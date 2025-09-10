Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα πουκάμισο το φθινόπωρο

Μπορείτε να φανταστείτε το φθινόπωρο χωρίς πουκάμισα στην ντουλάπα σας; Όχι, ούτε κι εμείς. Το πουκάμισο αποτελεί hero piece της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας και από τα πρώτα κομμάτια στα οποία καταφεύγουμε με το που δροσίζει ο καιρός. Φοριέται με ό,τι bottom υπάρχει στη συλλογή σας και προσφέρεται για layering που είναι απαραίτητο αυτή την εποχή. Κλασικές επιλογές σε bottom-ups, όπως τα λευκά ή τα ριγέ πουκάμισα, αλλά και πιο μοντέρνες προσεγγίσεις σε σχέδια, με μεγάλους και μυτερούς γιακάδες ή ντραπέ λεπτομέρεια, εξασφαλίζουν μία ποικιλία επιλογών για να προσαρμόσετε το στιλ σας σ' αυτό που σας εκφράζει καλύτερα.

Με το φθινόπωρου του 2025 να είναι ήδη εδώ, αναζητήσαμε μοντέρνους τρόπους για να φορέσουμε ένα πουκάμισο, συμπεριλαμβάνοντας κλασικές ιδέες styling, αλλά και συνδυασμούς με τάσεις.

1. Λευκό πουκάμισο με καφέ παντελόνι

Το καφέ παντελόνι είναι ένα δημοφιλές bottom στις τάσεις για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26 και συνδυάζεται ωραία με λευκά πουκάμισα.

Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

2. Καρό πουκάμισο με λευκό παντελόνι

Τα καρό πουκάμισα επιστρέφουν στις συλλογές της νέας σεζόν και δίνουν δυνατούς συνδυασμούς με φαρδιά λευκά παντελόνια και άνετα παπούτσια.

Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

3. Ριγέ πουκάμισο με pencil φούστα

Το μοντέρνο επαγγελματικό ντύσιμο απαιτεί ένα ριγέ πουκάμισο φορεμένο με pencil φούστα. Αν η φούστα είναι δερμάτινη, το αποτέλεσμα θα δείχνει πιο edgy.

Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

4. Denim πουκάμισο με lace φούστα ή φόρεμα

Η δαντέλα είναι ένα από τα υλικά που η μόδα φέτος αξιοποιεί στο έπακρο. Φορέστε ένα oversized denim πουκάμισο πάνω από ένα lace φόρεμα ή μία δαντελένια φούστα πετυχαίνοντας μία τολμηρή αντίθεση.

Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

5. Ριγέ πουκάμισο με δερμάτινο τζάκετ και γραβάτα

Το ανδρόγυνο στιλ επαναπροσδιορίζει φέτος τη σχέση του με την τολμηρή θηλυκότητα και χρειάζεται για να ολοκληρωθεί σωστά ένα πουκάμισο με λεπτή ρίγα, tailored παντελόνι, loafers, δερμάτινο bomber και μία γραβάτα.