Follow us

Search

Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο

Κομψό κι ευκολοφόρετο, το λαδί ταιριάζει με τη διάθεση του φθινοπώρου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 19-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Είτε το αναζητήσετε ως khaki είτε ως olive είτε army green, η ουσία παραμένει η ίδια: όλα αναφέρονται στο λαδί χρώμα. Η γήινη αυτή απόχρωση του πράσινου δανείζεται φυσικά την ονομασία της από το χρώμα που έχουν τα φύλλα της ελιάς- αλλά και το λάδι που παράγει ο καρπός της. Μάλιστα, το φύλλο της ελιάς έχει μια χαρακτηριστική διχρωμία: το πάνω μέρος είναι σκούρο πράσινο, ενώ το κάτω σταχτί πράσινο. Το εύρος της κατηγορίας "λαδί", σ' ό,τι αφορά τη μόδα, περιλαμβάνει παραλλαγές σκούρες (army green) και ανοιχτές (khaki), που "καφετίζουν". Παρά τις διαφοροποιήσεις στους τόνους, το λαδί χρώμα ανήκει σ' αυτά που κυριαρχούν στην φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. 

Διαβάστε Επίσης

Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο

Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο

Επίσης, το λαδί είναι ένας γήινος τόνος που συνδυάζεται πολύ ωραία με άλλους γήινους τόνους όπως το καφέ, το μπεζ, το μπορντό, εξασφαλίζοντας κομψότητα που αποπνέει ζεστασιά, ενώ το συναντάμε συχνά και ως χρώμα σε κομμάτια που ανήκουν στην φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα όπως οι καμπαρντίνες, τα parkas και τα cargo παντελόνια. 

Στη δική μας λίστα με επιλογές για φθινοπωρινά outfits, προσθέσαμε ένα κομψό μάλλινο παλτό από τη συλλογή Stella McCartney, που η προσθήκη της ζώνης και οι μεγάλοι γιακάδες του χαρίζουν μια military αισθητική, ένα ντένιμ φαρδύ ψηλόμεσο παντελόνι από το ελληνικό brand Zeus+Δione, που συνδυάζεται ωραία μ' ένα μεταξωτό πουκάμισο από τη συλλογή Tom Ford, κι ένα blazer από cashmere foulé της Max Mara που θα φορέσετε με μπεζ ή τζιν παντελόνια στο γραφείο. 

Ξεχωρίσαμε, επίσης, ένα μάλλινο πουλόβερ από τη συλλογή &Daughter που είναι κομμάτι - κλειδί για looks με layering, μια μίντι φούστα με flared τελείωμα από τη συλλογή της Loewe, που μπορείτε να συνδυάσετε με καπιτονέ γιλέκο από την Tommy Hilfiger σε ton-sur-ton look, αλλά κι ένα μοντέρνο γυαλιστερό τζάκετ Marella. 

λαδί χρώμα street style
Getty Images

Editor's choice 

Μάλλινο παλτό με ζώνη, Stella McCartney.

Blazer από cashmere foulé Max Mara, Max Mara boutique.

Πουλόβερ από μαλλί, &Daughter.

Μίντι φούστα από cotton twill, Loewe.

Μεταξωτό πουκάμισο Tom Ford, luisaworld.com.

Ψηλόμεσο φαρδύ παντελόνι "Uranus", Zeus+Δione.

Τζάκετ Marella, attica.

Καπιτονέ γιλέκο, Tommy Hilfiger.

Tags

Latest

Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της
NEWS

Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Γιατί η Taylor Swift δεν θα συνοδεύεται από τον Travis Kelce στον γάμο της Selena Gomez
NEWS

Γιατί η Taylor Swift δεν θα συνοδεύεται από τον Travis Kelce στον γάμο της Selena Gomez

Η μέρα που η Margot Robbie επέλεξε 5 διαφορετικά looks για την εμφάνισή της
NEWS

Η μέρα που η Margot Robbie επέλεξε 5 διαφορετικά looks για την εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
10 χρόνια νεότερη | Τα skincare tips της beauty editor για να ξεγελάσετε το χρόνο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

10 χρόνια νεότερη | Τα skincare tips της beauty editor για να ξεγελάσετε το χρόνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Kim Cattrall | Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τον σύντροφό της σε privé dinner στο Λονδίνο
NEWS

Kim Cattrall | Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τον σύντροφό της σε privé dinner στο Λονδίνο

Ζευγάρι της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παίρνει διαζύγιο μετά από 19 χρόνια
NEWS

Ζευγάρι της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παίρνει διαζύγιο μετά από 19 χρόνια

Ξηρή και θαμπή επιδερμίδα μετά το καλοκαίρι; Τα SOS βήματα για λάμψη και ελαστικότητα
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ξηρή και θαμπή επιδερμίδα μετά το καλοκαίρι; Τα SOS βήματα για λάμψη και ελαστικότητα

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Κοζάνη: Μεγάλη έκρηξη σε μάντρα οικοδομικών υλικών - Δύο σοβαρά τραυματίες, πληροφορίες για ακρωτηριασμένο [εικόνες]

Κοζάνη: Μεγάλη έκρηξη σε μάντρα οικοδομικών υλικών - Δύο σοβαρά τραυματίες, πληροφορίες για ακρωτηριασμένο [εικόνες]

Μπριζόλα rare, μπιφτέκι όχι: Γιατί ο κιμάς πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι καλοψημένος;

Μπριζόλα rare, μπιφτέκι όχι: Γιατί ο κιμάς πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι καλοψημένος;

O Mark Zuckerberg παρουσίασε τα νέα γυαλιά AI της Meta-έχουν ενσωματωμένη οθόνη

O Mark Zuckerberg παρουσίασε τα νέα γυαλιά AI της Meta-έχουν ενσωματωμένη οθόνη

Το ιαπωνικό &quot;τελετουργικό&quot; που χαρίζει νεανική εμφάνιση και μακροζωία

Το ιαπωνικό "τελετουργικό" που χαρίζει νεανική εμφάνιση και μακροζωία

Κατερίνα Καινούργιου | Η τάση στο μανικιούρ που δεν περιμέναμε με τίποτα να υιοθετήσει

Κατερίνα Καινούργιου | Η τάση στο μανικιούρ που δεν περιμέναμε με τίποτα να υιοθετήσει

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: Φοροελαφρύνσεις σε 4,3 εκατ. συμπολίτες μας - Το ΠΑΣΟΚ μοιράζει δισ. από το &quot;πράσινο λεφτόδεντρο&quot;

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: Φοροελαφρύνσεις σε 4,3 εκατ. συμπολίτες μας - Το ΠΑΣΟΚ μοιράζει δισ. από το "πράσινο λεφτόδεντρο"

&quot;Βουγονία&quot; | Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα ανοίξει τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

"Βουγονία" | Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα ανοίξει τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Αντιγόνη Κουλουκάκου | Βρήκαμε το τέλειο κόκκινο κραγιόν που επιλέγει στις επίσημες εμφανίσεις της

Αντιγόνη Κουλουκάκου | Βρήκαμε το τέλειο κόκκινο κραγιόν που επιλέγει στις επίσημες εμφανίσεις της