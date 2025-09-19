Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο

Είτε το αναζητήσετε ως khaki είτε ως olive είτε army green, η ουσία παραμένει η ίδια: όλα αναφέρονται στο λαδί χρώμα. Η γήινη αυτή απόχρωση του πράσινου δανείζεται φυσικά την ονομασία της από το χρώμα που έχουν τα φύλλα της ελιάς- αλλά και το λάδι που παράγει ο καρπός της. Μάλιστα, το φύλλο της ελιάς έχει μια χαρακτηριστική διχρωμία: το πάνω μέρος είναι σκούρο πράσινο, ενώ το κάτω σταχτί πράσινο. Το εύρος της κατηγορίας "λαδί", σ' ό,τι αφορά τη μόδα, περιλαμβάνει παραλλαγές σκούρες (army green) και ανοιχτές (khaki), που "καφετίζουν". Παρά τις διαφοροποιήσεις στους τόνους, το λαδί χρώμα ανήκει σ' αυτά που κυριαρχούν στην φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.

Επίσης, το λαδί είναι ένας γήινος τόνος που συνδυάζεται πολύ ωραία με άλλους γήινους τόνους όπως το καφέ, το μπεζ, το μπορντό, εξασφαλίζοντας κομψότητα που αποπνέει ζεστασιά, ενώ το συναντάμε συχνά και ως χρώμα σε κομμάτια που ανήκουν στην φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα όπως οι καμπαρντίνες, τα parkas και τα cargo παντελόνια.

Στη δική μας λίστα με επιλογές για φθινοπωρινά outfits, προσθέσαμε ένα κομψό μάλλινο παλτό από τη συλλογή Stella McCartney, που η προσθήκη της ζώνης και οι μεγάλοι γιακάδες του χαρίζουν μια military αισθητική, ένα ντένιμ φαρδύ ψηλόμεσο παντελόνι από το ελληνικό brand Zeus+Δione, που συνδυάζεται ωραία μ' ένα μεταξωτό πουκάμισο από τη συλλογή Tom Ford, κι ένα blazer από cashmere foulé της Max Mara που θα φορέσετε με μπεζ ή τζιν παντελόνια στο γραφείο.

Ξεχωρίσαμε, επίσης, ένα μάλλινο πουλόβερ από τη συλλογή &Daughter που είναι κομμάτι - κλειδί για looks με layering, μια μίντι φούστα με flared τελείωμα από τη συλλογή της Loewe, που μπορείτε να συνδυάσετε με καπιτονέ γιλέκο από την Tommy Hilfiger σε ton-sur-ton look, αλλά κι ένα μοντέρνο γυαλιστερό τζάκετ Marella.

Getty Images

Editor's choice