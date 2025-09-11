Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία των φορεμάτων στο καθημερινό ντύσιμο. Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο, οι γυναίκες έχουμε την ανάγκη να επιστρέψουμε στα κομψά φορέματα της γκαρνταρόμπας μας για να πιάσουμε τον ρυθμό της νέας εποχής που ξεκινάει, η οποία φέρνει, εκτός από αλλαγές στον καιρό, διάθεση για ανανέωση και δοκιμές στο στιλ. Το πιο δημοφιλές μήκος στα φορέματα είναι το μίντι, που αποπνέει μία relaxed κομψότητα, ενώ οι πιο "αεράτες" γραμμές προτιμούνται συνήθως έναντι των πολύ στενών.

Το σχέδιο και η γραμμή στα φορέματα που επιλέγετε περιγράφουν το προσωπικό σας ύφος και στιλ, το οποίο μπορεί να αγνοεί τις τάσεις που προτείνει μία σεζόν της μόδας. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλουμε να είμαστε ενημερωμένες και να δοκιμάζουμε, αναζητήσαμε τα φορέματα σε μίντι μήκος που φαίνεται ότι θα φορεθούν περισσότερο το φθινόπωρο του 2025. Ποια είναι αυτά;

1. Καφέ μίντι φόρεμα

Το καφέ χρώμα "κάνει περίπατο" στις τάσεις της μόδας και τη φετινή χρονιά, κι ένα καφέ φόρεμα δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα σας. Το πουά μοτίβο σε καφέ φόρεμα θα δυναμώσει την επικαιρότητα στο look σας.

Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image

Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

2. Κόκκινο μίντι φόρεμα

Το κόκκινο είναι ένα χρώμα που "μπαινο-βγαίνει" στα trends με ευκολία. Έτσι, κι αυτό το φθινόπωρο το βλέπουμε να εμφανίζεται ως επιλογή στα street style looks. Κάνει εξαιρετικό συνδυασμό με τις καμπαρντίνες σας.

Getty Images

Getty Images

3. Ντραπέ μίντι φόρεμα

Τα ντραπέ φορέματα αποτελούν μία πιο ιδιαίτερη επιλογή. Όμως, αυτές οι περίτεχνες λεπτομέρειες στον κορμό, στη μέση ή στη φούστα του φορέματος κάνουν σίγουρα την εμφάνισή σας να ξεχωρίζει. Φορέστε τα με τα leather jackets σας και μπαλαρίνες.

Getty Images

Getty Images

4. Δερμάτινο μίντι φόρεμα

Τα δερμάτινα φορέματα αποτελούν μία διαχρονική επιλογή στο φθινοπωρινό ντύσιμο. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήσαμε φέτος είναι ότι το leather dress γίνεται μία δημοφιλής επιλογή σε red carpet εμφανίσεις και σε πολλές πρεμιέρες του καλοκαιριού ή αθλητικά events είδαμε celebrities να το επιλέγουν. Φορέστε το είτε με casual διάθεση συνδυάζοντάς το με T-shirts από μέσα και μπαλαρίνες είτε στο γραφείο, σε μια πιο δυναμική προσέγγιση, με σακάκια και γόβες.

Araya Doheny/Getty Images for HBO/Ideal Image Η Michelle Monaghan σε επίσημη προβολή του The White Lotus.

Christian Vierig/Getty Images/ Ideal Image

5. Δαντελένιο μίντι φόρεμα

Η δαντέλα αναφέρεται ως μία από τις τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν τη φετινή χρονιά στη μόδα. Εσείς ξεκινήστε με μίντι δαντελένια shirt dresses ή φορέματα με βολάν και συνδυάστε με τα σακάκια σας.

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image