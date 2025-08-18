Follow us

Φθινόπωρο 2025 | Η τάση στα χρώματα που υπόσχεται να ζωντανέψει τη μόδα

Δυναμικά, έντονα, ζωηρά και κορεσμένα. Τα χρώματα στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο 2025 ανατρέπουν την υπεροχή των neutrals.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-08-2025
Getty Images / Ideal Image

Όταν πριν από 3 χρόνια η μόδα πανηγύριζε την έξοδό της από την πανδημία προτείνοντας ως τάση το dopamine dressing, βιώσαμε μία έκρηξη bold χρωμάτων στο στιλ: ακόμα και τα αυστηρά κοστούμια υιοθέτησαν χρώματα όπως το φούξια, το πράσινο, το cobalt blue και το κίτρινο καθιστώντας σαφές ότι είναι η χαρά που χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Πολύ σύντομα, ωστόσο, μια άλλη τάση ήρθε να σβήσει από το moodboard της μόδας τις technicolor αποχρώσεις και να επιβάλει την κυριαρχία των ουδέτερων και γήινων τόνων: η "ήσυχη πολυτέλεια". Η "ουδετερότητα" λειτουργεί κατευναστικά και προσφέρει σιγουριά στο στιλ, όμως το εγκλώβισε σε μία επικίνδυνη ομοιομορφία. Σε μία σεζόν, λοιπόν, που οι σχεδιαστές επιχειρούν να ξεχωρίσουν την υπογραφή τους και να μοιράσουν πρωτότυπες ιδέες, ρίχνουν ξανά στο παιχνίδι τα χρώματα που κάνουν εντύπωση.

Στα catwalks των συλλογών της σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025-26, ξεχώρισαν χρώματα που διακρίνονται από δυναμισμό, ένταση, ζωηράδα. O οίκος Saint Laurent πρωτοστατεί σ' αυτή την τάση υιοθετώντας χρώματα όπως το πορτοκαλί, το πράσινο, το φούξια, το μοβ, το κόκκινο, το μπλε, στα άκρως θηλυκά looks που προτείνει για τη σεζόν. Στην πρόταση της Prada τα neon green και lime έρχονται φωτίσουν τo "raw glamour" της συλλογής, στον Gucci το neon πράσινο και το μοβ έχουν ρόλο πρωταγωνιστή, και συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους, ενώ ξεχωρίζουν επίσης το πορτοκαλί βελούδο και οι aqua πούλιες, ο Akris επαναφέρει το κοβαλτί μπλε, o Haider Ackermann στην πρώτη του συλλογή για τον Tom Ford δίνει χρώματα στις πολυτελείς tailored γραμμές και τα βραδινά του φορέματα δείχνοντας εμπιστοσύνη στο κίτρινο, το πράσινο, το γαλάζιο και το μοβ, ο Ferragano ποντάρει σε λαμπερές σατέν εκδοχές του κόκκινου, ενώ στη συλλογή του Dries Van Noten το μοβ, το μπλε και το magenta συμμετέχουν στην εκτενή χρήση μοτίβων, υφών και craftmanship που δοκιμάζει στο ντεμπούτο του ο Julian Klausner.

Runway Report 

Prada
Getty Images
Prada
 
Prada FW25-26
Daniele Venturelli/WireImage/Ideal Image
Prada 
 
Saint Laurent FW25-26
Getty Images
Saint Laurent 

Saint Laurent FW25
Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images / Ideal Image
Saint Laurent
 
Gucci FW25-25
Courtesy of Gucci
Gucci 

Akris FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Akris 

Dries Van Noten FW25-26
Getty Images
Dries Van Noten
 
Tom Ford FW25-26
Getty Images
Tom Ford

Nina Ricci FW25-26
Dominique Maitre/WWD via Getty Images
Nina Ricci

Moschino FW25-26
Justin Shin/Getty Images/Ideal Image
Moschino 

Ferragamo FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Ferragamo 

