L for Leather | 6 δερμάτινα τζάκετ που θα κάνουν επίκαιρο το φθινοπωρινό σας ντύσιμο

Η γραμμή στα δερμάτινα τζάκετ που είναι δημοφιλής στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 12-09-2025
Getty Images

Στα πανωφόρια του φθινοπώρου συναντάμε πάντα την κατηγορία "δερμάτινα τζάκετ". Το δέρμα μεταμορφώνει τα τζάκετ σ' ένα κομμάτι που ανταποκρίνεται καλά στα πρώτα σοβαρά κρύα, ενώ η bold πολυτέλεια που αποπνέει το υλικό τους αναδεικνύεται μέσα από κομψούς συνδυασμούς. Για μία ακόμα σεζόν, αυτή του Φθινόπωρου 2025, τα δερμάτινα τζάκετ δίνουν το παρών στις τάσεις της μόδας αυτή τη φορά μέσα από τη γραμμή του blouson/ bomber

Σε τι διαφέρουν, όμως, οι δυο γραμμές; Ουσιαστικά, σε λίγα πράγματα, καθώς το bomber jacket αποτελεί μια υπο-κατηγορία των blouson. Ο όρος "blouson" αναφέρεται γενικά σε ένα κοντό τζάκετ που "μαζεύει" στη μέση με λάστιχο ή ζώνη και μπορεί να είναι κατασκευασμένο από δέρμα ή άλλο ύφασμα. Το bomber, από την άλλη, αντλεί την καταγωγή από τη στρατιωτική ενδυμασία των πιλότων και στην κλασική του εκδοχή είναι κοντό, διαθέτει φερμουάρ και ribbed λάστιχα στη μέση, στα μανίκια και στον γιακά. Οι utility λεπτομέρειες, όπως οι τσέπες, κάνουν χαρακτηριστική την εικόνα του. 

Στη μόδα, οι διαφορές αυτές ελάχιστη σημασία έχουν, αφού το πρωτότυπο σχέδιο, απλά λειτουργεί ως η πηγή έμπνευσης για μοντέρνες επανερμηνείες. Μοντέρνα blouson/ bomber τζάκετ από δέρμα έρχονται να προσφέρουν μία επίκαιρη πινελιά στα looks του φθινοπώρου, υιοθετώντας κλασικά της εποχής χρώματα όπως το μαύρο, το καφέ και το μπορντό. 

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

Ξεχωρίσαμε το cropped δερμάτινο high neck τζάκετ, με αποσπώμενη ζώνη στη μέση και shearling μανίκια, από τη συλλογή της Chloé, που αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του blouson τζάκετ- και έχει ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις των fashionistas. To δερμάτινο blouson τζάκετ με το Intrecciato γιακά, από τη συλλογή της Bottega Veneta, σε μπορντό χρώμα, έρχεται να απογειώσει τη δεξιοτεχνία που συναντά τη σύγχρονη κομψότητα, ενώ στη συλλογή Balenciaga ένα δερμάτινο blouson τζάκετ σε μαύρο χρώμα δείχνει ταυτόχρονα διαχρονικό και μοντέρνο. 

Το κομψό δερμάτινο τζάκετ από τη συλλογή Saint Laurent στο χρώμα της καραμέλας είναι η επιτομή του πολυτελούς casual chic, ενώ το δερμάτινο bomber jacket από τη συλλογή All Saints υπόσχεται να γίνει ο σύμμαχος του laid-back look σας. 

δερμάτινα τζάκετ
Getty Images

Cropped δερμάτινο high neck τζάκετ Chloé, luisaworld.com.

Intrecciato δερμάτινο blouson, Bottega Veneta.

Δερμάτινο blouson, Balenciaga.

Δερμάτινο τζάκετ, Saint Laurent.

Δερμάτινο bomber jacket All Saints, attica.

Τζάκετ από δέρμα νάπα με λεπτομέρεια στον γιακά, Massimo Dutti.

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
