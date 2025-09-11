Follow us

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες ξεχωρίζουν ως το must-have αξεσουάρ για το φθινόπωρο του 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 11-09-2025
Getty Images

Θα θυμάστε, βεβαίως, τι έγινε την περσινή σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας: η τάση του σουέτ έκανε θεαματική επανεμφάνιση στη μόδα. Το σουέτ δέρμα φορέθηκε σε κάθε πιθανή του εκδοχή: τζάκετ, φούστες, παπούτσια και τσάντες. Φυσικά, το καφέ σουέτ ήταν αυτό που είχε τον πρώτο λόγο συμπαρασύροντας έτσι μαζί του στα trends και το καφέ χρώμα. Τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26, το καφέ φιγουράρει ανάμεσα στα color trends της μόδας που θα ξεχωρίσουν, με τις πιο σκούρες εκδοχές του, όπως το σοκολατί, να έχουν πάρει ένα προβάδισμα. Ειδικά, στα αξεσουάρ: οι σοκολατί σουέτ τσάντες γίνονται γίνονται must-have στο φθινοπωρινό στιλ. 

Οι σουέτ τσάντες για το Φθινόπωρο 2025

Την αναζήτησή μας για το ρεπορτάζ αγοράς με σουέτ τσάντες, την ξεκινήσαμε από μια μάρκα που διακρίνεται για τη διαχρονική της αξία και ποιότητα, την Tod's. Μια τσάντα από τις συλλογές της Tod's είναι απαραίτητη σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, και ειδικά αυτή τη σεζόν ξεχωρίσαμε τα σουέτ σχέδια. Αν αναζητάτε τσάντα σε σοκολατί καφέ σουέτ για να κρατήσετε στην πολυάσχολη μέρα σας που ξεκινάει από το πρωί και τελειώνει το βράδυ, η Hereu φιλοξενεί μία ιδιαίτερη tote με cut-outs στα χερούλια, ενώ η tote τσάντα "Lounge" από μαλακό σουέτ, με τον business χαρακτήρα της, από τη συλλογή TOTEME είναι η τέλεια επιλογή για το officewear look σας. 

Στη συλλογή του Dolce&Gabbaba θα βρείτε την iconic "My Sicily" σε πλούσιο καφέ σουέτ δέρμα, η οποία αποπνέει κομψή πολυτέλεια, ενώ η hobo τσάντα "Bar" που ο Jimmy Choo προτείνει σε σοκολατί σουέτ δέρμα, είναι η τέλεια go-to επιλογή για κάθε στιγμή. 

Editor's choice 

Τσάντα από σουέτ Tod's, Tod's boutique & Kalogirou.

Top handle σουέτ τσάντα "My Sicily" Dolce&Gabbana, luisaworld.com.

Τσάντα "Bar" hobo Jimmy Choo, Kalogirou.

Tote τσάντα "Libra" από μαλακό σουέτ, Etro.

Τote σουέτ σάντα με cut-outs στα χερούλια "Escala" Hereu, Kalogirou.

Tote τσάντα "Lounge" από μαλακό σουέτ, TOTEME.

Τσάντα "Lillie" σε σουέτ MICHAEL Michael Kors, Michael Kors & Kalogirou.

Μεγάλη τσάντα από χοντρό σουέντ δέρμα, Massimo Dutti.

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
