Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

Αν σας έφερναν ενώπιον της επιλογής ανάμεσα σ' ένα ψηλόμεσο κι ένα χαμηλόμεσο τζιν, είμαι σίγουρη ότι δεν θα είχατε καν δεύτερη σκέψη: η πρώτη επιλογή υπήρξε διαχρονικά η αγαπημένη των γυναικών καθώς έχει αποδειχτεί ότι έχει καλύτερη εφαρμογή στο γυναικείο σώμα. Τα low rise jeans ήταν μια δημοφιλής τάση των '90s και παρά τη διαρκή προσπάθεια των σχεδιαστών να τα επαναφέρουν στη μόδα, είναι τελικά τα ψηλόμεσα που κερδίζουν τη μάχη. Την τελευταία χρονιά, με την αναβίωση της bohemian αισθητής, χάρη βεβαίως στον οίκο Chloé, βλέπουμε να επικρατεί η κυρίαρχη στα '70s flared γραμμή- με τα μπατζάκια "καμπάνα" και τη μέση που σταματά ψηλά. Τα high rise ή high- waisted jeans επιμένουν, επομένως, για μία ακόμα σεζόν κι εμείς αναζητήσαμε ιδέες για να τα φορέσουμε με μοντέρνο τρόπο.

1. Με μονόχρωμο πουκάμισο

Ο κλασικό συνδυασμός ενός τζιν παντελονιού με πουκάμισο εξυπηρετεί για ένα ακόμα φθινόπωρο την ανάγκη μας για ανεπιτήδευτα κομψό στιλ. Αν το τζιν έχει διακοσμητικές λεπτομέρειες ή κεντήματα και το πουκάμισο είναι από δέρμα, το διαχρονικό combo μεταβάλλεται σε κάτι εντελώς μοντέρνο και φρέσκο.

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

2. Το καφέ τζιν

Το brown denim trend είναι απ' αυτά που θα μας απασχολήσουν πολύ στη μόδα του φετινού φθινοπώρου. Εσείς επιλέξτε ένα ψηλόμεσο φαρδύ τζιν σε καφέ και συνδυάστε το με λευκό T-shirt και σουέτ καφέ τζάκετ.

Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

3. Με cropped τοπ ή σακάκι

Για να εξασφαλίσετε την τέλεια αρμονία στην εικόνα σας, φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν σας μ' ένα σακάκι ή ένα τοπ που τελειώνει ακριβώς στο σημείο που ξεκινάει η μέση του παντελονιού. Οι peplum γραμμές θα δώσουν μία ρομαντική νότα στο look, ενώ μπορείτε να προσθέσετε ένα μαντήλι στη μέση, υιοθετώντας μία από τις τοπ τάσεις του 2025 στα αξεσουάρ.

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

4. Layering

Έχουμε ήδη γράψει σε προηγούμενο άρθρο, ότι αυτό το φθινόπωρο είναι η σεζόν του δημιουργικού layering. Ένα στιλιστικό combo που συναντάμε σε πολλές street style προτάσεις είναι αυτό που θέλει ένα lingerie κομμάτι με δαντέλα να φοριέται πάνω από το τζιν και κάτω από ένα τοπ ή πουλόβερ ή τζάκετ. Δοκιμάστε αυτή την πρόταση, αφήνοντας τη δημιουργική σας διάθεση να διαπρέψει.

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

5. Denim on denim

Ο συνδυασμός ανάμεσα σ' ένα τζιν και ένα denim τζάκετ είναι πάντα επίκαιρος. Ενισχύστε την επικαιρότητα του denim on denim look επιλέγοντας να φορέσετε από μέσα ένα ριγέ πουκάμισο, αφήνοντάς το να πέφτει "ριχτό" πάνω από το ψηλόμεσο jeans σας.

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

6. Feminine meets masculine

Ένα από τα πιο ωραία "παιχνίδια "της μόδας είναι η ρευστότητα που εξασφαλίζει σ' ένα look εμπλουτίζοντας το με στοιχεία τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής ένδυσης. Φορέστε ένα ψηλόμεσο τζιν με λευκό πουκάμισο και ψηλοτάκουνες γόβες και προσθέστε μια γραβάτα για να κάνετε το look σας πιο ενδιαφέρον.