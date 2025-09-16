Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Οι bucket bags είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές τσάντες στη μόδα. Πήραν το όνομά τους από το χαρακτηριστικό τους σχήμα που θυμίζει κουβά (bucket) και ξεκίνησαν να γράφουν την ιστορία τους στην πολυτελή μόδα το1932, όταν ο οίκος Louis Vuitton δημιούργησε τη Noé, μια τσάντα που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει με ασφάλεια μπουκάλια σαμπάνιας. Η πρακτικότητά της bucket bag άσκησε τη γοητεία της στους σχεδιαστές, που άρχισαν να εμπνέονται για να δημιουργήσουν σχέδια με κομψότητα και σύντομα οι bucket bags έγιναν από τις αγαπημένες των γυναικών χάρη σ' αυτό το ιδιοφυή συνδυασμό λειτουργικότητας και στιλ.

Oι μοντέρνες bucket bags πειραματίζονται με το σχήμα τους, που σε κάποιες εκδοχές είναι πιο loose και σε άλλες πιο structured, έρχονται σε διάφορα μεγέθη- μίνι,μεσαίο και μεγάλο -, αξιοποιούν διάφορες υφές όπως λείο δέρμα, σουέτ ή νάιλον, και υιοθετούν μοναδικά χρώματα.

Πρώτη πρώτη στη λίστα της shopping list μας για το φθινόπωρο προσθέσαμε τον "θρύλο" αυτής της κατηγορίας τσαντών, τη "NéoNoé" bucket bag του Louis Vuitton, στην εκδοχή με τα ροζ λουριά - για μια πιο girly πινελιά. Συνεχίσαμε με την chic καπιτονέ "Jamie Shopping" του Saint Laurent, σε μπορντό χρώμα, που είναι ιδιαίτερα ευρύχωρη για να χωρέσετε όλα όσα χρειάζεστε μέσα μέρα, αλλά και με τη "GG Emblem" του Gucci, που χάρη στο small σχέδιό της γίνεται ιδανική για βραδινά looks.

Από τις επιλογές μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει μια τσάντα του Ferragamo που η νέα του πρόταση έρχεται σε bucket στιλ, και γίνεται ιδανική για το καθημερινό business look, ενώ το μοντέλο "So Seau" από supple δέρμα του Valentino Garavani διαθέτει κρόσσια που δημιουργούν μία boho διάθεση. Για πιο casual looks, ανακαλύψαμε την Le Pliage Xtra bucket bag της Longchamp από δέρμα, ενώ το ελληνικό brand Callista μας προτείνει τη δική του bucket τσάντα από απαλό δέρμα και σταθερή βάση που γίνεται η go-t0 επιλογή στο καθημερινό ντύσιμο.

Getty Images

Editor's Choice