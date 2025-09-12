Follow us

Search

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

Τα ψηλόμεσα τζιν παντελόνια είναι μια από τις τάσεις της μόδας που ξεχωρίζουν στο φθινοπωρινό στιλ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 12-09-2025
Getty Images

Αν σας έφερναν ενώπιον της επιλογής ανάμεσα σ' ένα ψηλόμεσο κι ένα χαμηλόμεσο τζιν, είμαι σίγουρη ότι δεν θα είχατε καν δεύτερη σκέψη: η πρώτη επιλογή υπήρξε διαχρονικά η αγαπημένη των γυναικών καθώς έχει αποδειχτεί ότι έχει καλύτερη εφαρμογή στο γυναικείο σώμα. Τα low rise jeans ήταν μια δημοφιλής τάση των '90s και παρά τη διαρκή προσπάθεια των σχεδιαστών να τα επαναφέρουν στη μόδα, είναι τελικά τα ψηλόμεσα που κερδίζουν τη μάχη. Την τελευταία χρονιά, με την αναβίωση της bohemian αισθητής, χάρη βεβαίως στον οίκο Chloé, βλέπουμε να επικρατεί η κυρίαρχη στα '70s flared γραμμή- με τα μπατζάκια "καμπάνα" και τη μέση που σταματά ψηλά. Τα high rise ή high- waisted jeans επιμένουν, επομένως, για μία ακόμα σεζόν κι εμείς αναζητήσαμε ιδέες για να τα φορέσουμε με μοντέρνο τρόπο. 

1. Με μονόχρωμο πουκάμισο 

Ο κλασικό συνδυασμός ενός τζιν παντελονιού με πουκάμισο εξυπηρετεί για ένα ακόμα φθινόπωρο την ανάγκη μας για ανεπιτήδευτα κομψό στιλ. Αν το τζιν έχει διακοσμητικές λεπτομέρειες ή κεντήματα και το πουκάμισο είναι από δέρμα, το διαχρονικό combo μεταβάλλεται σε κάτι εντελώς μοντέρνο και φρέσκο. 

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

2. Το καφέ τζιν 

Το brown denim trend είναι απ' αυτά που θα μας απασχολήσουν πολύ στη μόδα του φετινού φθινοπώρου. Εσείς επιλέξτε ένα ψηλόμεσο φαρδύ τζιν σε καφέ και συνδυάστε το με λευκό T-shirt και σουέτ καφέ τζάκετ. 

ψηλόμεσα τζιν παντελόνια
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

3. Με cropped τοπ ή σακάκι 

Για να εξασφαλίσετε την τέλεια αρμονία στην εικόνα σας, φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν σας μ' ένα σακάκι ή ένα τοπ που τελειώνει ακριβώς στο σημείο που ξεκινάει η μέση του παντελονιού. Οι peplum γραμμές θα δώσουν μία ρομαντική νότα στο look, ενώ μπορείτε να προσθέσετε ένα μαντήλι στη μέση, υιοθετώντας μία από τις τοπ τάσεις του 2025 στα αξεσουάρ. 

ψηλόμεσα τζιν παντελόνια
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

4. Layering 

Έχουμε ήδη γράψει σε προηγούμενο άρθρο, ότι αυτό το φθινόπωρο είναι η σεζόν του δημιουργικού layering. Ένα στιλιστικό combo που συναντάμε σε πολλές street style προτάσεις είναι αυτό που θέλει ένα lingerie κομμάτι με δαντέλα να φοριέται πάνω από το τζιν και κάτω από ένα τοπ ή πουλόβερ ή τζάκετ. Δοκιμάστε αυτή την πρόταση, αφήνοντας τη δημιουργική σας διάθεση να διαπρέψει. 

ψηλόμεσα τζιν παντελόνια
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

5. Denim on denim 

Ο συνδυασμός ανάμεσα σ' ένα τζιν και ένα denim τζάκετ είναι πάντα επίκαιρος. Ενισχύστε την επικαιρότητα του denim on denim look επιλέγοντας να φορέσετε από μέσα ένα ριγέ πουκάμισο, αφήνοντάς το να πέφτει "ριχτό" πάνω από το ψηλόμεσο jeans σας. 

