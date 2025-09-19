Follow us

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα

Ποια χρώματα υιοθετούν τα πιο δημοφιλή sneakers της σεζόν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 19-09-2025
Τα sneakers είναι παπούτσια "παντός καιρού". Τα φοράμε όλες τις εποχές. Και πια, τα φοράμε με τα πάντα- σχεδόν. Από αυστηρά αθλητικό παπούτσι, τα sneakers έχουν εξελιχθεί σε κομμάτι - κλειδί της relaxed κομψότητας και έχουν αποκτήσει σχέδια που απευθύνονται αποκλειστικά στο lifestyle κομμάτι της ένδυσης. Βεβαίως, ακόμα και κλασικά αθλητικά running ή trekking shoes κερδίζουν συχνά τη θέση τους σε λίστες με must -have  ζευγάρια, αλλά πλέον όταν μπαίνουμε στην κατηγορία sneakers των online καταστημάτων αυτό που αντικρίζουμε είναι sneakers που έχουν αποκτήσει μια polished εικόνα. Υφές όπως το σουέτ, που είναι δημοφιλής φέτος, ή το shearling δεν θα μπορούσαν να έχουν θέση σ' ένα ...γυμναστήριο, όμως είναι απαραίτητες στην κομψή φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. 

Sneakers στα chic χρώματα του φθινοπώρου 

Μια τάση που ξεχωρίζει φέτος στα sneakers είναι αυτή που θέλει τα δημοφιλή υποδήματα να υιοθετούν κομψά φθινοπωρινά χρώματα. Το καφέ, ιδίως το σκούρο καφέ, το μπεζ, τα σταχτί ροζ, το λαδί/χακί, το μπορντό είναι χρώματα που θα δείτε να επαναλαμβάνονται στις προτάσεις των brands. 

Γυναικεία sneakers όπως τα σουέτ H671 από τη συλλογή Hogan ή τα Samba OG της adidas έρχονται σε μπορντό για να αποδείξουν πόσο δυνατή είναι αυτή η επιλογή χρώματος σε αθλητικό παπούτσι γι' αυτή τη σεζόν, ενώ τα sneakers της Tod's έρχονται σε σουέτ υφή στο πιο μοδάτο τόνο του καφέ. 

Μπεζ, ροζ και καφέ τόνοι συνυπάρχουν σε μοντέλα όπως το New Balance 740 ή το Veja V-90 , ενώ η συλλογή της Salomon έρχεται με Speedcross 3 με σατέν mesh σε μια nude/ροζ απόχρωση που ταιριάζει με ό,τι κι αν φορέσετε αυτό το φθινόπωρο. 

Editor's choice 

Σουέτ sneakers H671 Hogan, Hogan boutique & Kalogirou.

Sneakers 740 New Balance, attica.

Σουέτ sneakers Tod's, Tod's boutique & Kalogirou.

Slim sneakers με σουέτ, Givenchy.

Αθλητικά παπούτσια Samba OG, adidas.

Αθλητικά παπούτσια Speedcross 3 με σατέν mesh, Salomon.

Sneakers V-90 Veja, Kalogirou.

Slip on sneakers DKNY, Haralas.

