Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που αναζητάμε κομμάτια για να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Είναι μια εποχή με μακριές shopping lists και πολλές αναζητήσεις σε φυσικά και online καταστήματα. Αυτές οι αγορές εστιάζουν τόσο σε διαχρονικά και must have κομμάτια της γυναικείας ένδυσης για το φθινόπωρο όσο και σε κομμάτια που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τάσεις. Στο δικό μας ρεπορτάζ αποφασίσαμε να εστιάσουμε στα basic κομμάτια της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας και τα αναζητήσαμε στις συλλογές των δημοφιλών προσιτών brands όπως η Zara, η Massimo Dutti, το Cos και το Mango.

Getty Images

Τα κομψά basics του φθινοπώρου 2025

Αυτό το φθινόπωρο θα χρειαστείτε στην γκαρνταρόμπας σας μια κομψή pencil φούστα που θα συνδυάσετε με κασμιρένια mock neck τοπ σε ουδέτερες αποχρώσεις για εμφανίσεις στο γραφείο με σοφιστικέ χαρακτήρα, ενώ αν είναι να επενδύσετε σ' ένα πουκάμισο διαλέξτε ένα καρό, μιας και το διαχρονικό μοτίβο αποκτά επικαιρότητα.

Τα παντελόνια σε balloon γραμμή είναι αυτά που αγαπούν περισσότερο φέτος οι fashionistas, ενώ ένα leather τζάκετ είναι πάντα must το φθινόπωρο. Φυσικά, αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να κοιτάμε παλτό, και ένα κομμάτι με ανασηκωμένο γιακά σε μαρόν απόχρωση έρχεται πιο κοντά στις τάσεις. Ολοκληρώστε το look μ' ένα argyle κοντομάνικο πουλόβερ που θα συνδυάσετε με το balloon παντελόνι σας.

Τέλος, αν τα slip dresses με δαντέλα δεν ανήκουν 100% στα basic μιας γκαρνταρόμπας, ωστόσο αυτό το φθινόπωρο γίνονται must καθώς μπαίνουν στο παιχνίδι του layering με basic κομμάτια.