ψηλόμεσα τζιν παντελόνια
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

6. Feminine meets masculine 

Ένα από τα πιο ωραία "παιχνίδια "της μόδας είναι η ρευστότητα που εξασφαλίζει σ' ένα look εμπλουτίζοντας το με στοιχεία τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής ένδυσης. Φορέστε ένα ψηλόμεσο τζιν με λευκό πουκάμισο και ψηλοτάκουνες γόβες και προσθέστε μια γραβάτα για να κάνετε το look σας πιο ενδιαφέρον. 

ψηλόμεσα τζιν παντελόνια
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

Διαβάστε Επίσης

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Tags

Latest

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους
NEWS

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ράνια της Ιορδανίας | Πώς τίμησε τη βασίλισσα Letizia μέσα από την εμφάνισή της;
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Πώς τίμησε τη βασίλισσα Letizia μέσα από την εμφάνισή της;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Leonardo DiCaprio | O ρόλος - έκπληξη που θα ήθελε να επαβαλάβει στο μέλλον
NEWS

Leonardo DiCaprio | O ρόλος - έκπληξη που θα ήθελε να επαβαλάβει στο μέλλον

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα
LIFESTYLE & HOMES

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο
NEWS

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Η Αμαλία Καβάλη στο Harper's Bazaar: "Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων"
NEWS

Η Αμαλία Καβάλη στο Harper's Bazaar: "Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων"

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
The Art of Dressing | Τι κάνει τα κοστούμια ταινιών και σειρών εμβληματικά στην οθόνη
NEWS

The Art of Dressing | Τι κάνει τα κοστούμια ταινιών και σειρών εμβληματικά στην οθόνη

ΓΡΑΦΕΙ: DEMI KARANIKOLAOU
3 λεπτά αρκούν | Το micro workout της καθημερινής σας ομορφιάς
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

3 λεπτά αρκούν | Το micro workout της καθημερινής σας ομορφιάς

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Μείωση σπατάλης υφασμάτων | Τι σημαίνουν για τη μόδα οι νέοι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Μείωση σπατάλης υφασμάτων | Τι σημαίνουν για τη μόδα οι νέοι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Η Χριστίνα Κοντοβά στο Missbloom | Οι μπότες που θέλει να αποκτήσει ταιριάζουν με κάθε φθινοπωρινό look

Η Χριστίνα Κοντοβά στο Missbloom | Οι μπότες που θέλει να αποκτήσει ταιριάζουν με κάθε φθινοπωρινό look

Το έλαιο που χρησιμοποιεί η Βάσια Κωσταρά στα μαλλιά της είναι το προϊόν που χρειάζεσαι για πλούσια θρέψη και ισορροπημένο τριχωτό

Το έλαιο που χρησιμοποιεί η Βάσια Κωσταρά στα μαλλιά της είναι το προϊόν που χρειάζεσαι για πλούσια θρέψη και ισορροπημένο τριχωτό

UBS: Στα 3.800 δολ. βλέπει τον χρυσό έως τα τέλη του 2025 - Συνέχεια στο ράλι και το 2026

UBS: Στα 3.800 δολ. βλέπει τον χρυσό έως τα τέλη του 2025 - Συνέχεια στο ράλι και το 2026

Η πιο εύκολη μηλόπιτα με μόλις 3 υλικά - χωρίς να ανοίξεις φύλλο

Η πιο εύκολη μηλόπιτα με μόλις 3 υλικά - χωρίς να ανοίξεις φύλλο

Σοκ από το φρικτό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό: Η 70χρονη οδηγούσε επί 1 χλμ ανάποδα - Δεν το καταλάβαινε

Σοκ από το φρικτό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό: Η 70χρονη οδηγούσε επί 1 χλμ ανάποδα - Δεν το καταλάβαινε

Δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης