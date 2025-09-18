Follow us

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο

Πώς θα φορέσετε με επίκαιρο στιλ το διαχρονικό γυναικείο παντελόνι.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-09-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

Αν έπρεπε να φορέσουμε φωτοστέφανο σε κάποιο από τα βασικά items της γυναικείας γκαρνταρόμπας, αυτό θα ήταν ασφαλώς το μαύρο παντελόνι. Κλασικό και διαχρονικό, το μαύρο παντελόνι είναι κομμάτι - κλειδί, ιδανικό για να σώσει την κατάσταση όταν για διάφορους λόγους μας έχει εγκαταλείψει η έμπνευση ή η διάθεση. Επίσης, έχει την ιδιότητα να "μεταμορφώνεται" από πρωινό σε βραδινό κάνοντας απίθανους συνδυασμούς. Το μαύρο παντελόνι, σε χαλαρή ή αυστηρή γραμμή, είναι ανάμεσα σ' αυτά που θα φορέσουμε και φέτος το φθινόπωρο, ωστόσο είναι απαραίτητη η στιλιστική έμπνευση για να το κάνουμε με μοντέρνους τρόπους. 

Από τα looks του street style δεν απουσιάζουν ποτέ εκείνα με πρωταγωνιστή το μαύρο παντελόνι και ειδικά φέτος μπορείτε να το φορέσετε ως εξής: 

1. Με items σε φωτεινές αποχρώσεις 

Ένα μαύρο παντελόνι έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα χρώματα. Εσείς δώστε "φως" στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις, επιλέγοντας με το φορέσετε με πουλόβερ, γιλέκα και πουκάμισα σε ζωντανές αποχρώσεις

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο
Getty Images

2. Σε total black 

Στον αντίποδα των "φωτεινών" εμφανίσεων για το φθινόπωρο, έρχεται η πρόταση του total black όπου ένα μαύρο παντελόνι, ένα μαύρο τοπ με ανάγλυφο σχέδιο, ένα μαύρο blazer και μαύρες γόβες χρίζονται πρωταγωνιστές. 

μαύρο παντελόνι street style
Getty Images

3. Με σουέτ καμπαρντίνα σε σκούρο καφέ 

Καφέ και μαύρο είναι ένας χρωματικός συνδυασμός που αποπνέει πολυτέλεια. Συνδυάστε το μαύρο σας παντελόνι με μια μακριά σουέτ καμπαρντίνα σε σκούρο καφέ και θα έχετε εξασφαλίσει μια εμφάνιση που αποπνέει χαλαρή πολυτέλεια. 

μαύρο παντελόνι street style
Getty Images

4. Σε layering 

Φέτος η χρονιά ανήκει στο δημιουργικό layering και ένα κοντό δερμάτινο τζάκετ φοριέται πάνω από σακάκι και μαύρο παντελόνι το εξυπηρετεί άριστα. 

μαύρο παντελόνι street style
Getty Images

5. Με μοντέρνο blazer 

Το blazer που θα συνδυάσετε με το μαύρο παντελόνι σας δεν χρειάζεται να είναι "βαρετό". Κάντε επιλογές με twist στη γραμμή ή στις λεπτομέρειες και αναδείξτε το εξαιρετικό στιλ σας. 

μαύρο παντελόνι street style
Getty Images

6. Με δερμάτινο bomber τζάκετ 

Τα δερμάτινα bomber τζάκετ είναι must have στη μόδα του φθινοπώρου. Συνδυάστε τα με τα μαύρα παντελόνια σας για απαράμιλλο look. 

μαύρο παντελόνι street style
Getty Images

