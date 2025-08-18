Φθινόπωρο 2025 | Η τάση στα χρώματα που υπόσχεται να ζωντανέψει τη μόδα

Όταν πριν από 3 χρόνια η μόδα πανηγύριζε την έξοδό της από την πανδημία προτείνοντας ως τάση το dopamine dressing, βιώσαμε μία έκρηξη bold χρωμάτων στο στιλ: ακόμα και τα αυστηρά κοστούμια υιοθέτησαν χρώματα όπως το φούξια, το πράσινο, το cobalt blue και το κίτρινο καθιστώντας σαφές ότι είναι η χαρά που χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Πολύ σύντομα, ωστόσο, μια άλλη τάση ήρθε να σβήσει από το moodboard της μόδας τις technicolor αποχρώσεις και να επιβάλει την κυριαρχία των ουδέτερων και γήινων τόνων: η "ήσυχη πολυτέλεια". Η "ουδετερότητα" λειτουργεί κατευναστικά και προσφέρει σιγουριά στο στιλ, όμως το εγκλώβισε σε μία επικίνδυνη ομοιομορφία. Σε μία σεζόν, λοιπόν, που οι σχεδιαστές επιχειρούν να ξεχωρίσουν την υπογραφή τους και να μοιράσουν πρωτότυπες ιδέες, ρίχνουν ξανά στο παιχνίδι τα χρώματα που κάνουν εντύπωση.

Στα catwalks των συλλογών της σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025-26, ξεχώρισαν χρώματα που διακρίνονται από δυναμισμό, ένταση, ζωηράδα. O οίκος Saint Laurent πρωτοστατεί σ' αυτή την τάση υιοθετώντας χρώματα όπως το πορτοκαλί, το πράσινο, το φούξια, το μοβ, το κόκκινο, το μπλε, στα άκρως θηλυκά looks που προτείνει για τη σεζόν. Στην πρόταση της Prada τα neon green και lime έρχονται φωτίσουν τo "raw glamour" της συλλογής, στον Gucci το neon πράσινο και το μοβ έχουν ρόλο πρωταγωνιστή, και συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους, ενώ ξεχωρίζουν επίσης το πορτοκαλί βελούδο και οι aqua πούλιες, ο Akris επαναφέρει το κοβαλτί μπλε, o Haider Ackermann στην πρώτη του συλλογή για τον Tom Ford δίνει χρώματα στις πολυτελείς tailored γραμμές και τα βραδινά του φορέματα δείχνοντας εμπιστοσύνη στο κίτρινο, το πράσινο, το γαλάζιο και το μοβ, ο Ferragano ποντάρει σε λαμπερές σατέν εκδοχές του κόκκινου, ενώ στη συλλογή του Dries Van Noten το μοβ, το μπλε και το magenta συμμετέχουν στην εκτενή χρήση μοτίβων, υφών και craftmanship που δοκιμάζει στο ντεμπούτο του ο Julian Klausner.

Runway Report

Getty Images Prada

Daniele Venturelli/WireImage/Ideal Image Prada

Getty Images Saint Laurent

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images / Ideal Image Saint Laurent

Courtesy of Gucci Gucci

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Akris

Getty Images Dries Van Noten

Getty Images Tom Ford

Dominique Maitre/WWD via Getty Images Nina Ricci

Justin Shin/Getty Images/Ideal Image Moschino