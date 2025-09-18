Follow us

Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο

Ο chic χρωματικός συνδυασμός που κυριαρχεί στα φθινοπωρινά outfits.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-09-2025
Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image

Το μαύρο και το καφέ ανήκουν στην κατηγορία των ουδέτερων χρωμάτων. To διαχρονικό μαύρο είναι ο "βασιλιάς των neutrals", καθώς ταιριάζει με όλα τα άλλα χρώματα και συχνά ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως "καμβάς" για κομψούς χρωματικούς συνδυασμούς. Το καφέ, αν και ουδέτερο, έχει μια ζεστή βάση και συχνά χρησιμοποιείται ως background color στα outfits αναδεικνύοντας τα χρώματα με τα οποία συνδυάζεται. Ασφαλώς, και στη μία περίπτωση και στην άλλη, υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία total looks: στη δε περίπτωση του μαύρου, το total black look είναι μία αρκετά δημοφιλής επιλογή, ενώ στη μεν περίπτωση του καφέ έχουμε κυρίως ton-sur- ton συνδυασμούς μεταξύ διαφορετικών τόνων. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι: μπορούμε να φορέσουμε καφέ και μαύρο

Το σωστό ερώτημα, βεβαίως, δεν είναι αν μπορούμε να συνδυάσουμε τα δυο ουδέτερα χρώματα, την απάντηση την έχει δώσει η μόδα εδώ και καιρό, αλλά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κομψά outfits μ' αυτό το color combo. Με την κυριαρχία του καφέ, και της σουέτ υφής, στη μόδα του τελευταίου έτους, το στιλιστικό combo καφέ και μαύρο έχει γίνει πολύ δημοφιλές στο street style. Οι fashionistas μοιάζει να τον επιλέγουν για την cool πολυτέλεια που αποπνέει, αλλά και για να ξεφύγουν από την ασφάλεια που προσφέρει ένα "όλα μαύρα" ή "όλα καφέ" σύνολο.  

Get the style 

Ποιο είναι το styling που προτιμούν; Ένα καφέ σουέτ τζάκετ σε σκούρο καφέ φοριέται τέλεια με το κλασικό μαύρο παντελόνι, ενώ ένα μίνι μαύρο φόρεμα αναδεικνύεται από μία μακριά σουέτ καμπαρντίνα. Ένα καφέ φαρδύ παντελόνι συνδυάζεται με μαύρο σακάκι και καφέ μπαλαρίνες δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο suit σύνολο, ενώ ένα καφέ πουκάμισο μ' ένα μαύρο παντελόνι και μαύρα πέδιλα εξυπηρετεί άριστα το μίνιμαλ στιλ. Μπορείτε, επίσης, να συνδυάσετε τα καφέ τζάκετ σας με μίντι μαύρες φούστες και μαύρες μπότες, ενώ ένα slip φόρεμα σε καφέ αποκτά edgyness αν το φορέσετε με μαύρο biker τζάκετ και μαύρες biker μπότες. 

1.

καφέ μαύρο street style
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

2. 

καφέ μαύρο street style
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

3. 

καφέ μαύρο street style
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

4. 

καφέ μαύρο street style
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

5. 

καφέ μαύρο street style
Getty Images

6.

καφέ μαύρο street style
Getty Images

Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο
