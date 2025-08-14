Μόδα Φθινόπωρο 2025 | Τα 4 παντελόνια που είναι τάση

Πέρα από τη "μεγάλη εικόνα" για τις τάσεις που αφορούν μία τη σεζόν, εν προκειμένω τη μόδα Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26, υπάρχει και η εστίαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες που την αφορούν. Για παράδειγμα, ποια είδη φορεμάτων θα είναι πιο δημοφιλή; Ποιο μήκος και γραμμή φούστας θα φορεθεί περισσότερο; Ποια παλτό ξεχωρίζουν θα είναι στη μόδα; Το ίδιο ερώτημα θέσαμε και για το hero piece της φθινοπωρινής - χειμερινής γκαρνταρόμπας: τα παντελόνια.

Οι προτάσεις των σχεδιαστών ποικίλουν: από πολύ φαρδιές σε στενές γραμμές, από ψηλόμεσα σε low rise, από denim σε μάλλινα, βελούδινα, δερμάτινα παντελόνια. Κι ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους μας. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα παντελόνια που θα ξεχωρίζουν στη μόδα μιας σεζόν και για το Φθινόπωρο 2025 είναι τα εξής:

1. Balloon σιλουέτα

H balloon σιλουέτα στα παντελόνια, που στη μόδα μεταφέρθηκε επίσης ως το trebd των genie ή harem pants, δεν κάνει ξαφνική εμφάνιση αυτή τη σεζόν. Είναι μια τάση που ξεπήδησε από τις κολεξιόν για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025, ωστόσο η δυναμική της φαίνεται πώς άρχισε να ξεδιπλώνεται τώρα: στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης ήταν η σιλουέτα που κυριάρχησε στα παντελόνια των street style looks.

Παντελόνια σε balloon γραμμή προτείνουν για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2025-26 o Dior, που τα συνδυάζει με logo Τ-shirt, και ο Zimmerman, που τα "σετάρει" με μάξι παλτό.

Courtesy of Dior Dior

Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image Zimmermann

2. Brown denim

Στην κατηγορία "denim" συναντάμε μία πρόταση που έρχεται σε συνάρτηση με μια μεγαλύτερη τάση της σεζόν: το καφέ. Το καφέ είναι χρώμα - πρωταγωνιστής στο στιλ της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 και τα τζιν που υιοθετούν τις αποχρώσεις του ξεχωρίζουν ως η κομψή εναλλακτική του κλασικού blue denim.

Baggy τζιν σε καφέ χρώμα προτείνει για την προσεχή σεζόν η Coach, ενώ ο Calvin Klein ανανεώνει τα διαχρονικά staples των συλλογών του με κλασσικές straight- leg γραμμές σε καφέ χρώμα.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image Coach

Photos Courtesy of Calvin Klein Collection Calvin Klein

3. Baggy γραμμή

Πέρυσι είδαμε να κυριαρχεί στις γραμμές των παντελονιών η barrel leg, φέτος βλέπουμε μία πιο διευρυμένη εικόνα του wide-leg να πρωταγωνιστεί στις προτάσεις της μόδας. Tweed παντελόνες με πιέτες, όπως αυτές στη συλλογή της Chanel, αλλά και tapered pants, όπως αυτά που προτείνει η Louis Vuitton, έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν ότι η άνεση και η relaxed διάθεση κερδίζουν συνήθως με διαφορά οτιδήποτε μπορεί να νιώθουμε ότι θα μας περιορίσει, όπως οι slim γραμμές.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images/Ideal Image Chanel

Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image Louis Vuitton

4. Flared γραμμή

Η αναβίωση της boho αισθητικής και η επιστροφή στα '70s στις τάσεις της μόδας κάνει δημοφιλή μια γραμμή στα παντελόνια που κυριάρχησε στη συγκεκριμένη αισθητική και δεκαετία: τη flared. Τα flared τζιν παντελόνια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη συλλογή της Chloé, στην οποία οφείλουμε την επιστροφή στο μποέμ ύφος, ενώ και η Chanel υιοθετεί την ίδια γραμμή σε tweed σύνολα.

Peter White/Getty Images/Ideal Image Chloé