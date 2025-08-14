Follow us

Μόδα Φθινόπωρο 2025 | Τα 4 παντελόνια που είναι τάση

Ποια παντελόνια μας προτείνουν οι σχεδιαστές να φορέσουμε τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 14-08-2025
Getty Images / Ideal Image

Πέρα από τη "μεγάλη εικόνα" για τις τάσεις που αφορούν μία τη σεζόν, εν προκειμένω τη μόδα Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025 -26, υπάρχει και η εστίαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες που την αφορούν. Για παράδειγμα, ποια είδη φορεμάτων θα είναι πιο δημοφιλή; Ποιο μήκος και γραμμή φούστας θα φορεθεί περισσότερο; Ποια παλτό ξεχωρίζουν θα είναι στη μόδα; Το ίδιο ερώτημα θέσαμε και για το hero piece της φθινοπωρινής - χειμερινής γκαρνταρόμπας: τα παντελόνια

Οι προτάσεις των σχεδιαστών ποικίλουν: από πολύ φαρδιές σε στενές γραμμές, από ψηλόμεσα σε low rise, από denim σε μάλλινα, βελούδινα, δερμάτινα παντελόνια. Κι ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους μας. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα παντελόνια που θα ξεχωρίζουν στη μόδα μιας σεζόν και για το Φθινόπωρο 2025 είναι τα εξής:

1. Balloon σιλουέτα 

H balloon σιλουέτα στα παντελόνια, που στη μόδα μεταφέρθηκε επίσης ως το trebd των genie ή harem pants, δεν κάνει ξαφνική εμφάνιση αυτή τη σεζόν. Είναι μια τάση που ξεπήδησε από τις κολεξιόν για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025, ωστόσο η δυναμική της φαίνεται πώς άρχισε να ξεδιπλώνεται τώρα: στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης ήταν η σιλουέτα που κυριάρχησε στα παντελόνια των street style looks. 

Παντελόνια σε balloon γραμμή προτείνουν για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2025-26 o Dior, που τα συνδυάζει με logo Τ-shirt, και ο Zimmerman, που τα "σετάρει" με μάξι παλτό. 

Dior FALL WINTER 2025-2026
Courtesy of Dior
Dior 

Zimmermann FW25-26
Dominique Charriau/WireImage/Ideal Image
Zimmermann 

2. Brown denim 

Στην κατηγορία "denim" συναντάμε μία πρόταση που έρχεται σε συνάρτηση με μια μεγαλύτερη τάση της σεζόν: το καφέ. Το καφέ είναι χρώμα - πρωταγωνιστής στο στιλ της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 και τα τζιν που υιοθετούν τις αποχρώσεις του ξεχωρίζουν ως η κομψή εναλλακτική του κλασικού blue denim

Baggy τζιν σε καφέ χρώμα προτείνει για την προσεχή σεζόν η Coach, ενώ ο Calvin Klein ανανεώνει τα διαχρονικά staples των συλλογών του με κλασσικές straight- leg γραμμές σε καφέ χρώμα. 

Coach FW25-26
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Coach 

Calvin Klein Collection Fall 2025
Photos Courtesy of Calvin Klein Collection
Calvin Klein 

3. Baggy γραμμή 

Πέρυσι είδαμε να κυριαρχεί στις γραμμές των παντελονιών η barrel leg, φέτος βλέπουμε μία πιο διευρυμένη εικόνα του wide-leg να πρωταγωνιστεί στις προτάσεις της μόδας. Tweed παντελόνες με πιέτες, όπως αυτές στη συλλογή της Chanel, αλλά και tapered pants, όπως αυτά που προτείνει η Louis Vuitton, έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν ότι η άνεση και η relaxed διάθεση κερδίζουν συνήθως με διαφορά οτιδήποτε μπορεί να νιώθουμε ότι θα μας περιορίσει, όπως οι slim γραμμές. 

Chanel FW25-26
Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images/Ideal Image
Chanel

Louis Vuitton FW25-26
Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image
Louis Vuitton

4. Flared γραμμή 

Η αναβίωση της boho αισθητικής και η επιστροφή στα '70s στις τάσεις της μόδας κάνει δημοφιλή μια γραμμή στα παντελόνια που κυριάρχησε στη συγκεκριμένη αισθητική και δεκαετία: τη flared. Τα flared τζιν παντελόνια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη συλλογή της Chloé, στην οποία οφείλουμε την επιστροφή στο μποέμ ύφος, ενώ και η Chanel υιοθετεί την ίδια γραμμή σε tweed σύνολα. 

Chloé FW25-26
Peter White/Getty Images/Ideal Image
Chloé 

Chanel FW25-26
Kristy Sparow/Getty Images/Ideal Image
Chanel 

