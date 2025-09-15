Τα 5 μοντέρνα looks που μπορείτε να κάνετε φορώντας καφέ

Είναι το καφέ χρώμα ο "από μηχανής θεός" του στιλ; Κατά μία έννοια, θα μπορούσε. Εκεί που άλλα χρώματα εμφανίζονται στις τάσεις, σαρώνουν και μετά εξαφανίζονται, το καφέ μοιάζει να έρχεται να σώσει την κατάσταση ανάμεσα στα κενά που δημιουργούν τα παταγώδη color trends. Έτσι, κι αυτό το φθινόπωρο, η καθησυχαστική γοητεία που αποπνέει το καφέ έρχεται να προσφέρει μια δημιουργική διέξοδο για styling που δεν φοβάται ότι θα εκτεθεί. Το καφέ, εξάλλου, συμπορεύεται με τα χρώματα της εποχής και είναι σύμμαχος της χαλαρής πολυτέλειας.

Η απόχρωση του καφέ που κυριαρχεί στις κολεξιόν του φθινοπώρου του 2025 είναι αυτή του σοκολατί (σκούρο καφέ). Ωστόσο, οι τάσεις της μόδας όχι μόνο δεν αποκλείουν όλες τις υπόλοιπες, αλλά έχουν κάνει την γκάμα των καφέ βασική πρόταση της χειμερινής σεζόν.

Επειδή, λοιπόν, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία μας να φορέσουμε καφέ κι αυτή τη χρονιά, αναζητήσαμε φρέσκες ιδέες για να υιοθετήσουμε στα φθινοπωρινά looks μας.

1. Κάντε μίξη των δερμάτινων υφών

Το λείο δέρμα και το σουέτ δέρμα κάνουν τέλειο συνδυασμό μεταξύ τους. Φορέστε δερμάτινα τζάκετ και φούστες με σουέτ μπότες και κρατήστε μία σουέτ τσάντα για να έχετε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Getty Images

2. Υιοθετήστε την τάση των balloon pants

Φέτος τα πιο μοντέρνα παντελόνια που θα φορέσουμε είναι αυτά που θυμίζουν τα bottoms του μυθικού Τζίνι και αν θέλετε ένα πετύχετε ένα επίκαιρο look συνδυάσετε τα με lingerie τοπ και σουέτ τζάκετ.

Getty Images

3. Δοκιμάστε το bohemian chic look

Το bohemian look αγαπά το καφέ χρώμα κι ένα hi-low φόρεμα με βολάν φορεμένο με leather jacket, σουέτ μπότες και σουέτ τσάντα με κρόσσια εκπροσωπεί άριστα το στιλ.

Getty Images

4. Φορέστε καφέ τζιν παντελόνι

Η μόδα φέτος αναδεικνύει ως τάση τα καφέ denim παντελόνια. Συνδυάστε τα με λευκά πουκάμισα και κοντές καμπαρντίνες ή barn jackets.

Getty Images

5. Το skirt suit είναι πάντα θηλυκό και επίκαιρο

Μία μίντι φούστα σε καφέ αποπνέει σοφιστικέ κομψότητα κι όταν συνδυάζεται με ασορτί σακάκι σε skirt suit γίνεται η επιτομή της φινετσάτης θηλυκότητας.