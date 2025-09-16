Follow us

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

Street style έμπνευση από τη Νέα Υόρκη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 16-09-2025
Getty Images / Ideal Image

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης επέστρεψε για μία ακόμα σεζόν στο πρόγραμμά της παρουσιάζοντας - από τις 11 ώς τις 16 Σεπτεμβρίου- τις συλλογές των Αμερικανών σχεδιαστών για τη σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2026. Στο Big Apple συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι της μόδας από διάφορα σημεία του πλανήτη, ενώ φυσικά οι Αμερικανοί σταρ που βρέθηκαν στα fronts rows, όπως αυτά του Ralph Lauren, του Michael Kors και του Calvin Klein, φρόντισαν να χαρίσουν απλόχερα την αίγλη του στη μεγαλύτερη εβδομάδα μόδας της αμερικανικής ηπείρου. 

Πέρα από τις συλλογές, που απευθύνονται εξάλλου στην επόμενη σεζόν, το ενδιαφέρον τράβηξαν τα looks από το street style της Νέας Υόρκης. Σε μια πόλη τόσο πολυπολιτισμική και δημιουργική όσο αυτή, δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει και μια μεγάλη ποικιλία και εύρος στο στιλ των καλεσμένων. Από τη μία πλευρά, o μινιμαλισμός και η χαλαρή πολυτέλεια στην οποία διαπρέπουν πολλά αμερικανικά brands και από την άλλη ο πειραματισμός, η δημιουργικότητα και η φαντασία που προσφέρουν looks με αντιθέσεις και ιδιαίτερες λεπτομέρειες. 

Παρά την ποικιλομορφία, το street style της Νέας Υόρκης κατάφερε να δώσει και αρκετές τάσεις στη μόδα του φθινοπώρου. Κατ' αρχάς, πολλές fashionistas επέλεξαν να φορέσουν δερμάτινη φούστα. Η ίσια γραμμή, η pencil, αλλά και η wrap σιλουέτα ήταν αρκετά δημοφιλείς επιλογές, ενώ είδαμε και πολλά "σεταρίσματα" σε leather τζάκετ. 

Ξεχωρίσαμε, επίσης, μία προτίμηση σε παντελόνια με ελαφριά flared γραμμή. Η επιλογή αυτής της γραμμής, που το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι στενή πάνω και "ανοίγει" στο κάτω μέρος, συνόδευε συνήθως κοστούμια, δίνοντας στα smart suits μία πιο "παιχνιδιάρικη" διάθεση. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα flared τζιν παντελόνια

Άλλες τάσεις που τα street style looks από τους δρόμους της Νέας Υόρκης φρόντισαν να αναδείξουν ήταν: α. το καρό, που φορέθηκε στην κλασική και μοντέρνα του εκδοχή, και με κάθε τρόπο- κοστούμια, φούστες, πουκάμισα, παντελόνια, β. το λευκό πουκάμισο που δημιούργησε από τους πιο basic συνδυασμούς (με τζιν παντελόνι) μέχρι τους πιο ιδιαίτερους (με μάξι δαντελένιες φούστες) και γ. τα loafers που φορέθηκαν ευλαβικά από τις fashionistas της Νέας Υόρκης σε ωραίους στιλιστικούς συνδυασμούς. 

1. Δερμάτινες φούστες 

Street style Νέα Υόρκη
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

2. Flared παντελόνια 

Street style Νέα Υόρκη
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

3. Κλασικά καρό 

Street style Νέα Υόρκη
Jason Jean/WWD via Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

4. Λευκό πουκάμισο 

street style Νέα Υόρκη
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image
street style Νέα Υόρκη
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image
street style Νέα Υόρκη
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

5. Loafers 

Street style Νέα Υόρκη
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image
Street style Νέα Υόρκη
Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image
Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης
