποντάρει στην "προσωπική προσέγγιση", όμως αναφορικά με τα παπούτσια η πρακτικότητα κερδίζει. Το old school στιλ περιλαμβάνει προτάσεις όπως τα κλασικά penny loafers (τα είδαμε σε Prada και Miu Miu) και τα brogues (τα είδαμε σε Calvin Klein και Victoria Beckham), αλλά και τα (εδώ και αρκετό καιρό δημοφιλή) Mary Janes (που παρουσίασαν το Bally και ο Dries Van Noten σε εκδοχές με τακούνι).

Daniele Venturelli/WireImage/Ideal Image Prada

Photos Courtesy of Calvin Klein Collection Calvin Klein

Peter White/Getty Images/Ideal Image Victoria Beckham

2. Peep-Toe

Η τάση των peep-toe ήταν ακμαία στη δεκαετία των '00s, αυτή δηλαδή που μεταγενέστερα μας κληροδότησε τη Y2K αισθητική. Φέτος, διεκδικεί να μπει ξανά στο επίκεντρο γι' αυτό οι σχεδιαστές φρόντισαν να δημιουργήσουν μοντέρνες εκδοχές, όπως το "ασύμμετρο" peep-toe στα παπούτσια της Tory Burch ή τα κομψά κατακόκκινα peep-toe mules του Ferragamo, για να την κάνουν ελκυστική - ιδίως σε όσους αμφισβητούν την καλαισθησία της.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Fendi

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Ferragamo

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Tory Burch

3. Snakeskin

Μετά από μία χρονιά που στη μόδα, και στα παπούτσια, κυρίαρχησε το λεοπάρ μοτίβο, τη σκυτάλη παίρνει το snakeskin δέρμα (δέρμα φιδιού) και υπόσχεται μοντέρνο εξωτισμό στο χειμερινό στιλ. Και λέμε χειμερινό γιατί σε πολλές πασαρέλες, όπως αυτή του Tod's και του Khaite, είδαμε ψηλές μπότες να υιοθετούν την τάση (με την επιβεβαίωση των brands ότι πρόκειται για faux δέρμα). Στη Miu Miu συναντάμε snakeskin γόβες, στον Bally snakeskin Mary Janes, στον Duran Lantnik ένα ζευγάρι sculptural mules, ενώ στη Marni και γόβες και μπότες προσφέρονται στο exotic αυτό δέρμα.

Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image Tod's

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Miu Miu

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Bally

4. Slouch Boots

Οι slouchy μπότες δεν είναι κάτι καινούργιο στη μόδα των παπουτσιών. Επιστρέφουν κατά καιρούς στις τάσεις του χειμώνα, όμως φέτος βλέπουμε αυτό το ... slouch- κοινώς, τις ζάρες, το "χαλάρωμα"- να γίνεται αρκετά έντονο. Το παράδειγμα με τις over-the-knee μπότες του οίκου Balmain είναι χαρακτηριστικό, ενώ στον Louis Vuitton έχουμε ένα υβρίδιο slouchy και snow boot και στη συλλογή Twinset ένα άριστο δείγμα "πειρατικής" μπότας.

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton

Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images/Ideal Image Balmain

Alena Zakirova/Getty Images/Ideal Image Twinset

5. Hybrid sneakers

Τα sneakers δεν αποτελούν παπούτσια για να προτείνει η μόδα αν θα φορέσουμε ή δεν θα φορέσουμε περισσότερο μία σεζόν. Τα sneakers έχουν σταθερή παρουσία στο στιλ. Αυτό, λοιπόν, που κάνουν οι σχεδιαστές είναι να πειραματίζονται με το σχέδιο τους. Ο δε πειραματισμός τους έχει φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο και έτσι μετά τα υβριδικά ballet sneakers της άνοιξης, τη σεζόν φθινόπωρο- χειμώνα θα φορέσουμε sneakers με χοντρό τακούνι όπως προτείνει η Chanel, sneakers με kitten heel όπως προτείνει η Lacoste και αθλητικά με απλικέ λουλούδια που λανσάρει η Cecilie Bahnsen.

Peter White/Getty Images/Ideal Image Chanel

Peter White/Getty Images/Ideal Image Lacoste

Richard Bord/Getty Images/Ideal Image Cecilie Bahnsen

6. Pointy Pumps

Γίνεται οι γόβες να απουσιάζουν από τις προτάσεις της μόδας μία σεζόν; Σπάνια. Αυτό που γίνεται είναι να αλλάζουν οι προτάσεις σε σχέδια: ψηλό τακούνι ή χαμηλό τακούνι, μαύρες γόβες ή με χρώμα, στρογγυλή μύτη ή pointy γόβες. Ε, λοιπόν, φέτος ξεχωρίζουν οι μυτερές γόβες και ζευγάρια όπως αυτά που είδαμε στις πασαρέλες των Prada, Saint Laurent και Gucci απλά μας άνοιξαν την όρεξη για να προσθέσουμε ένα ακόμα εντυπωσιακό ζευγάρι στη συλλογή μας.

Jonas Gustavsson for The Washington Post via Getty Images/Ideal Image Prada

Courtesy of Saint Laurent Saint Laurent