Τα πιο ωραία φορέματα του φθινοπώρου έχουν αυτά τα χρώματα

Τα φορέματα με τα οποία θα δείχνετε ενημερωμένες και κομψές αυτή την εποχή.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 25-09-2025
Όσο κι αν μιλάμε για τα φορέματα, πάντα θα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα: ότι αποτελούν την κορωνίδα της θηλυκότητας στο στιλ. Είτε κοντά και σέξι είτε μάξι και λαμπερά είτε πλεκτά και cozy, όποια κι αν είναι η διάθεση που εκπροσωπούν ανάλογα με τη γραμμή και το σχέδιό τους, τα φορέματα είναι για τις γυναίκες ότι και οι στολές για τους υπερ-ήρωες: ένα ρούχο που αναδεικνύει τη δύναμή τους. Κάθε σεζόν έχει τα δικά της σχέδια, υφάσματα και χρώματα να προτείνει στην κατηγορία "φορέματα". Το φθινόπωρο, και ειδικά του 2025, έχει να προτείνει φορέματα σε πολύ ωραία χρώματα, συνήθως γήινα. Ειδικά, φέτος αυτά ενισχύονται από την τάση του δαμασκινί και του μπορντό (που "μοβίζει"), ενώ και το κόκκινο μπαίνει στο παιχνίδι του στιλ προσφέροντας την επιλογή του statement. 

Τα πιο κομψά φορέματα στα πιο ωραία χρώματα 

Κι εμείς μπορεί να ξεκινήσαμε την αναζήτησή μας ποντάροντας σε χρώματα, αλλά δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι είδαμε να ξεχωρίζει πολύ σαν ποιότητα το σατέν. Αυτό σημαίνει ότι τα σατέν φορέματα είναι μια τάση στην οποία αξίζει να επενδύσουμε κι όταν αυτή συνδυάζεται με πολυτελείς αποχρώσεις, όπως το "καραμελένιο" καφέ στο shirt dress της συλλογής Gucci ή το βαθύ crimson κόκκινο στο πλισέ μίντι φόρεμα της συλλογής Khaite, το αποτέλεσμα αποπνέει μοντέρνο glam και αυτοπεποίθηση. Τη λίστα με σατέν φορέματα συμπληρώνει η πρόταση του ελληνικού brand LOLA, σε υπέροχο βιολετί, που γίνεται ιδανική για βραδινές εμφανίσεις με μίνιμαλ αισθητική. 

Τα πιο ωραία φορέματα του φθινοπώρου έχουν αυτά τα χρώματα
Φορέματα όπως το μακρύ χυτό με βολάν από τη συλλογή Massimo Dutti, σε λαδί απόχρωση, ή το μάξι φόρεμα με βολάν στη φούστα από τη συλλογή Maje, σε σοκολατί, εξυπηρετούν τη boho αισθητική, ενώ αν θέλετε να αναζητήσετε την ένταση στο look σας επιμένοντας όμως σε μία κλασική σιλουέτα, το wrap φόρεμα με φιόγκο από τον Valentino, σε κόκκινο, είναι η επένδυση που πρέπει να κάνετε. 

Editor's choice 

GG σατέν shirt dress, Gucci.

Πλισέ μίντι φόρεμα από σατέν τουίλ, Khaite.

Μίντι φόρεμα σε tech cotton White Label, Proenza Schouler.

Μίνι φόρεμα με φιόγκο, Valentino.

Φόρεμα με πτυχώσεις σε σατέν, LOLA.

Μίντι φόρεμα από σατέν ζέρσεϊ, Victoria Beckham.

Μακρύ χυτό φόρεμα με λεπτομέρεια βολάν, Massimo Dutti.

Μίντι φόρεμα- πουκάμισο από ποπλίνα, Zara.

Μάξι φόρεμα με βολάν Maje, attica.

Ντραπέ μίντι φόρεμα, Cos.

