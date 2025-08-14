Follow us

Trench Season is Coming | O 8 κομψές καμπαρντίνες που θα φορέσουμε το φθινόπωρο

Οι καμπαρντίνες είναι το hero piece του φθινοπωρινού ντυσίματος.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 14-08-2025
Όταν λέμε "φθινόπωρο", σκεφτόμαστε καμπαρντίνες. Τουλάχιστον, οι fashionistas. Η καμπαρντίνα είναι από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, και κάθε φθινόπωρο κερδίζει ξανά τη θέση της στο προσκήνιο. Ως σύμβολο κομψότητας και πρακτικότητας, η καμπαρντίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον ακαταμάχητο πρωταγωνιστή της φθινοπωρινής μόδας και επομένως, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε το shopping για τη νέα σεζόν έχει νόημα να ρίξουμε μια ματιά στο δημοφιλές αυτό πανωφόρι. 

Trench Season is Coming | O 8 κομψές καμπαρντίνες που θα φορέσουμε το φθινόπωρο
Η γοητεία της καμπαρντίνας κρύβεται στην στιλιστική της ευελιξία. Μπορεί να φορεθεί πάνω από κοστούμι για ένα επαγγελματικό look, με τζιν και sneakers για μία πιο χαλαρή εμφάνιση, ή ακόμη και πάνω από ένα βραδινό μαύρο φόρεμα για ένα "ανεπιτήδευτο" αποτέλεσμα. Φυσικά, το κλασικό μπεζ παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή σε χρώμα, ωστόσο οι σύγχρονες εκδοχές της σε μαύρο, navy ή γήινα χρώματα έρχονται να δώσουν νέα πνοή στο κλασικό σχέδιο. Επίσης, εκτός από το συνηθισμένο μάξι/ μίντι μήκος, στη μόδα έχουν έρθει και οι κοντές καμπαρντίνες που συνδυάζονται άριστα με παντελόνια και φούστες. 

Η καμπαρντίνα, λοιπόν, θα γίνει η "γέφυρά" σας ανάμεσα στο θερινό και το φθινοπωρινό ντύσιμο, και θα ολοκληρώσει ιδανικά το layering που επιβάλλει η μεταβατική εποχή. Η συλλογή της Burberry παραμένει αξεπέραστη σε κλασικά σχέδια και ασυναγώνιστη ποιότητα, αν θέλετε, όμως, να εξερευνήσετε και άλλες επιλογές θα σας προτείναμε τη καμπαρντίνα από τη συλλογή της Chloé που χάρη στην Α- γραμμή της δείχνει ιδιαίτερα θηλυκή, τη καμπαρντίνα της συλλογής Acne Studios με τη dropwaist σιλουέτα που ανανεώνει την κλασική γραμμή, αλλά και τη άνετη καμπαρντίνα από τη συλλογή Tommy Hilfiger που έρχεται σε καρό σχέδιο. 

Editor's choice 

Καμπαρντίνα Burberry, attica.

Καμπαρντίνα, Chloé.

Καμπαρντίνα Gucci, luisaworld.com.

Άνετη καρό καμπαρντίνα, Tommy Hilfiger.

Μίντι καμπαρντίνα, Zara.

Καμπαρντίνα, Acne Studios.

A-line καμπαρντίνα, Cos.

Καμπαρντίνα HUGO, notos.

