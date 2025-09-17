Follow us

Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας

Το slip dress layering έχει γίνει το αγαπημένο styling combo των fashion insiders αυτή την εποχή.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 17-09-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Images

Αν παρακολουθείτε με προσοχή τις εξελίξεις στη μόδα, θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει το trend που αξιοποιεί σε layering τα slip dresses. Τα slip φορέματα που καταλήγουν σε δαντέλα έγιναν η αγαπημένη επιλογή των fashionistas στη Σκανδιναβία που βρήκαν φανταστικούς τρόπους για να τα φορέσουν σε looks με φθινοπωρινή διάθεση. Έτσι, λοιπόν, "γεννήθηκε" η τάση του slip dress layering, η οποία μοιάζει να απασχολεί όλο και περισσότερες γυναίκες για το φετινό φθινόπωρο. Είναι, εξάλλου, μια πρωτότυπη ιδέα για layering, που βάζει επίσης στο παιχνίδι την τάση της δαντέλας. 

Διαβάστε Επίσης

Φθινόπωρο 2025 | Οι 3 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Κοπεγχάγης

Πώς, όμως, μπορείτε να υιοθετήσετε το slip dress layering στο ντύσιμό σας; Η κεντρική ιδέα μοιάζει εξαιρετικά απλή: φορέσετε το slip dress με δαντέλα στα τελειώματα πάνω από ένα denim ή tailored παντελόνι και προσθέστε από πάνω μία ζακέτα και ένα τζάκετ ή ένα φούτερ κι ένα τζάκετ ή απλά ένα τζάκετ. 

Άλλη τρόποι προτείνουν συνδυασμούς με φαρδιές ζακέτες και δερμάτινα, με T-shirts και πουλόβερ πάνω απ' αυτά, με Τ-shirts και αθλητικά μπουφάν σε outfits που χρησιμοποιούν την τεχνική της αντίθεσης, με φαρδιές παντελόνες και εσάρπα ριγμένη στους ώμους, φορεμένα με δαντελένια καλσόν και barn τζάκετ ή καμπαρντίνες. 

1. 

slip dress layering
Getty Images

2. 

slip dress layering
Getty Images

3. 

layering τάση
Getty Images

4.

slip dress layering
Getty Images

5.

slip dress layering
Getty Images

6.

slip dress layering
Getty Images

7.

slip dress layering
Getty Images

8.

slip dress layering
Getty Images

9.

slip dress layering
Getty Images

10.

`
Jeans street style
Getty Images
